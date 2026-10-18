Lamine Yamal đón tin vui khi “khắc tinh” Nuno Mendes chấn thương

Paris Saint-Germain đối mặt nguy cơ không có sự phục vụ của nhân tố chủ chốt nơi hàng phòng ngự Nuno Mendes trong cuộc đối đầu với Barcelona và Lamine Yamal đang sung mãn tại Champions League vào ngày 20-10.

Nuno Mendes (trái) theo sát Lamine Yamal tại World Cup 2026. Ảnh: THX

PSG đón tin không vui khi hậu vệ Nuno Mendes dính chấn thương trong trận thắng Strasbourg 3-1 ở vòng 7 Ligue 1. Ngôi sao 24 tuổi vào sân thay Lucas Digne ở phút 53 nhưng phải rời sân ở phút 87 và đi thẳng vào phòng thay đồ. Dù chưa có kết luận chính thức, tuyển thủ Bồ Đào Nha được cho là gặp vấn đề về cơ.

Đây là điều khiến HLV Luis Enrique lo lắng trước cuộc đại chiến với Barcelona tại Champions League. Trước đó, nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã chủ động xoay tua lực lượng khi để nhiều trụ cột như Ousmane Dembele, Desire Doue, Vitinha, Achraf Hakimi và Marquinhos ngồi dự bị nhằm giữ sức cho trận đấu quan trọng.

Khả năng ra sân của Mendes vẫn bỏ ngỏ. HLV Enrique chia sẻ: “Tôi hy vọng đó không phải là vấn đề nghiêm trọng. Chúng tôi không muốn mạo hiểm”.

Nếu Mendes vắng mặt, PSG sẽ chịu tổn thất đáng kể bởi hậu vệ người Bồ Đào Nha từng nhiều lần khiến Lamine Yamal gặp khó khăn trong các cuộc đối đầu ở cấp độ CLB lẫn đội tuyển quốc gia. Gần nhất, Mendes tiếp tục phong tỏa hiệu quả tài năng trẻ Tây Ban Nha tại vòng 1-8 World Cup 2026 trước khi rời sân vì chấn thương.

Trong khi đó, Yamal đang duy trì phong độ ấn tượng với 13 bàn thắng cho CLB và đội tuyển mùa này. Riêng trong màu áo Barcelona, ngôi sao 19 tuổi ghi 9 bàn, thực hiện 9 pha kiến tạo sau 11 trận. Mới nhất, anh tiếp tục tỏa sáng với pha cứa lòng chân trái đẹp mắt trong trận đấu ngày 17-10.

LINH SƠN