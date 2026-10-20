Luis Enrique: “Hãy giữ bóng tránh xa Lamine Yamal”

HLV Luis Enrique cho biết Paris Saint-Germain sẽ ngăn chặn Lamine Yamal bằng cách không để Barcelona kiểm soát bóng, khi 2 đội chạm trán trong trận cầu tâm điểm tại Champions League vào rạng sáng 21-10 (giờ Việt Nam).

Lamine Yamal đang thể hiện phong độ ấn tượng mùa này cùng Barcelona. Ảnh: THX

Trong những lần đối đầu gần đây giữa 2 đội - bao gồm cả chiến thắng 2-1 của PSG ngay tại Barcelona năm ngoái - tâm điểm chú ý thường đổ dồn vào cuộc đối đầu giữa Yamal và hậu vệ trái Nuno Mendes. Tuy nhiên, do tuyển thủ người Bồ Đào Nha vắng mặt vì chấn thương, nhiều khả năng Yamal sẽ phải đối đầu với Lucas Digne. Dù vậy, Luis Enrique nhấn mạnh rằng cả tập thể PSG sẽ phải cùng nhau phối hợp để vô hiệu hóa những điểm mạnh của ngôi sao chạy cánh bên phía Barcelona.

“Cách tốt nhất để ngăn chặn Lamine Yamal là không để Barcelona có bóng”, Luis Enrique phát biểu trong buổi họp báo trước trận đấu. “Nếu cậu ấy không nhận được bóng, mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Đó là kịch bản lý tưởng, nhưng chúng tôi hiểu rằng thực tế sẽ không dễ dàng như vậy, bởi đối đầu với Barcelona và Lamine Yamal luôn là một thử thách lớn.

Để phòng ngự trước một đội bóng sở hữu chất lượng như họ, chúng tôi cần phải cảnh giác và phối hợp với nhau như một tập thể. Hơn nữa, không chỉ có mỗi Lamine; họ còn có Raphinha, Pedri... và rất nhiều cầu thủ đẳng cấp khác”.

Yamal, 19 tuổi, đang thể hiện phong độ ấn tượng mùa này với 9 bàn thắng và 10 pha kiến ​​tạo, góp công giúp Barcelona toàn thắng cả 11 trận trên mọi đấu trường. Kể từ khi nổi lên ở tuổi 15, Yamal thường xuyên được so sánh với Lionel Messi - do cả 2 cùng chơi ở một vị trí và hiện tại, Yamal cũng đang khoác lên mình chiếc áo số 10. Tuy nhiên, Luis Enrique - người từng dẫn dắt Messi tại Barcelona - đã lên tiếng cảnh báo về sự so sánh này.

“Tôi nghĩ Lamine muốn là chính mình, và cậu ấy đang làm rất tốt”, Enrique nói. “Cậu ấy đang tiến bộ qua từng khía cạnh trong lối chơi. Nhưng nếu đặt lên bàn cân với cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử, thì kết quả đã quá rõ ràng. Có lẽ chúng ta có thể bàn về chuyện đó trong tương lai, nhưng vào lúc này, tốt nhất là đừng so sánh cậu ấy với Messi”.

Cuộc đối đầu tại sân Parc des Princes là một trận cầu đầy hứa hẹn, nơi nhà vô địch châu Âu 2 năm liên tiếp PSG chạm trán ​​đội bóng đang có phong độ cao nhất lục địa già là Barcelona - đội đầu bảng La Liga không chỉ toàn thắng tất cả các trận đấu kể từ đầu mùa, mà còn ghi được tới 48 bàn thắng, đạt hiệu suất ấn tượng hơn 4 bàn mỗi trận. Cả 2 đội đều đã giành chiến thắng trong 2 lượt trận mở màn Champions League.

Tuy nhiên, bất chấp sự kỳ vọng lớn từ người hâm mộ, HLV Luis Enrique thận trọng khi nói về tầm quan trọng của kết quả trận đấu này: “Thể thức giải đấu cho phép trận đấu này diễn ra vào thời điểm hiện tại, nhưng nó không phản ánh được tương lai sẽ ra sao. Tôi biết cả 2 chúng tôi đều được đánh giá là những ứng cử viên vô địch, nhưng vẫn còn nhiều đội bóng khác nữa.

Mọi thứ mới chỉ bắt đầu thôi. Những đội góp mặt vào tháng 4 mới là những cái tên cạnh tranh cho chiếc cúp vô địch. Đây sẽ là một trận đấu đầy tính cạnh tranh, nhưng suy cho cùng, phần thưởng cũng chỉ là 3 điểm mà thôi”.

LINH SƠN