Estudiantes đối đầu Palmeiras ở chung kết Copa Libertadores

Đánh bại CLB Brazil - Flamengo với tỷ số 3-2 sau loạt sút luân lưu, đội bóng Estudiantes của Argentina xuất sắc lọt vào trận chung kết Copa Libertadores 2026, nơi họ sẽ đối đầu với một đại biểu khác thuộc Xứ sở Samba khác là Palmeiras.

Các cầu thủ Estudiantes ăn mừng chiến thắng trước ánh mắt của Flamengo (Ảnh: THX)

Sau trận hòa 0-0 trên sân Estadio Jorge Luis Hirschi (La Plata - Argentina), Flamengo có lợi thế không nhỏ khi được chơi trận lượt về ngay tại sân nhà Estadio do Maracana (Rio de Janeiro), trước sự chứng kiến của đám đông 72.492 khán giả.

Đội bóng của Leonardo Jardim cũng đang có phong độ tốt khi bất bại 11 trận, với 8 chiến thắng, và đang dẫn đầu Bảng xếp hạng Brasileirao. Ngoài ra, Flamengo còn chào đón sự quay trở lại của tiền vệ kỳ cựu Jorginho, sau khi anh mãn hạn treo giò ở trận lượt đi do bị thẻ đỏ.

Ở phía ngược lại, đội khách Estudiantes đang trải qua giai đoạn Torneo Clausura (Giai đoạn 2 của AFA Liga Professional de Futbol) không mấy thành công. Họ xếp thứ 10 tại bảng A với chỉ 14 điểm sau 13 vòng đấu, không còn cơ hội vào play-off của Torneo Clausura.

HLV Cacique Medina có sự trở lại của Palacios và Leandro Gonzalez Pirez sau khi mãn hạn án treo giò. Và Marcos Rojo đã được phép thi đấu sau khi việc đăng ký của anh cho trận đấu lượt đi bị chặn lại. Đây đều là những gương mặt quan trọng của Estudiantes.

Khi Baltasar Rodriguez nhận thẻ vàng thứ 2 (tương đương với thẻ đỏ) và buộc phải rời sân ở phút thứ 50, Estudiantes buộc phải cầm cự với tình thế thiếu 1 người trong suốt quãng thời gian còn lại, để rồi họ đã tìm thấy ngôi sao của mình: Thủ môn Fernando Muslera.

Thủ thành 40 tuổi người Uruguay đã cản phá thành công 3 quả penalty ở trong loạt sút luân lưu cân não, lần lượt của Jorginho, Lucas Paqueta và Bruno Henrique phía Flamengo - mang lại sự khác biệt giữa kẻ giành chiến thắng từ Argentina và đội thất bại ở Brazil.

Màn trình diễn xuất sắc của Muslera là một cơ hội chuộc lỗi, khi anh phạm những sai lầm khiến bị chỉ trích nặng nề trong màu áo tuyển Uruguay ở đấu trường FIFA World Cup mùa Hè vừa qua.

Muslera đã đưa Estudiantes lọt vào chung kết Copa Libertadores 2026, giúp đội bóng Argentina có cơ hội giành ngôi vô địch thứ 5 (sau các năm 1968, 1969, 1970 và 2009).

Anh tâm sự sau khi trở thành người hùng của CLB Estudiantes: “Dù mọi chuyện diễn ra tốt hay xấu, bạn vẫn luôn phải đối mặt với thực tế ngay trước mắt, chấp nhận và chịu trách nhiệm cho cả những lúc thuận lợi và không thuận lợi!”.

Trong khi đó, HLV Medina chia sẻ ông cảm thấy tự hào với các học trò Estudiantes: “Họ đã cống hiến hết mình trong trận đấu này và giữ vững tinh thần thi đấu, dù chiếc thẻ đỏ khiến chúng tôi rơi vào tình huống rất phức tạp”.

Như vậy, Estudiantes sẽ đối đầu Palmeiras (một đại biểu khác của Brazil) ở chung kết Copa Libertadores 2026, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 28-11. Trong lượt trận bán kết còn lại, Palmeiras đánh bại đội bóng đồng hương Fluminense: Hòa 2-2 sau 2 lượt trận, thắng với tỷ số 5-3 trên loạt sút luân lưu.

Đ.Hg.