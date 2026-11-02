Real Madrid thắng trận thứ 4 liên tiếp tại La Liga

Real Madrid đã giành chiến thắng thứ 4 liên tiếp tại La Liga sau khi đánh bại Racing Santander với tỷ số 3-0 đầy thuyết phục.

Real Madrid đã chứng minh điều đó bằng màn trình diễn ấn tượng ngay trong hiệp một, sớm định đoạt trận đấu trước khi tiếng còi kết thúc hiệp một vang lên. Kylian Mbappe đã ghi bàn thắng thứ 5 trong 3 trận gần nhất, đưa Real Madrid vươn lên dẫn trước ở phút 11 từ chấm phạt đền.

Đến phút 22, Jude Bellingham nhân đôi cách biệt với pha lập công đầu tiên kể từ tháng 9, cũng là bàn thắng thứ 50 của anh cho CLB.

Bàn thắng thứ 3 đến theo cách vô cùng ngoạn mục ở phút 36: bóng bật ra đúng vị trí của Yan Diomande ngay rìa vòng cấm, và anh tung cú sút một chạm đầy uy lực, đưa bóng găm thẳng vào góc cao bên trái khung thành. Tân binh đình đám mùa hè Diomande đang dần chứng tỏ đẳng cấp của mình khi ghi bàn thắng thứ 3 trong 4 trận đấu. Pha lập công đầy ấn tượng này cũng đã sớm định đoạt trận đấu ngay trước khi hiệp một khép lại.

Với chiến thắng này, Real Madrid rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Barcelona xuống còn 3 điểm, đồng thời chấm dứt chuỗi trận bất bại trên sân nhà của Racing Santander.

HLV Mourinho chia sẻ sau trận đấu: “Lẽ ra chúng tôi có thể thắng 4-0 hoặc 5-0 nếu tận dụng tốt các cơ hội trong hiệp 2. Chúng tôi đã nhập cuộc đầy mạnh mẽ, chơi tốt và đưa ra những quyết định sáng suốt trước lối chơi pressing tầm cao của Racing. Suy cho cùng, đây là một chiến thắng quan trọng trước khi bước vào một tuần thi đấu đầy thử thách”.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cũng nói về sự gắn kết của toàn đội: “Như tôi đã đề cập, đội bóng đang cải thiện và các cầu thủ cũng đang có sự tự tin rất cao. Bóng đá được chơi bởi những con người bằng xương bằng thịt; yếu tố cảm xúc đóng vai trò vô cùng quan trọng. Khi mọi chuyện suôn sẻ, dường như mọi thứ đều trở nên tốt đẹp với tất cả mọi người. Khi mọi thứ đang thuận lợi, mọi chuyện thường có vẻ tốt hơn thực tế. Nhưng sự thật là, tôi cảm thấy hài lòng”.

“Chúng tôi vẫn chưa đạt đến mức 100%, nhưng đang dần tiến bộ”, Mourinho chia sẻ thêm. “Chưa đầy 4 tháng là khoảng thời gian ngắn, tuy nhiên chúng tôi đang có những bước tiến vững chắc. Tôi đã hiểu ra nhiều điều mà ngày đầu tiên tôi chưa nắm bắt được; các cầu thủ cũng hiểu rõ hơn về cá tính của tôi trên cương vị huấn luyện viên. Họ hiểu những nguyên tắc mà tôi không bao giờ nhượng bộ. Có thể nói, chúng tôi đã xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp giữa cầu thủ và HLV. Mọi thứ đang đi đúng hướng. Nhưng hãy chờ xem tuần này thế nào, vì chúng tôi sắp đối mặt với 2 trận đấu khó khăn. Mỗi trận đều rất quan trọng”.

Real Madrid sẽ có 2 chuyến làm khách liên tiếp trước khi bước vào kỳ nghỉ quốc tế: AEK Athens tại Champions League vào ngày 4-11, đến Valencia tại La Liga vào ngày 7-11.

LINH SƠN