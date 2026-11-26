Tiếng còi mãn cuộc đôi khi không chỉ khép lại một trận đấu mà còn trở thành tâm điểm tranh cãi, thậm chí làm thay đổi kết quả và cục diện các giải đấu.

Bellingham từng bị từ chối bàn thắng vì trọng tài đã thổi còi hết giờ trước khi bóng được đưa vào lưới. Ảnh: THX

Từ bàn thắng bị từ chối của Jude Bellingham đến tình huống Manchester United ghi bàn sau khi trận đấu tưởng chừng đã kết thúc, bóng đá từng chứng kiến nhiều sự cố khó quên liên quan đến tiếng còi của trọng tài.

Mới đây, trận hòa 2-2 giữa Man City và Napoli tại Champions League lại làm dấy lên tranh luận về thời điểm trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu. Trọng tài Istvan Kovacs bị các thành viên Man City phản ứng vì ông thổi còi kết thúc trận đấu quá sớm, khi đội chủ nhà vẫn còn cơ hội tấn công.

Nhìn lại lịch sử, nhiều trận đấu từng xảy ra những tình huống tương tự.

Valencia 2-2 Real Madrid (năm 2024): Jude Bellingham tưởng chừng đã ghi bàn quyết định cho Real Madrid sau pha đánh đầu ở những giây cuối trận. Tuy nhiên, trọng tài Jesus Gil Manzano đã thổi còi kết thúc trận đấu ngay trước khi bóng đi vào lưới. Bellingham phản ứng dữ dội và phải nhận thẻ đỏ.

Brighton 2-3 Man United (2020): Trận đấu tưởng chừng đã khép lại với chiến thắng cho Man United khi trọng tài đã thổi hết giờ thì VAR phát hiện Neal Maupay để bóng chạm tay trong vòng cấm. Bruno Fernandes thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 100, mang về chiến thắng cho đội khách.

Brazil 1-1 Thụy Điển (World Cup 1978): Ở những giây cuối trận, trọng tài Clive Thomas thổi còi mãn cuộc khi quả phạt góc của Brazil vẫn đang trên không. Zico sau đó đánh đầu đưa bóng vào lưới nhưng bàn thắng không được công nhận.

Tunisia 0-1 Mali (AFCON 2022): Trọng tài Janny Sikazwe hai lần thổi còi kết thúc trận đấu sớm, lần thứ hai khi đồng hồ mới chỉ 89 phút 47 giây. Các cầu thủ Tunisia phản ứng dữ dội. Sau đó, trọng tài được xác định gặp vấn đề do nắng nóng và mất nước nghiêm trọng.

Sevilla 2-1 Granada (2021): Trọng tài kết thúc trận đấu khi thời gian bù giờ vẫn chưa hết. Các cầu thủ hai đội đã rời sân nhưng sau đó phải quay trở lại thi đấu theo yêu cầu của tổ trọng tài.

Tunisia 1-0 Pháp (World Cup 2022): Antoine Griezmann ghi bàn gỡ hòa ở những giây cuối nhưng VAR xác định tình huống việt vị và không công nhận bàn thắng. Đáng chú ý, trận đấu đã được trọng tài thổi còi kết thúc trước khi quyết định được đưa ra, khiến truyền hình Pháp chuyển sang chương trình quảng cáo.

Chelsea 1-1 Manchester United (2016): HLV Louis van Gaal phản ứng gay gắt với trọng tài Michael Oliver vì cho rằng tiếng còi kết thúc hiệp một và cả trận đấu đều vang lên đúng thời điểm Manchester United đang tổ chức những pha phản công nguy hiểm.

Everton 0-0 Liverpool (2000): Trọng tài Graham Poll từ chối công nhận bàn thắng của Don Hutchison ở những giây cuối trận. Bảy năm sau, ông thừa nhận đã mắc sai lầm nghiêm trọng khi không công nhận pha lập công hợp lệ này.

Celtic 3-1 Hearts (2026): Trong trận đấu quyết định chức vô địch Scotland, Hearts cần ít nhất một trận hòa để chấm dứt 66 năm chờ đợi danh hiệu. Tuy nhiên, Celtic ghi bàn ở phút bù giờ thứ tám, ấn định chiến thắng 3-1. Trận đấu kết thúc giữa làn sóng phản ứng của Hearts. Liên đoàn bóng đá Scotland sau đó cho biết trọng tài giữ nguyên quyết định kết thúc trận đấu vì lý do an toàn cho các cầu thủ.

Những sự cố trên cho thấy chỉ một tiếng còi của trọng tài cũng có thể tạo ra bước ngoặt lớn, trở thành đề tài tranh luận kéo dài và để lại dấu ấn khó quên trong lịch sử bóng đá.

PHẠM QUANG