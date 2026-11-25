Real Madrid đang cho thấy phong độ ấn tượng khi giành 10 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, ghi 31 bàn và chỉ để thủng lưới 10 lần. Chuỗi thành tích này đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sau thất bại ở trận derby Madrid.

Không ai có thể ngăn cản Real Madrid vào lúc này. Ảnh: THX

Chiến thắng 5-1 trước PSV Eindhoven ở lượt trận thứ năm Champions League 2026-2027 rạng sáng 25-11 là minh chứng mới nhất cho phong độ ổn định của Real Madrid. Kết quả này cũng giúp Los Blancos duy trì thành tích toàn thắng sau 5 lượt trận tại đấu trường châu Âu mùa giải năm nay.

Hồi sinh sau thất bại derby

Chuỗi thắng của Real Madrid bắt đầu sau trận thua 1-2 trước Atletico Madrid hồi tháng 9-2026. Kể từ đó, đội bóng của HLV Jose Mourinho nhanh chóng lấy lại sự ổn định và liên tiếp giành chiến thắng.

Trong 10 trận gần nhất, Real Madrid có 6 chiến thắng tại La Liga, bao gồm trận thắng Barcelona ở El Clasico, cùng 4 chiến thắng tại Champions League. Thành tích này cho thấy khả năng duy trì sức cạnh tranh của đội bóng trên cả hai mặt trận, bất chấp lịch thi đấu và những đối thủ có lối chơi khác nhau.

Trận gặp PSV là minh chứng rõ nét cho bản lĩnh của Real Madrid. Đội chủ nhà bất ngờ bị dẫn trước sau quả phạt đền của Ivan Perisic trong hiệp một. Tuy nhiên, sau giờ nghỉ, Federico Valverde đưa trận đấu trở lại thế cân bằng trước khi Jude Bellingham giúp Real Madrid vượt lên bằng cú sút xa đẹp mắt.

Kylian Mbappe tiếp tục tỏa sáng với cú đúp, trước khi Vinicius Junior ấn định chiến thắng 5-1 cho đội chủ sân Santiago Bernabeu.

Cân bằng giữa tấn công và phòng ngự

Vinicius đã ghi bàn trở lại cho Real Madrid. Ảnh: THX

Điểm đáng chú ý trong chuỗi 10 trận thắng liên tiếp của Real Madrid không chỉ nằm ở kết quả, mà còn ở sự cân bằng giữa hai tuyến. Đội bóng ghi 31 bàn, đạt hiệu suất hơn 3 bàn mỗi trận, trong khi chỉ nhận 10 bàn thua và có 3 trận giữ sạch lưới.

Những con số này cho thấy sức mạnh tấn công vẫn là điểm tựa quan trọng, đồng thời hàng phòng ngự cũng đóng góp đáng kể vào thành công của Los Blancos.

Chuỗi thành tích hiện tại gợi nhớ đến tháng 12-2021, thời điểm Real Madrid dưới sự dẫn dắt của HLV Carlo Ancelotti cũng có 10 chiến thắng liên tiếp sau khi đánh bại Atletico Madrid 2-0 tại Santiago Bernabeu.

Khi đó, đội bóng giành 7 chiến thắng tại La Liga và 3 trận thắng ở Champions League, kết thúc vòng bảng đấu trường châu Âu với vị trí dẫn đầu, đồng thời tạo khoảng cách 8 điểm tại giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha.

5 năm sau, Real Madrid một lần nữa tái lập cột mốc ấn tượng này. Chiến thắng trước PSV không chỉ nối dài chuỗi trận thăng hoa mà còn cho thấy Los Blancos đang trở lại với hình ảnh của một thế lực hàng đầu châu Âu.

Real Madrid đang thi đấu bằng thứ bóng đá đầy hiệu quả theo đúng "tiêu chuẩn" Mourinho. 10 trận thắng liên tiếp là lời cảnh báo với các đối thủ rằng Los Blancos không chỉ muốn cạnh tranh, mà đang sẵn sàng đòi lại vị thế thống trị ở trong nước và châu Âu.

PHẠM QUANG