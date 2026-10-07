HLV Thomas Tuchel ghi kỷ lục cùng đội tuyển Anh

Tiền đạo Harry Kane đã lập cú đúp giúp đội tuyển Anh giành chiến thắng 3-0 trước CH Séc trên sân Wembley tại UEFA Nations League, đồng thời giúp HLV Thomas Tuchel đạt được một cột mốc quan trọng cùng Tam sư.

HLV Thomas Tuchel. Ảnh: THX

Theo trang web chính thức của các đội tuyển Anh, trận đấu ngày 6-10 (giờ Việt Nam) đánh dấu chiến thắng thứ 20 của Tuchel trên cương vị HLV trưởng tuyển Anh chỉ sau 26 trận cầm quân. Đây là tốc độ nhanh nhất mà một nhà cầm quân tuyển Anh đạt được 20 chiến thắng. Theo đó, vị HLV người Đức đã phá kỷ lục do Walter Winterbottom nắm giữ (cần 27 trận trong giai đoạn 1946-1950).

Tuyển Anh cũng đã ghi được 39 bàn thắng sau 16 trận trong năm 2026, và chỉ có năm 2021 là các chân sút Tam sư ghi được nhiều bàn thắng hơn trong một năm dương lịch (52 bàn).

Trận thắng này tiếp nối chiến thắng tưng bừng 7-0 tại Croatia vào cuối tuần trước, cùng thắng lợi 2-0 tại trên sân CH Séc, đã giúp tuyển Anh chuộc lại hình ảnh sau trận thua đầy hỗn loạn 2-3 trước Tây Ban Nha ở trận mở màn bảng A3.

Khi được yêu cầu so sánh với đội hình giành hạng 3 tại World Cup 2026 vào mùa hè tại Mỹ, HLV Tuchel chia sẻ: “Các cầu thủ từng tham dự World Cup đã giúp duy trì những tiêu chuẩn và văn hóa của đội bóng, cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Chúng tôi đã điều chỉnh một số chi tiết trong cơ cấu vận hành, nhưng vẫn giữ vững các tiêu chuẩn về sự nỗ lực, cường độ thi đấu cũng như tinh thần đoàn kết của toàn đội”.

Chỉ có 15 trong số 26 cầu thủ được triệu tập ban đầu có mặt trong đợt tập trung lần này vì nhiều lý do khác nhau, bao gồm việc Tino Livramento, Kobbie Mainoo, Marcus Rashford và Declan Rice phải rút lui do chấn thương hoặc cần quản lý khối lượng thi đấu. Tuy nhiên, những cái tên thay thế đã kịp thời tỏa sáng.

Lewis Hall, Alex Scott gây ấn tượng trong trận thắng đậm Croatia 7-0, James Trafford và Rio Ngumoha có màn ra mắt chính thức ổn định, trong khi Trent Alexander-Arnold cũng khẳng định được đẳng cấp qua 2 lần ra sân sau khi từng bị bỏ qua tại World Cup.

Khi được hỏi liệu đây có phải là sự cạnh tranh nội bộ mạnh mẽ nhất mà ông từng chứng kiến ​​trong đội hình hay không, Tuchel trả lời: “Đúng vậy. Hoàn toàn xứng đáng dành lời khen ngợi cho các cầu thủ. Tôi nghĩ chúng tôi đã có thêm nhiều lựa chọn. Sau một giải đấu lớn, việc tiến về phía trước, bổ sung những cầu thủ mới, tạo ra luồng gió mới và thúc đẩy sự cạnh tranh là điều vô cùng quan trọng. Mục tiêu dài hạn là EURO 2028, nhưng đồng thời vẫn phải trân trọng giải đấu hiện tại, bởi chúng tôi muốn hoàn tất trọn vẹn hành trình này”.

LINH SƠN