Ronaldo tiết lộ giọt nước tràn ly khiến anh bỏ tuyển Bồ Đào Nha

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Ngày 30-9, Ronaldo đột ngột rời trại tập huấn của đội tuyển ở Copenhagen. Trong thông điệp ngắn trên Instagram, anh chỉ hứa sẽ kể sự thật vào thời điểm thích hợp. Ngày 6-10, Ronaldo thực hiện lời hứa.

Từ ý định chia tay đến lời hứa của Jorge Jesus

Ronaldo kể về chuyến bay từ Mỹ về nước sau World Cup 2026: "Tôi đã soạn một bức thư gửi người dân Bồ Đào Nha, là những lời tôi muốn nói khi tôi chính thức rời đội tuyển. Cuối giải, trên chuyến bay từ Mỹ về, Chủ tịch Liên đoàn đã đề nghị và nài nỉ tôi xem lại quyết định ra đi, vì FPF muốn tôi tiếp tục.

Ngay sau đó, ông hỏi ý kiến tôi về cái tên HLV hiện tại của đội tuyển mà ông đang cân nhắc, cùng những cái tên khác ông không tiết lộ. Tôi nói với Chủ tịch rằng theo tôi đó sẽ là lựa chọn đúng. Vì vậy, ngày HLV Jorge Jesus ra mắt, tôi thực sự vui. Đó là lựa chọn đúng, như kết quả đã chứng minh.

Vài ngày sau, HLV Jorge Jesus liên lạc đề nghị gặp riêng. Chúng tôi gặp tại Cidade do Futebol, nơi Al Nassr tập huấn tiền mùa giải, với sự có mặt của giám đốc thể thao Al Nassr Simao Coutinho. Hôm đó, HLV nói ông tính đến tôi và sự hiện diện của tôi là thiết yếu với dự án của ông. Ông đưa ngay cho tôi một kế hoạch sử dụng. Ông nói tôi sẽ đá trận đầu và trận cuối của đợt tập trung, và vì lý do thể lực, ông sẽ luôn thay người ba hoặc bốn lần mỗi trận.

Lúc đó, ông gợi ý tôi không đi cùng đội sang Na Uy và Đan Mạch. Ông đề nghị tôi đá trận đầu với xứ Wales rồi ở lại Bồ Đào Nha, sau đó nhập đội trước trận tại sân Dragao (sân nhà Bồ Đào Nha). Tôi từ chối ngay lập tức. Với tôi, rõ ràng là không thể chấp nhận. Không đá các trận sân khách không có nghĩa là tôi không còn là đội trưởng. Đặc quyền được ở lại Bồ Đào Nha sẽ không phải một tấm gương tốt. Cuối cùng, HLV đồng ý với phân tích của tôi”.

Tôi đá trận ở Alvalade (với xứ Wales), và dù bị thay ra, tôi không gây ra bất kỳ rắc rối nào. Tự tay tôi trao băng đội trưởng cho Bruno Fernandes, không hề nghĩ rằng đó có thể là những bước chân cuối cùng của tôi với tư cách cầu thủ và đội trưởng đội tuyển. Điều quan trọng với tôi hôm đó là chiến thắng của chúng tôi”.

Ngày 27-9, trận gặp Na Uy ở Oslo. Ronaldo kể: "Vào bữa trưa hôm trước trận đấu ở Na Uy, một trợ lý của HLV đến bàn nơi cả đoàn đang ăn và báo rằng HLV muốn nói chuyện với tôi. Trước sự bất ngờ hoàn toàn của tôi, HLV Jorge Jesus hỏi tôi có sẵn sàng đá 30 phút không. Tôi đang tập trung hoàn toàn vào hồi phục thể lực, hòa nhập cùng đồng đội như mọi khi, và nghĩ rằng hôm đó mình sẽ không đá.

Yêu cầu này nằm ngoài kế hoạch phục hồi và tập luyện thể lực của tôi, vì tôi chỉ dự kiến đá vào trận thứ 4 tại sân Dragao, nhưng hiển nhiên tôi nói đồng ý. Ông trả lời rằng tôi nên chuẩn bị vì sẽ đá 30 phút. Phần còn lại đã thành lịch sử. Tôi khởi động sau giờ nghỉ giữa hiệp, nhìn thời gian trôi và họ không gọi tôi. HLV Jorge Jesus đã thất hứa.

"Hết trận, tôi chỉ muốn mọi thứ kết thúc bằng chiến thắng và được ở một mình. Tôi không ra chào người hâm mộ. Một sai lầm mà trách nhiệm hoàn toàn thuộc về tôi và lẽ ra không nên xảy ra. Tôi xin lỗi người dân Bồ Đào Nha đã cổ vũ chúng tôi nhiệt tình ở đó, tôi xin lỗi các CĐV, và tôi xin lỗi cả những người không phải người Bồ Đào Nha nhưng đã đến tận nơi để xem tôi thi đấu, những người tôi có thể đã làm thất vọng”.

Hai lần thất hứa và quyết định rời đội tuyển

Ronaldo ghi lại 8 ghi chú dự kiến HLV Jesus sẽ đọc trong họp báo, anh khẳng định: "Không một ghi chú nào nói rằng HLV đã xin lỗi tôi. Đó là lần thứ hai ông thất hứa. Tôi quyết định rời trại tập huấn mà không chờ thêm một lời hứa bị phá vỡ nữa. Với tôi, sự thật vẫn là điều quan trọng nhất trong các mối quan hệ giữa người với người. Dù đau đến đâu, tôi vẫn muốn được nghe sự thật”.

Ronaldo khẳng định chưa bao giờ can thiệp chuyên môn: "Chưa bao giờ, vào bất kỳ lúc nào, trong gần 25 năm sự nghiệp, tôi can thiệp vào bất kỳ quyết định chiến thuật hay chuyên môn nào của bất kỳ HLV hay người phụ trách đội tuyển. Tôi chấp nhận, dù tốt hay xấu, những gì họ đề xuất. Tôi tôn trọng quyết định, và khi họ phá lời hứa, tôi cảm thấy mình không thuộc về nơi đó”.

CR7 cũng gởi lời xin lỗi và sẳn sàng chấp nhận các án phạt sau khi tự ý rời đội tuyển: "Tôi nợ các đồng đội một lời xin lỗi vì đã bỏ trại tập huấn. Dù hoàn toàn mất niềm tin vào lời của HLV, như bất kỳ ai chứng kiến những cuộc trò chuyện này đều có thể xác nhận, lẽ ra tôi không nên làm vậy. Trách nhiệm hoàn toàn thuộc về tôi”.

"Tôi xin lỗi người dân Bồ Đào Nha một lần nữa, nhưng việc bị phá lời hứa tác động rất sâu sắc đến tôi. Tôi cảm thấy từ khoảnh khắc đó, việc tôi ở lại chỉ gây hại cho đội, và tôi đã làm điều tôi luôn nói sẽ làm nếu không thấy mình hữu ích: tôi thu dọn hành lý và rời đi."

"Hậu quả của hành động của tôi phải được FPF đánh giá và xử phạt. Tôi tin rằng hình phạt không nên bị giảm nhẹ. Tôi không phải một cầu thủ bình thường. Tôi là đội trưởng, và đó là tình tiết tăng nặng. Tôi đã xin lỗi, nhưng tôi biết hành động phải có hệ quả. Bất kỳ ai trong bóng đá, như tôi, đều biết rằng, bất kể vị trí cá nhân, luật chơi là như nhau với tất cả”.

LONG KHANG (Lược dịch từ Marca)