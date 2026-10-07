Đội tuyển Tây Ban Nha không bao giờ thỏa mãn với thành công

HLV Luis de la Fuente tin rằng nhà vô địch thế giới Tây Ban Nha với tinh thần “không biết thỏa mãn” sẽ không có ý định chùn bước, đã giúp họ lội ngược dòng đánh bại Croatia với tỷ số 2-1 tại UEFA Nations League, qua đó nối dài chuỗi trận bất bại kỷ lục lên con số 43.

HLV Luis de la Fuente nâng chức vô địch thế giới cùng tuyển Tây Ban Nha. Ảnh: THX

Mikel Merino vào sân từ ghế dự bị và ghi cú đúp bàn thắng trong hiệp 2, giúp Tây Ban Nha giành chiến thắng thứ 4 liên tiếp, đồng thời duy trì khoảng cách 3 điểm so với đội xếp sau là tuyển Anh, đội cũng giành chiến thắng 3-0 trước CH Séc tại bảng A3 UEFA Nations League.

Chuỗi trận toàn thắng của Tây Ban Nha trong đợt tập trung quốc tế tháng 9 và tháng 10 đồng nghĩa với việc họ là một trong 2 đội - cùng với Bồ Đào Nha - đã chắc suất góp mặt tại vòng tứ kết vào năm sau.

Với chiến thắng mới nhất, La Roja trở thành đội tuyển thứ 2 sau Argentina vào năm 2022, giành 4 chiến thắng liên tiếp ngay sau khi vô địch World Cup. Tính chung, Tây Ban Nha đã duy trì chuỗi bất bại kéo dài 2 năm rưỡi, họ chưa phải nếm mùi thất bại kể từ trận thua Colombia trong một trận giao hữu vào tháng 3-2024.

HLV De la Fuente chia sẻ: “Các cầu thủ rất giàu tham vọng. Họ không bao giờ biết thỏa mãn, luôn muốn nhiều hơn nữa. Họ không bao giờ bằng lòng với những gì đang có. Đội tuyển này đã chứng minh trong suốt hành trình vừa qua, họ luôn ra sân với mục tiêu chiến thắng. Đó là thái độ tuyệt vời của một tập thể cầu thủ luôn muốn cống hiến hết mình. Chúng tôi không thỏa mãn với danh hiệu vô địch thế giới, và muốn tiếp tục tiến bộ mỗi ngày, đó mới là mục tiêu”.

Ivan Perisic, người sau đó bị truất quyền thi đấu do nhận thẻ vàng thứ 2, đã đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước ở phút 17 tại Split. Nhưng Merino gỡ hòa ở phút 61, và sau đó ghi bàn ấn định chiến thắng ở phút 89, tiếp nối phong độ ghi bàn ấn tượng của anh trong màu áo tuyển Tây Ban Nha.

4 trong số 5 bàn thắng gần nhất của tiền vệ thuộc biên chế Arsenal này đều đến từ phút 88 trở đi, bao gồm cả những bàn thắng quyết định muộn màng vào lưới Bồ Đào Nha và Bỉ tại World Cup mùa hè vừa qua.

“Tôi thực sự hạnh phúc khi lại có thể giúp ích cho đội bóng trong một trận đấu mà mình phải vào sân từ ghế dự bị”, Merino nói với Teledeporte sau trận đấu. “Tôi đã vào sân với thái độ tích cực nhất có thể, dù tất nhiên là rất buồn khi không được đá chính và luôn khao khát được thi đấu nhiều hơn. Nhưng đội bóng này là một gia đình và điều đó luôn được thể hiện rõ. Giống như tất cả những người đã ra sân, tôi cũng đã đóng góp phần công sức của mình”.

LINH SƠN