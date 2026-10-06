"Mối tình muộn mằn" và khúc vĩ thanh đầy nước mắt của Lionel Messi

Trận đấu chia tay trước đối thủ Benin trên thánh địa Monumental ở Buenos Aires sẽ chính thức khép lại hành trình hơn hai thập kỷ cống hiến của Lionel Messi cho đội tuyển quốc gia Argentina.

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Đó không chỉ là một cột mốc lịch sử, mà còn là lời chia tay cho một trong những câu chuyện tình kỳ lạ, đau đớn và sâu sắc nhất thế giới thể thao.

Cậu bé bị lãng quên và những nét mực nhầm tên

Hành trình vĩ đại ấy lại bắt đầu bằng sự xa lạ đến xót xa. Khi cậu bé Lionel Messi rời quê nhà Rosario đến Barcelona để theo đuổi giấc mơ bóng đá, Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) thậm chí còn không hề hay biết đến sự tồn tại của anh.

Khi Messi chuyển tới Barcelona, phía Tây Ban Nha đã tìm cách thuyết phục anh thi đấu cho đội tuyển của họ. Tác giả kiêm nhà báo Sergio Levinsky, người viết cuốn sách "Messi và mọi thứ còn lại”, cho biết Messi đã từng trải qua khoảng thời gian đầu chịu đựng rất nhiều cay đắng và đau khổ khi khoác áo đội tuyển quốc gia.

Sự nhầm lẫn và thờ ơ từ phía quê nhà được thể hiện qua hàng loạt chi tiết hy hữu. Tại Giải vô địch bóng đá U17 thế giới năm 2003 diễn ra ở Phần Lan, khi Tây Ban Nha đánh bại Argentina 3-2 ở bán kết, tiền vệ Cesc Fabregas, đồng đội của Messi tại lò đào tạo La Masia, đã nói với các quan chức Argentina rằng họ thua vì cầu thủ xuất sắc nhất của họ đang ở Barcelona và thiên tài đó đã không được triệu tập.

Trước đó, đầu bếp trưởng của đội tuyển Tây Ban Nha cũng từng nói với HLV đội trẻ Argentina Hugo Tocalli rằng Argentina cần một cậu bé đang chơi ở Barcelona để vô địch giải đấu.

Khi nhân viên Omar Souto của Hiệp hội Bóng đá Argentina (AFA) tìm kiếm gia đình Messi qua danh bạ điện thoại ở Rosario, ông đã hỏi tìm "Leonardo", và nhận được lời đính chính rằng tên cậu bé là Lionel. Chưa dừng lại ở đó, AFA thậm chí còn gửi một bức điện fax tới Barcelona để hỏi về một cầu thủ mang tên "Mecci" với hai chữ "c" vì nghĩ rằng anh có gốc Italy.

Khi Messi lần đầu khoác lên mình chiếc áo sọc trắng - xanh ở lứa tuổi U20 vào năm 2004, sự hoài nghi vẫn bao trùm. Tại U20 World Cup 2005, anh phải nếm trải cảm giác ngồi dự bị do định kiến cay đắng dành cho một "kẻ ngoại quốc" không trưởng thành từ bóng đá nội địa. Trong những năm tháng đầu tiên ấy, Messi đã phải chịu đựng nỗi đau khôn cùng khi bị chính CĐV quê nhà quay lưng, bị gán cho vết thương lòng "pecho frio" - biệt danh miêu tả một kẻ thi đấu vô hồn, thiếu nhiệt huyết và trái tim.

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Vượt qua bão giông và di sản bất tử

Sự gắn kết giữa Messi và mảnh đất quê hương không bùng cháy ngay lập tức, mà được đánh đổi bằng mồ hôi, máu và cả những giọt nước mắt nghẹn ngào.

Cột mốc đầu tiên lay động trái tim người hâm mộ diễn ra tại trận vòng loại World Cup 2011 gặp Colombia. Trong bầu không khí khắc nghiệt, Messi thi đấu đến kiệt sức, thậm chí nôn mửa ngay trên sân nhưng vẫn gồng mình gánh vác đội bóng lội ngược dòng chiến thắng. Lần đầu tiên, người Argentina nhìn thấy ở anh một ý chí kiên cường không gì quật ngã.

Nỗi đau lên đến đỉnh điểm sau thất bại cay đắng trên chấm luân lưu tại chung kết Copa America 2016 trước Chile. Lời tuyên bố giã từ đội tuyển trong nghẹn ngào của Messi khi ấy đã làm bừng tỉnh cả một dân tộc. Người dân Argentina bàng hoàng nhận ra họ đã quá khắt khe với anh; họ hiểu rằng anh không phải là nguyên nhân của thất bại, mà chính là người đã gồng gánh đưa họ đến các trận chung kết. Hàng triệu tiếng gọi tha thiết từ quê nhà đã níu giữ bước chân anh trở lại.

Nhưng rồi, dưới sự dẫn dắt của HLV Lionel Scaloni, Messi trở thành người thủ lĩnh tinh thần kiên cường, dẫn dắt thế hệ đàn em đi qua chuỗi vinh quang chói lọi với hai chức vô địch Copa America và đỉnh cao lịch sử tại World Cup 2022.

Tình yêu mà đất nước Argentina dành cho Messi không bùng nổ tự nhiên như với Diego Maradona, mà là "mối tình được xây đắp qua thời gian", được tôi luyện qua hoài nghi, tổn thương và sự thấu hiểu muộn mằn. Như nhà báo Sergio Levinsky từng ví von, cảm giác của bóng đá Argentina dành cho Messi giống như đột nhiên phát hiện ra mình có một người con trai 18 tuổi, để rồi học cách yêu thương người con ấy bằng tất cả tâm hồn.

Giờ đây, khi giai điệu chia tay cất lên trên sân Monumental, mọi giọt nước mắt rơi xuống đều đong đầy sự tri ân và tự hào. Hành trình dài hai thập kỷ kết thúc, khép lại trọn vẹn một trong những thiên tình sử đẹp đẽ và kiên cường nhất lịch sử túc cầu.

HỒ VIỆT