Tây Ban Nha dọa rút lui nếu FIFA để Morocco đăng cai trận chung kết World Cup 2030

Tranh chấp giữa Tây Ban Nha và Morocco về việc quốc gia nào sẽ được tổ chức trận chung kết World Cup 2030 đang nóng lên từng ngày, sau khi lãnh đạo đảng đối lập chính tại Tây Ban Nha tuyên bố nước này nên rút khỏi vai trò đồng đăng cai.

Lãnh đạo đảng Nhân dân (PP) bảo thủ Alberto Nunez Feijoo cho biết ông sẵn sàng yêu cầu rút Tây Ban Nha khỏi vị trí chủ nhà nếu Morocco được trao quyền tổ chức trận chung kết. Trả lời chương trình El Chiringuito, ông khẳng định: "Tây Ban Nha phải tổ chức trận chung kết World Cup. Và nếu không, theo tôi, Tây Ban Nha không nên tham gia tổ chức World Cup”. Khi được hỏi liệu ông có thực hiện động thái rút lui nếu nắm quyền, Feijoo trả lời dứt khoát: "Có, câu trả lời là có”.

Trên mạng xã hội X, ông viết thêm: "Khôi phục niềm tự hào đất nước cũng có nghĩa là không để ai chà đạp lên chúng ta. Trận chung kết World Cup thuộc về Tây Ban Nha. Quốc gia bóng đá hàng đầu thế giới không thể bị làm nhục”.

World Cup 2030 là giải đấu kỷ niệm 100 năm, do Morocco, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đồng đăng cai, với ba trận mở màn diễn ra tại Nam Mỹ nhằm tôn vinh Uruguay – quốc gia tổ chức giải đầu tiên năm 1930. FIFA vẫn chưa công bố địa điểm tổ chức trận chung kết, chỉ cho biết quyết định chính thức sẽ được đưa ra "vào thời điểm thích hợp". Cơ quan này đã bắt đầu thăm các thành phố ứng cử tại cả ba nước từ tháng này.

Trong khi sân Bernabeu mới tu sửa và Camp Nou là những ứng viên mạnh của Tây Ban Nha, Morocco tiếp tục vận động cho Grande Stade Hassan II tại Casablanca – công trình đang xây dựng dự kiến có sức chứa 115.000 chỗ. Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Hoàng gia Morocco, Fouzi Lekjaa, từng tuyên bố Casablanca sẽ có "vinh dự tổ chức trận chung kết World Cup 2030", dù Thủ tướng Morocco Aziz Akhannouch sau đó nói vấn đề này chưa được thảo luận với Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.

Về phía chính phủ Tây Ban Nha, Thủ tướng Pedro Sanchez cho biết hồi tháng 9 rằng ông đang "làm việc để trận chung kết được tổ chức tại Tây Ban Nha". HLV Luis de la Fuente hôm thứ Sáu cũng khẳng định quan điểm cá nhân rằng "trận chung kết nên diễn ra ở Tây Ban Nha".

Đáng chú ý, Morocco từng đăng cai cuộc họp khẩn của ban quản lý FIFA hồi tháng 8 và sẽ là nơi diễn ra Đại hội FIFA năm tới, nơi Chủ tịch Gianni Infantino đặt mục tiêu tái đắc cử nhiệm kỳ thứ tư. Những động thái này cho thấy Morocco đang có vị thế đáng kể trong các mối quan hệ với FIFA, khiến cuộc đua giành quyền tổ chức trận chung kết càng trở nên khó lường đối với Tây Ban Nha.

LONG KHANG