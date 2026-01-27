Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha tuyên bố quốc gia sẽ đăng cai trận chung kết World Cup 2030 - giải đấu sẽ được tổ chức chung tại Tây Ban Nha, Morocco và Bồ Đào Nha, trong khi các quốc gia Nam Mỹ gồm Uruguay, Argentina và Paraguay mỗi quốc gia sẽ tổ chức 1 trận khai mạc.

Tây Ban Nha tin sẽ đăng cai trận chung kết World Cup 2030

FIFA vẫn chưa cho biết họ dự định tổ chức trận đấu quyết định của giải đấu kỷ niệm 100 năm thành lập ở đâu. Nhưng Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF), Rafael Louzan nói với các phóng viên tại một sự kiện truyền thông rằng: “Tây Ban Nha sẽ dẫn đầu World Cup và trận chung kết sẽ được tổ chức ở đây”, mặc dù ông không nói rõ thành phố hay địa điểm nào sẽ diễn ra trận đấu.

Sân vận động Santiago Bernabeu của Real Madrid, vừa được cải tạo gần đây, từ lâu đã được truyền thông Tây Ban Nha nhắc đến như là địa điểm tổ chức trận chung kết. Barcelona cũng đã cải tạo sân vận động Camp Nou và cũng có thể đấu thầu để đăng cai trận đấu quan trọng này. Gần đây cũng đã có những báo cáo cho rằng Morocco có thể sẽ đăng cai trận đấu. Morocco hy vọng sẽ đăng cai trận chung kết tại sân vận động Hassan II đang được xây dựng, dự kiến ​​sẽ trở thành sân vận động bóng đá lớn nhất thế giới với sức chứa 115.000 người sau khi hoàn thành vào năm 2028. Tuy nhiên, trận chung kết Cúp bóng đá châu Phi hỗn loạn hồi đầu tháng này đã ảnh hưởng xấu đến Morocco và có thể khiến quốc gia này mất cơ hội đăng cai.

World Cup 2030 đã được thiết lập là kỳ World Cup có quy mô lớn nhất với 6 quốc gia đăng cai, trải dài trên 3 châu lục. Các nước đăng cai chính là Morocco (châu Phi) cùng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha (châu Âu). Trong khi 3 quốc gia Nam Mỹ gồm Argentina, Paraguay và Uruguay mỗi nước sẽ tổ chức một trận đấu. FIFA cũng đã trao cho cả 6 nước chủ nhà một suất tự động tham dự trong thành phần 48 đội…

Thậm chí gần đây, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) Alejandro Dominguez đã đưa ra đề xuất chính thức mở rộng World Cup 2030 từ 48 lên 64 đội tuyển… Nhưng kế hoạch này được cho khó có thể thông qua, một trong những lo ngại chính là việc mở rộng sẽ nâng tổng số trận đấu lên 128 trận, gây thêm áp lực cho lịch thi đấu vốn đã quá dày đặc trên toàn cầu.

THANH TUẤN