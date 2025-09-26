FIFA khó thông qua kế hoạch World Cup 2030 với 64 đội

FIFA được cho là khó có thể mở rộng World Cup 2030 lên 64 đội bất chấp những đề xuất gần đây từ Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL). Tờ Guardian đưa tin rằng mặc dù FIFA đã lắng nghe đề xuất, và sẽ chia sẻ với các bên liên quan, nhưng vẫn có những hoài nghi nội bộ về kế hoạch này.

Bài báo dẫn lời một nguồn tin nhấn mạnh rằng khả năng có 128 trận đấu vào năm 2030, và việc thiếu tính cạnh tranh trong thể thức mở rộng đó sẽ gây tổn hại đến lợi nhuận của FIFA, và Chủ tịch Gianni Infantino khó có thể thúc đẩy việc thông qua. “Gianni sẽ không nhận được phiếu ủng hộ thông qua Hội đồng ngay cả khi ông ấy muốn”, một nguồn tin của FIFA nói với tờ Guardian. “Cảm giác chung quanh bàn đàm phán - và không chỉ ở châu Âu - là 64 đội sẽ gây tổn hại đến World Cup. Sẽ có quá nhiều trận đấu thiếu tính cạnh tranh, và điều này có nguy cơ gây tổn hại đến mô hình kinh doanh”.

Theo trình tự, các đề xuất cho cả việc mở rộng Club World Cup và World Cup 2030 đều cần được phê chuẩn tại một cuộc họp của Hội đồng FIFA. Cuộc họp tiếp theo sẽ diễn ra vào tháng tới, nhưng báo cáo của Guardian lưu ý rằng việc mở rộng World Cup hiện chưa có trong chương trình nghị sự.

Kể từ khi đề xuất mở rộng World Cup lên quy mô 64 đội vào năm 2030 - nhằm để kỷ niệm 100 năm sự kiện thể thao toàn cầu này - được đưa ra lần đầu tiên vào tháng 3, dù nhận được rất nhiều ý kiến ​​trái chiều nhưng cũng đã có những bước tiến lớn đến hiện thực. Trong tuần này, tại New York (Mỹ), các nhà lãnh đạo FIFA được dẫn đầu bởi Chủ tịch Gianni Infantino đã gặp gỡ các nguyên thủ quốc gia Uruguay và Paraguay, cũng như các nhà lãnh đạo của CONMEBOL và người đứng đầu Liên đoàn Bóng đá Argentina để chính thức lần đầu tiên họ nghiêm túc lắng nghe đề xuất này.

Chủ tịch CONMEBOL, Alejandro Dominguez sau đó chia sẻ trên mạng xã hội: “Chúng tôi muốn kêu gọi sự đoàn kết, sáng tạo và niềm tin lớn lao. Bởi vì khi bóng đá được chia sẻ bởi tất cả mọi người, lễ hội thực sự mang tính toàn cầu”. Trước đó vào tháng 4 tại Đại hội CONMEBOL, Dominguez xem đây là đề xuất chính thức và coi đây là cách tôn vinh 100 năm kể từ kỳ World Cup đầu tiên tại Uruguay năm 1930. World Cup dự kiến ​​sẽ trở lại con số 48 đội vào năm 2034.

World Cup 48 đội lần đầu tiên sẽ diễn ra chủ yếu tại Mỹ vào năm 2026, với Mexico và Canada chỉ đăng cai một số ít trận đấu. Theo lịch trình, kỳ giải tiếp theo 2030 dù vẫn có cùng số đội tham dự, nhưng có quy mô lớn nhất từ trước tới nay khi diễn ra tại 6 quốc gia trải dài trên 3 châu lục. Các nước đăng cai chính là Morocco (châu Phi) cùng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha (châu Âu). Trong khi 3 quốc gia Nam Mỹ gồm Argentina, Paraguay và Uruguay mỗi nước sẽ tổ chức một trận đấu. FIFA cũng đã trao cho cả 6 nước chủ nhà một suất tự động tham dự trong thành phần 48 đội.

Nhưng giờ đây, nếu kế hoạch 64 đội được thông qua, một trong những lo ngại chính là việc mở rộng sẽ nâng tổng số trận đấu lên 128 trận, gây thêm áp lực cho lịch thi đấu vốn đã quá dày đặc trên toàn cầu… FIFA có thể sẽ cần thêm nhiều thời gian để đưa ra một quyết định quan trọng như thế này. Tuy nhiên, Dominguez nhấn mạnh: “Khi ngày đó đến gần, chúng ta phải nhắc lại rằng đây không thể chỉ là một sự kiện bình thường, không thể chỉ là một kỳ World Cup nữa. Chúng tôi tin rằng đây là cơ hội trăm năm có một”.

