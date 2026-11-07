Jorge Jesus “không cảm thấy tội lỗi” về việc Ronaldo giải nghệ

HLV đội tuyển Bồ Đào Nha Jorge Jesus cho biết ông không cảm thấy tội lỗi trước quyết định giã từ đội tuyển quốc gia của Cristiano Ronaldo, đồng thời nói thêm rằng ông không hề lường trước quyết định này từ người đội trưởng.

Cristiano Ronaldo thông báo khép lại sự nghiệp thi đấu quốc tế vào ngày 5-11. Ảnh: THX

Cristiano Ronaldo đã thông báo khép lại sự nghiệp thi đấu quốc tế vào ngày 5-11, sau 234 lần ra sân và ghi 146 bàn thắng - cả hai con số này đều là những kỷ lục trong bóng đá nam.

Thông báo này được đưa ra chưa đầy một tháng sau khi Ronaldo bị Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha đình chỉ thi đấu 30 ngày và phạt 255 EUR vì hành động tự ý rời khỏi đội tuyển quốc gia. Khi đó, cựu ngôi sao của Man United và Real Madrid đã rời khỏi trại tập trung ngay trước trận đấu tại Nations League gặp Đan Mạch vào ngày 1-10, sau một bất đồng với HLV Jorge Jesus.

Trong buổi họp báo ngày 6-11, sau khi công bố danh sách triệu tập cho các trận đấu tại Nations League gặp Đan Mạch và xứ Wales, HLV Jorge Jesus khẳng định không cảm thấy phải chịu trách nhiệm về quyết định của Ronaldo.

“Không, có lẽ mọi chuyện đã diễn ra quá nhanh, nhưng không phải vì tôi”, Jorge Jesus nói. “Đó là suy nghĩ của riêng cậu ấy - về việc được triệu tập nhiều hay ít. Chúng tôi cũng đã thảo luận về vấn đề này vài lần. Nhưng không, tôi không cảm thấy tội lỗi về bất cứ điều gì liên quan đến sự ra đi của cậu ấy. Tôi tôn trọng quyết định đó”.

Siêu sao 41 tuổi đang khoác áo Al Nassr, đã chơi trận cuối cùng cho Bồ Đào Nha vào ngày 24-9, trong chiến thắng 1-0 trước xứ Wales tại Nations League ở Lisbon. Sau đó, vào ngày 4-10, trong trận thắng 2-1 trước Na Uy, lần đầu tiên sau 18 năm, Ronaldo có tên trong danh sách đăng ký nhưng không được vào sân thi đấu.

Mặc dù Ronaldo đã xin lỗi các đồng đội vì hành động tự ý rời đội và bày tỏ mong muốn tiếp tục cống hiến cho đội tuyển quốc gia, nhưng anh lại không đưa ra lời xin lỗi tương tự với HLV trưởng. Dẫu vậy, Jorge Jesus - người từng dẫn dắt Ronaldo tại CLB Al Nassr trước khi tiếp quản đội tuyển Bồ Đào Nha vào tháng 7 - cho biết ông đã sẵn sàng điền tên Ronaldo vào danh sách triệu tập lần này.

“Tôi đã nghĩ cậu ấy sẽ trở lại”, Jesus chia sẻ. “Tôi thực sự đã có ý định triệu tập cậu ấy. Cậu ấy cảm thấy đây là thời điểm thích hợp để ra đi, và điều đó cần được tôn trọng. Chúng ta không bao giờ được phép quên đi những gì Ronaldo đã mang lại cho Bồ Đào Nha, những đóng góp của cậu ấy cho đất nước, cũng như vai trò của cậu ấy như một biểu tượng cho các cầu thủ trẻ”.

Đội hình Bồ Đào Nha:

Thủ môn: Diogo Costa (Porto), Rui Silva (Sporting), Samuel Soares (Benfica).

Hậu vệ: Diogo Dalot (Man United), Alberto Costa (Porto), Rúben Dias (Man City), Tomás Araújo (Benfica), Renato Veiga (Villarreal), António Silva (Bournemouth), João Cancelo (Barcelona), Nuno Tavares (Lazio).

Tiền vệ: João Palhinha (Benfica), Rúben Neves (Al-Hilal), Mateus Fernandes (Tottenham), Vitinha (Paris Saint-Germain), João Neves (Paris Saint-Germain), Bernardo Silva (Real Madrid), Pedro Neto (Chelsea), Francisco Trincão (Al-Ahli), Bruno Fernandes (Man United).

Tiền đạo: Carlos Forbs (Club Brugge), João Félix (Al-Nassr), Rafael Leão (Galatasaray), Geovany Quenda (Chelsea), Rodrigo Mora (Roma), Gonçalo Ramos (AC Milan), Fábio Silva (Borussia Dortmund), Gustavo Varela (Monza).

LINH SƠN