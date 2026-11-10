Đội hình tiêu biểu FIFPRO 2026: Kỷ lục cho Messi, không có Quả bóng vàng Harry Kane

Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Quốc tế (FIFPRO) vừa công bố Đội hình tiêu biểu năm 2026 (FIFPRO World 11), dựa trên kết quả bình chọn của hơn 26.000 cầu thủ chuyên nghiệp từ 75 quốc gia, dựa trên phong độ từ tháng 8-2025 tháng 7-2026.

Tâm điểm chú ý thuộc về Messi khi siêu sao 39 tuổi đang khoác áo Inter Miami tiếp tục được vinh danh ở hàng tiền đạo. Đây là lần thứ 18 Messi góp mặt trong Đội hình tiêu biểu FIFPRO – một kỷ lục vô tiền khoáng hậu.

Dù đã tuyên bố giã từ sự nghiệp quốc tế vào tháng 8 sau khi cùng tuyển Argentina lọt vào trận chung kết World Cup, uy tín của anh trong mắt các đồng nghiệp vẫn giúp anh nhận số phiếu áp đảo.

Trái ngược với Messi, chân sút Harry Kane lại chịu bất ngờ lớn khi bị gạch tên khỏi đội hình. Dù vừa giành Quả bóng Vàng 2026, cùng Bayern Munich vô địch Bundesliga và mang băng đội trưởng đưa tuyển Anh vào bán kết World Cup, tiền đạo người Anh vẫn không thể chen chân vào danh sách 11 cầu thủ xuất sắc nhất.

Cụ thể, hàng tấn công FIFPRO World 11 kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ, bao gồm Lionel Messi, Erling Haaland (Manchester City), Kylian Mbappe (Real Madrid) và Lamine Yamal (Barcelona). Ở tuổi 19, Yamal trở thành cầu thủ đầu tiên có 2 lần góp mặt trong World 11 trước khi bước sang tuổi 20.

Ở các vị trí còn lại, thủ môn David Raya (Arsenal) bắt chính. Hàng phòng ngự gồm Pau Cubarsí (Barcelona), Achraf Hakimi và Nuno Mendes (đều thuộc PSG). Tuyến giữa gọi tên Jude Bellingham (Real Madrid), Rodri (Manchester City/Barcelona) và Vitinha (PSG). Danh sách năm nay cũng chứng kiến bất ngờ khi Unai Simon và Fabian Ruiz – người duy nhất vô địch cả World Cup lẫn Champions League mùa trước – thậm chí không lọt vào danh sách 26 ứng viên rút gọn.

FIFPRO WFIFPRO World 11 được giới chuyên môn đánh giá cao về độ uy tín khi được bầu chọn thuần túy về chuyên môn, dựa trên vị trí thi đấu sở trường, không chịu tác động bởi truyền thông như các bầu chọn mang tính giải thưởng xuất sắc khác.

Ở FIFPRO World 11 dành cho nữ, hậu vệ Lucy Bronze (Chelsea/Anh) đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ nữ đầu tiên đạt mốc 9 lần lọt vào danh sách. Bóng đá nữ Tây Ban Nha và Barcelona tiếp tục áp đảo với Aitana Bonmatí cùng Alexia Putellas – người vừa đoạt Quả bóng Vàng nữ thứ ba vào tháng 10. Đáng chú ý, tiền đạo Barbra Banda (Zambia/Orlando Pride) là cái tên duy nhất thi đấu ngoài phạm vi Anh và Tây Ban Nha góp mặt trong đội hình tiêu biểu này. Thủ môn: Hannah Hampton (Chelsea, Anh)

Hậu vệ: Lucy Bronze (Chelsea, Anh), Alex Greenwood (Manchester City, Anh), Mapi Leon (Barcelona/London City Lionesses, TBN), Irene Paredes (Barcelona, TBN)

Tiền vệ: Aitana Bonmati (Barcelona, TBN), Alexia Putellas (Barcelona/London City Lionesses, TBN), Ella Toone (Manchester United, Anh)

Tiền đạo: Barbra Banda (Orlando Pride, Zambia), Claudia Pina (Barcelona, TBN), Alessia Russo (Arsenal, Anh).

LONG KHANG