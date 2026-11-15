Ronaldinho bất ngờ tái xuất sân cỏ, tham vọng cực lớn

Ronaldinho bất ngờ tái xuất sân cỏ ở tuổi 46. Ảnh: THX

Sau hơn 11 năm rời xa sân cỏ chuyên nghiệp, huyền thoại bóng đá người Brazil Ronaldinho chuẩn bị trở lại thi đấu ở tuổi 46. Lần tái xuất này không đơn thuần là câu chuyện hoài niệm, mà nằm trong một dự án kinh doanh bóng đá đầy tham vọng tại Italy của anh.

Theo kế hoạch, Ronaldinho sẽ khoác áo số 10 của Ravenna, đội bóng đang thi đấu tại Serie C (giải hạng ba Italy), trong trận gặp Forli diễn ra vào đêm nay 15-11. Sự xuất hiện của cựu ngôi sao Barcelona lập tức thu hút sự chú ý, dù đây chỉ là cuộc đối đầu giữa đội đứng thứ hai và đội xếp thứ 15 tại giải đấu.

Đằng sau màn tái xuất đặc biệt này là một kế hoạch được chuẩn bị trong nhiều tháng, với sự tham gia của giới đầu tư quốc tế, các doanh nhân tại London, thương hiệu Nike, công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và nhiều nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực giải trí.

Ronaldinho trở thành trung tâm của dự án

Ravenna là thành phố ven biển Adriatic, có dân số chưa đến 160.000 người. Trong lịch sử, đội bóng này chưa từng tạo được vị thế lớn tại Italy. Thành tích đáng chú ý nhất của CLB chỉ là sáu mùa giải thi đấu ở Serie B.

Tuy nhiên, mọi thứ bắt đầu thay đổi khi Ignazio Cipriani, thành viên của gia đình nổi tiếng trong lĩnh vực nhà hàng và khách sạn cao cấp, tiếp quản đội bóng vào năm 2024.

Thay vì chỉ tập trung vào mục tiêu thăng hạng, Cipriani muốn xây dựng Ravenna thành một thương hiệu bóng đá có sức ảnh hưởng quốc tế. Ronaldinho chính là nhân vật được lựa chọn để dẫn dắt tham vọng ấy.

Cipriani vốn là người hâm mộ huyền thoại Brazil từ nhỏ. Ông tin sức hút, danh tiếng và hình ảnh của cựu ngôi sao Barcelona có thể tạo ra sự khác biệt cho Ravenna.

Trong cuộc trò chuyện với tờ Sun Sport (Anh) tại nhà hàng của gia đình ở Miami hồi tháng 6, Cipriani khẳng định Ronaldinho là nhân tố kết nối toàn bộ dự án.

Theo ông, nụ cười, phong cách chơi bóng ngẫu hứng và sức hấp dẫn đặc biệt của Ronaldinho vẫn được người hâm mộ trên khắp thế giới trân trọng. Ngay cả cổ động viên đối phương cũng từng dành cho anh những tràng pháo tay.

Đáng chú ý, Ronaldinho cũng không xem đây là một màn xuất hiện mang tính quảng bá đơn thuần. Trong buổi gặp gỡ tại Miami, anh nhấn mạnh: "Đây là lời hứa, không phải chiêu trò".

Xây dựng thương hiệu R10 toàn cầu

Điểm khác biệt của dự án Ravenna nằm ở cách tiếp cận bóng đá như một mô hình kinh doanh tổng thể. Một trong những thương vụ quan trọng nhất là hợp tác với Nike. Ravenna đã đạt thỏa thuận hợp tác thương mại kéo dài bốn năm với hãng thể thao Mỹ.

Theo thỏa thuận, CLB sẽ sử dụng thương hiệu trang phục kỹ thuật R10 gắn với Ronaldinho. Mô hình này được kỳ vọng tạo ra sức lan tỏa tương tự mối quan hệ hợp tác giữa Nike và huyền thoại bóng rổ Michael Jordan.

Tên tuổi, hình ảnh và chiếc áo số 10 của Ronaldinho sẽ trở thành nền tảng phát triển một hệ sinh thái kinh doanh, bao gồm quần áo, phụ kiện, giải trí và các sự kiện quốc tế.

Thay vì nhận thù lao theo từng trận đấu như khi tham gia đội bóng huyền thoại của Barcelona, nơi mỗi lần ra sân có thể mang về 125.000 bảng, Ronaldinho lựa chọn một phương án khác.

Anh nhận cổ phần tại Ravenna, đồng thời được hưởng phần trăm doanh thu từ việc bán các sản phẩm mang thương hiệu R10 trên toàn cầu. Gói hợp tác còn bao gồm quyền khai thác hình ảnh trong các sự kiện quốc tế và những khoản tiền bản quyền phát sinh từ quá trình phát triển thương hiệu cá nhân.

Ronaldinho cho biết anh từng tham gia nhiều dự án trong sự nghiệp, nhưng lần này có sự khác biệt rõ rệt. Không chỉ liên quan đến bóng đá, kế hoạch còn mở ra nhiều cơ hội kinh doanh mà anh và người anh trai Roberto de Assis Moreira, đối tác kinh doanh lâu năm, đặc biệt quan tâm.

Về chuyên môn, Ravenna muốn xây dựng một hệ thống quản lý hiện đại, lấy công nghệ làm nền tảng.

AI sẽ được ứng dụng để phát hiện tài năng, phân tích hiệu suất thi đấu, cải thiện công tác tuyển trạch, phát triển cầu thủ trẻ và hoạch định chiến lược dài hạn. Công nghệ này cũng có thể hỗ trợ CLB lựa chọn huấn luyện viên cùng các thành viên ban huấn luyện phù hợp.

Ở mảng bóng đá, dự án có sự tham gia của Ariedo Braida, cựu giám đốc điều hành từng làm việc tại Barcelona và AC Milan.

Mục tiêu của những người đứng sau Ravenna không dừng lại ở việc đưa đội bóng lên Serie B hay Serie A. Họ muốn xây dựng một CLB có khả năng sinh lời hàng đầu Italy, đồng thời từng bước vươn ra thị trường châu Âu.

Người hâm mộ đang mong chờ màn tái xuất của Ronaldinho. Ảnh: THX

Màn tái xuất được quảng bá trên quy mô toàn cầu

Sức hút của Ronaldinho còn được khai thác thông qua một chiến dịch truyền thông quốc tế.

MatchVibe, công ty có trụ sở tại London do Rakesh Dhall sáng lập, được giao nhiệm vụ quảng bá hình ảnh cho sự trở lại của huyền thoại Brazil.

Nhiều gương mặt nổi tiếng trong lĩnh vực giải trí và sáng tạo nội dung cũng tham gia, trong đó có Miniminter thuộc nhóm YouTube Sidemen, các nghệ sĩ bóng đá tự do Andrew Henderson, Daniel Cutting và YouTuber Eman SV2.

Nghệ sĩ người Nigeria sinh sống tại Anh Slawn cũng thực hiện 10 tác phẩm nghệ thuật riêng, lấy cảm hứng từ chiếc áo đấu mới của Ronaldinho tại Ravenna.

Tất cả cho thấy sự trở lại của Ronaldinho không chỉ là một sự kiện thể thao. Đây còn là chiến dịch xây dựng thương hiệu được đầu tư bài bản, kết hợp bóng đá, giải trí, thời trang và công nghệ.

Dẫu vậy, điều người hâm mộ thực sự chờ đợi vẫn nằm trên sân cỏ. Ở tuổi 46, Ronaldinho liệu còn có thể trình diễn những pha xử lý ngẫu hứng, kỹ thuật và đầy mê hoặc từng làm nên thương hiệu của mình?

Câu trả lời sẽ có khi anh chính thức trở lại trong màu áo Ravenna. Dù màn tái xuất này diễn ra như thế nào, một điều đã rõ: Ronaldinho đang mở ra chương mới trong sự nghiệp, không chỉ với tư cách một huyền thoại bóng đá, mà còn là nhân vật trung tâm của một dự án đầy tham vọng.

PHẠM QUANG