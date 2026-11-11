6 siêu sao không đam mê bóng đá: Từ Ronaldinho đến Batistuta

Họ từng là những ngôi sao hàng đầu thế giới, khiến hàng triệu người hâm mộ say mê bằng tài năng trên sân cỏ. Nhưng điều ít ai ngờ là Gareth Bale mê golf, còn Ronaldinho thậm chí không muốn ngồi xem trọn vẹn một trận bóng đá.

Ronaldo không có hứng thú xem trọn vẹn 1 trận đấu bóng đá. Ảnh: THX

Không phải cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp nào cũng dành tình yêu đặc biệt cho môn thể thao đã làm nên tên tuổi của họ. Với một số ngôi sao, bóng đá đơn giản là công việc, là con đường giúp họ thành công và kiếm sống, trong khi niềm đam mê thực sự lại nằm ở những lĩnh vực khác. Nhiều danh thủ từng thừa nhận họ không có thói quen xem bóng đá, thậm chí thích những môn thể thao khác hơn.

Siêu sao bóng đá dành tình yêu cho Golf

Gareth Bale là cái tên đầu tiên được nhắc đến, bởi nhiều người đều biết anh dành tình yêu cho môn golf như thế nào. Bale từng là một trong những cầu thủ chạy cánh xuất sắc nhất thế giới. Trong màu áo Real Madrid, ngôi sao người Xứ Wales giành nhiều danh hiệu lớn, trong đó có những chức vô địch Champions League đáng nhớ.

Tuy nhiên, ngoài sân cỏ, Bale lại dành tình yêu đặc biệt cho golf. Anh thường xuyên xuất hiện trên các sân golf và không ngần ngại thừa nhận đây là môn thể thao mình yêu thích. Trong cuộc phỏng vấn với ESPN năm 2018, Bale chia sẻ: "Thành thật mà nói, tôi không xem bóng đá nhiều. Tôi thích xem golf hơn".

Carlos Tevez là một trường hợp tương tự. Ngôi sao bóng đá người Argentina từng khoác áo Manchester United, Manchester City, Juventus và Boca Juniors, đồng thời để lại dấu ấn bằng lối chơi mạnh mẽ, quyết liệt.

Thế nhưng, Tevez lại không phải người thích ngồi trước màn hình để theo dõi các trận đấu bóng đá. Với Tevez, niềm vui nằm ở việc trực tiếp thi đấu chứ không phải theo dõi người khác chơi bóng.

Tevez từng nói: "Tôi không thích bóng đá. Nếu Barcelona gặp Real Madrid và có giải golf trên kênh khác, tôi sẽ xem golf. Tôi chưa bao giờ là một người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt. Tôi thích chơi bóng và thích có trái bóng trong chân mình".

Một huyền thoại khác của bóng đá Argentina là Gabriel Batistuta lại xem Polo mới là niềm đam mê của ông. Batistuta từng là một trong những trung phong đáng sợ nhất của bóng đá thế giới. Người hâm mộ nhớ đến ông qua những cú sút uy lực, khả năng dứt điểm lạnh lùng và quãng thời gian thành công tại Fiorentina cũng như AS Roma.

Tuy nhiên, phía sau hình ảnh một sát thủ vòng cấm là một con người có niềm đam mê khác: môn polo. Batistuta từng chia sẻ, "Tôi không thích bóng đá, đó chỉ là nghề nghiệp của tôi. Mỗi lần trở về Argentina nghỉ lễ, bạn bè đều rủ tôi chơi polo".

Bale mê golf hơn bóng đá. Ảnh: THX

Ronaldinho không đủ kiên nhẫn xem trọn trận bóng

Trong khi đó, Carlos Vela từng được kỳ vọng trở thành một ngôi sao lớn của bóng đá Mexico. Anh có thời gian thi đấu cho Arsenal, Real Sociedad và sau đó tạo dấu ấn tại giải MLS. Tuy nhiên, cầu thủ này lại không có thói quen theo dõi bóng đá khi rời sân cỏ.

Anh từng thẳng thắn chia sẻ giữa một bộ phim hay và một trận đấu bóng đá hấp dẫn, bản thân sẽ chọn xem phim. Vela cũng giải thích anh thích chơi bóng, nhưng khi trận đấu kết thúc, bóng đá gần như không còn chiếm vị trí quan trọng trong cuộc sống cá nhân. Đó là cách cầu thủ người Mexico phân định rõ ràng giữa công việc và thời gian dành cho bản thân.

Ronaldinho là trường hợp khiến nhiều người bất ngờ nhất. Từng được xem là một trong những nghệ sĩ sân cỏ xuất sắc nhất lịch sử, huyền thoại Brazil nổi tiếng với những pha xử lý bóng ngẫu hứng, kỹ thuật siêu hạng và nụ cười luôn hiện diện trên sân.

Trong màu áo Barcelona, Ronaldinho khiến cả thế giới ngả mũ bằng tài năng của mình. Anh cũng là nhân tố quan trọng trong chức vô địch World Cup 2002 của đội tuyển Brazil.

Thế nhưng, Ronaldinho lại không thích theo dõi trọn vẹn các trận đấu. "Tôi không bao giờ xem bóng đá. Tôi thích xem những pha bóng hay và những bàn thắng, nhưng không thích xem trọn vẹn 90 phút", Ronaldinho khẳng định

Điều thú vị là một trong những cầu thủ mang đến nhiều cảm xúc nhất cho người hâm mộ lại không có thói quen thưởng thức bóng đá theo cách của những CĐV thông thường.

Cuối cùng là trường hợp của tiền đạo người Italy Christian Vieri. Thường được các CĐV gọi bằng biệt danh trìu mến Bobo hay "bò mộng", Vieri là một trong những tiền đạo nổi bật trong giai đoạn nền bóng đá Italy rực rỡ nhất. Ông từng khoác áo nhiều đội bóng lớn tại Serie A và nổi tiếng với khả năng dứt điểm mạnh mẽ bằng chân trái.

Tuy nhiên, Cricket mới là lĩnh vực từng khiến cựu tiền đạo này đặc biệt hứng thú. "Tôi rất muốn trở thành một vận động viên cricket. Nếu có được hợp đồng tương tự, tôi sẽ bỏ bóng đá để chơi cricket ngay", Vieri khẳng định.

Ông còn cho biết, thời đi học, bản thân có thể dành nhiều thời gian chơi cricket hơn cả bóng đá.

Sáu câu chuyện trên cho thấy một góc nhìn thú vị về thế giới bóng đá chuyên nghiệp. Người hâm mộ thường nghĩ một cầu thủ xuất sắc phải sống cùng bóng đá, xem bóng đá mỗi ngày và luôn quan tâm đến mọi diễn biến của môn thể thao vua. Nhưng thực tế không hoàn toàn như vậy.

Đây cũng là điều thú vị nhất, một cầu thủ không nhất thiết phải yêu thích việc xem bóng đá mới có thể trở thành huyền thoại trên sân cỏ. Đôi khi, chỉ cần tình yêu với trái bóng trong những khoảnh khắc trực tiếp thi đấu cũng đủ tạo nên một sự nghiệp phi thường.

PHẠM QUANG