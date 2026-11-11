Messi bị huyền thoại Argentina chỉ trích

Huyền thoại bóng đá Argentina Jorge Valdano cho rằng phản ứng của Lionel Messi trong trận chung kết World Cup 2026 với Tây Ban Nha là biểu hiện của sự tuyệt vọng khi Argentina không còn đủ khả năng kiểm soát thế trận.

Messi đòi trọng tài rút thẻ đỏ với Cucurella (giữa). Ảnh: THX

Lionel Messi hiếm khi trở thành đối tượng chỉ trích của những huyền thoại bóng đá Argentina. Tuy nhiên, Jorge Valdano đã không ngần ngại đề cập đến phản ứng của đội trưởng Albiceleste khi đội nhà thất bại trước Tây Ban Nha.

Theo Valdano, hành động của Messi trong những phút cuối trận cho thấy sự bế tắc và tuyệt vọng khi Argentina nhận ra họ khó có thể xoay chuyển cục diện.

Đây là nhận xét đáng chú ý bởi Valdano từng là thành viên đội tuyển Argentina vô địch World Cup 1986. Ông không chỉ hiểu áp lực của một trận chung kết mà còn có nhiều năm kinh nghiệm trong bóng đá với vai trò cầu thủ, HLV và nhà quản lý.

Hành động tuyệt vọng của Messi

Trong trận chung kết World Cup 2026, Argentina gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi của Tây Ban Nha. Đội bóng Nam Mỹ không thể duy trì thế trận quen thuộc, trong khi đối thủ kiểm soát tốt khu trung tuyến và liên tục gây sức ép

Tình hình càng bất lợi khi Enzo Fernandez nhận thẻ đỏ ở những phút cuối trận để rồi Argentina nhận thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha. Sau tiếng còi mãn cuộc, một số cầu thủ Argentina đã thể hiện sự thất vọng trước kết quả.

Messi cũng có phản ứng đáng chú ý khi tiến đến phản đối trọng tài Slavko Vincic. Đội trưởng Argentina yêu cầu xem xét tình huống liên quan đến hậu vệ Marc Cucurella, người có hành động đưa tay gần miệng trong lúc tranh chấp.

Messi cho rằng tình huống này có thể liên quan đến quy định mới, đó là cầu thủ sẽ nhận thẻ đỏ trực tiếp nếu có hành vi che miệng khi giao tiếp với đối thủ. Tuy nhiên, cử chỉ của Cucurella diễn ra khá nhanh và chưa đủ cơ sở để kết luận cầu thủ Tây Ban Nha vi phạm quy định.

Trong cuộc phỏng vấn trên tờ El Pais được Sports Illustrated chia sẻ lại vào ngày 10-11, nhận xét về tình huống này, Valdano cho rằng Messi đã cố gắng tìm kiếm mọi cơ hội để giúp Argentina tránh khỏi thất bại.

Ông nói: "Đó là một hành động tuyệt vọng, một sự thừa nhận điểm yếu trong trận chung kết khi khoảng cách giữa hai đội lớn hơn nhiều so với những gì chúng ta thường thấy".

Tây Ban Nha hoàn toàn vượt trội trước Argentina trong trận chung kết World Cup 2026. Ảnh: THX

Theo Valdano, thất bại của Argentina không chỉ xuất phát từ những tình huống tranh cãi mà còn liên quan đến vấn đề thể lực và khả năng duy trì cường độ thi đấu.

Đội bóng Nam Mỹ đã trải qua lịch thi đấu nặng nề trước trận chung kết, với nhiều cuộc đối đầu căng thẳng và những trận đấu phải kéo dài sang hiệp phụ. Điều đó ảnh hưởng đáng kể đến khả năng tranh chấp, di chuyển và tổ chức lối chơi.

Valdano nhận định các cầu thủ Argentina không còn duy trì được sức mạnh thể chất và tinh thần thi đấu như những trận trước.

Trong khi đó, Tây Ban Nha thể hiện sự chủ động trên nhiều phương diện. Họ kiểm soát thế trận tốt, tổ chức chiến thuật chặt chẽ và không để những phản ứng từ phía đối thủ ảnh hưởng đến cách vận hành lối chơi.

Cựu danh thủ Argentina đặc biệt đánh giá cao khả năng giữ bình tĩnh của Tây Ban Nha. Theo ông, đội bóng này đã không mắc phải những cái bẫy tâm lý trong một trận đấu có áp lực rất lớn.

Khi Messi cũng bị phê bình

Nhận xét của Jorge Valdano cho thấy ngay cả một biểu tượng như Lionel Messi cũng không đứng ngoài những đánh giá khắt khe khi đội tuyển thất bại.

Messi không thể vượt qua được hàng thủ Tây Ban Nha. Ảnh: THX

Messi có quyền thất vọng. Anh đã dành phần lớn sự nghiệp để cống hiến cho Argentina và hiểu rõ ý nghĩa của một trận chung kết World Cup. Tuy nhiên, trong những thời điểm khó khăn, bản lĩnh của một thủ lĩnh còn được thể hiện qua khả năng kiểm soát cảm xúc và giúp đồng đội giữ được sự tập trung.

Điều đáng chú ý trong lời phê bình của Valdano không chỉ nằm ở hành động phản ứng với trọng tài, mà còn ở cách ông nhìn nhận sự bất lực của Argentina trước một đối thủ chơi tốt hơn.

Dẫu vậy, không thể lấy một khoảnh khắc nóng nảy để đánh giá toàn bộ sự nghiệp của Messi. Anh đã trải qua nhiều thất bại đau đớn trước khi đưa Argentina lên đỉnh cao World Cup 2022. Những đóng góp ấy vẫn là một phần không thể thay thế trong lịch sử bóng đá nước này.

Một huyền thoại không có nghĩa là không bao giờ mắc sai lầm. Ngược lại, tầm vóc của một cầu thủ lớn còn được thể hiện qua cách họ đối diện với thất bại, chấp nhận những lời phê bình và đứng dậy sau những thời điểm khó khăn.

Bởi trong bóng đá, danh tiếng được xây dựng từ chiến thắng, còn bản lĩnh được thử thách rõ nhất khi mọi thứ không diễn ra như mong muốn.

PHẠM QUANG