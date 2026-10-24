Dembele không thể đến gala Quả bóng vàng, Ronaldinho tái xuất sân cỏ ở tuổi 46

Do làn sóng biểu tình phức tạp tại Pháp, trận đấu giữa PSG và Lyon trong khuôn khổ Ligue 1 phải dời từ Chủ nhật sang tối 26-10, đồng nghĩa với việc đương kim Quả bóng vàng Dembele cùng nhiều đồng đội tại PSG không thể sang London.

Ronaldinho tại World Cup 2026. Ảnh THX

Lễ trao giải Quả bóng vàng 2026 sẽ diễn ra tối 26-10 và lần đầu tiên được tổ chức tại London thay vì Paris như thông lệ, thời điểm này trùng với trận đấu PSG - Lyon vốn được dời lịch theo yêu cầu khẩn cấp từ phía cảnh sát địa phương, trong bối cảnh làn sóng biểu tình và bạo lực leo thang nghiêm trọng tại thủ đô Paris.

Ngôi sao 29 tuổi người Pháp hiện là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu cá nhân cao quý này sau khi giúp tuyển Pháp lọt vào bán kết World Cup 2026 và cùng PSG bảo vệ thành công chức vô địch Champions League. Ngoài Dembele, danh sách rút gọn cho Quả bóng vàng nam năm nay còn ghi nhận hàng loạt ngôi sao khác của PSG như Hakimi, Kvaratskhelia, Marquinhos, Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha, Willian Pacho, Fabian Ruiz và Ferran Torres.

Trận PSG và Lyon vốn mang tính chất quan trọng khi hai đội bóng đang chia nhau vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng Ligue 1 với cùng 14 điểm, nên PSG buộc phải tập trung đội hình mạnh nhất.

Ronaldinho khoác áo đội hạng Ba Italy

Huyền thoại người chính thức trở lại thi đấu chuyên nghiệp vào ngày 15 - 11 tới đây trong màu áo CLB Ravenna tại Serie C, đối đầu với đối thủ kình địch Forli.

Cựu QBV năm 2005, nhà vô địch thế giới 2002, nay đã 46 tuổi đã chơi trận đấu chuyên nghiệp cuối cùng cho Fluminense (Brazil) vào năm 2015 trước khi chính thức tuyên bố giải nghệ vào năm 2018. Vào tháng 6 năm nay, Ravenna đã ký hợp đồng với Ronaldinho, đồng thời danh thủ này cũng sở hữu cổ phần của đội bóng thông qua mối quan hệ thân thiết với chủ sở hữu CLB, ông Ignazio Cipriani.

Việc chiêu mộ huyền thoại người Brazil được xem là bước đi chiến lược nhằm kết nối toàn thể thành phố Ravenna với đội bóng địa phương. Đây là mô hình mà Como từng áp dụng thành công đối với cựu ngôi sao Tây Ban Nha, Cesc Fabregas.

Dù Ronaldinho tỏ ra khá kín tiếng trong lần đến Italy hồi tháng 8, ông vẫn úp mở khả năng tìm kiếm bàn thắng thứ 300 trong sự nghiệp đỉnh cao của mình. Màn tái xuất lịch sử này sẽ diễn ra trên sân vận động Stadio Bruno Benelli. Hiện tại, Ravenna đang xếp thứ hai tại bảng B - Serie C với 20 điểm sau 10 vòng đấu, kém đội dẫn đầu Spezia 8 điểm.

LONG KHANG