Quả bóng vàng và câu chuyện còn dang dở của Harry Kane

Harry Kane đang đứng trước cơ hội lớn nhất sự nghiệp để chinh phục Quả bóng vàng. Sau nhiều năm được xem là một trong những trung phong xuất sắc nhất thế giới, tiền đạo người Anh có một mùa giải bùng nổ cùng Bayern Munich và đội tuyển quốc gia, đủ sức đưa anh vào nhóm ứng viên hàng đầu năm 2026.

Harry Kane là ứng viên nặng ký cho danh hiệu Quả bóng vàng 2026. Ảnh: THX

Mùa giải khẳng định đẳng cấp

Trong mùa giải 2025-2026, tính từ tháng 8-2025 đến tháng 7-2026, Harry Kane ghi 73 bàn sau 65 trận chính thức cho CLB và đội tuyển Anh. Thành tích này gồm 61 bàn sau 51 trận cho Bayern Munich và 12 bàn sau 14 lần khoác áo tuyển Anh. Đây là thống kê của cả mùa giải, không phải số bàn thắng riêng trong năm dương lịch 2026.

Với thành tích ấy, Kane chỉ đứng sau Lionel Messi, người từng ghi 82 bàn ở mùa 2011-2012, trong nhóm những chân sút có mùa giải bùng nổ nhất thế kỷ XXI. Đây là cơ sở quan trọng để tiền đạo người Anh cạnh tranh danh hiệu cá nhân cao quý nhất, vốn vẫn còn thiếu trong bộ sưu tập của anh.

Trong màu áo Bayern, Kane ghi 36 bàn tại Bundesliga, giành danh hiệu Vua phá lưới giải đấu năm thứ ba liên tiếp và đoạt Chiếc giày vàng châu Âu lần thứ hai. Anh góp công giúp đội bóng vô địch Bundesliga, Cúp Quốc gia Đức và Siêu cúp Đức.

Khả năng duy trì hiệu suất ghi bàn trên nhiều đấu trường cho thấy Kane vẫn là một trong những trung phong toàn diện và ổn định nhất bóng đá đỉnh cao. Anh vừa là điểm kết thúc đáng tin cậy trong hệ thống tấn công của Bayern, vừa giữ vai trò quan trọng ở đội tuyển Anh.

Ngôi sao người Anh có một mùa giải bùng nổ. Ảnh: THX

Dẫu vậy, Quả bóng vàng không chỉ được quyết định bởi thống kê cá nhân. Bayern không thể vô địch Champions League, còn tuyển Anh khép lại World Cup 2026 ở vị trí thứ ba. Kane ghi sáu bàn tại giải đấu, nhưng chưa thể cùng đội tuyển tiến đến trận chung kết.

Đây là điểm hạn chế trong hồ sơ tranh giải của tiền đạo người Anh. Những người đặt nặng danh hiệu lớn có thể ưu tiên các cầu thủ tạo dấu ấn ở Champions League hoặc đưa đội tuyển lên ngôi vô địch thế giới.

Những đối thủ đáng gờm

Lamine Yamal là một trong những đối thủ nổi bật của Harry Kane. Ngôi sao trẻ Barcelona có những màn trình diễn ấn tượng và cùng Tây Ban Nha giành chức vô địch World Cup 2026. Thành công ở sân khấu lớn giúp Yamal sở hữu lợi thế đáng kể trong cuộc bình chọn.

Kylian Mbappe cũng góp mặt trong nhóm ứng viên nặng ký sau khi ghi 10 bàn tại World Cup. Trong khi đó, Ousmane Dembele bước vào cuộc đua với tư cách đương kim Quả bóng vàng, cùng lợi thế từ thành công tại Champions League với Paris Saint-Germain.

Mbappe cũng có cơ hội cạnh tranh Quả bóng vàng. Ảnh: THX

Mỗi người có một thế mạnh riêng: Kane nổi bật về hiệu suất cá nhân và danh hiệu quốc nội; Yamal có chức vô địch World Cup; Mbappe tạo dấu ấn bằng khả năng ghi bàn; còn Dembele sở hữu thành công ở đấu trường châu Âu. Vì vậy, cuộc đua năm nay khó được quyết định chỉ bằng một thống kê.

Cơ hội nào cho Harry Kane?

Nếu phong độ cá nhân được đặt lên hàng đầu, Kane có cơ sở vững chắc để cạnh tranh vị trí số một. Nhưng khi xét đến danh hiệu tập thể và dấu ấn ở những trận đấu quyết định, anh phải đối mặt với những đối thủ có lợi thế riêng.

Lễ trao Quả bóng vàng 2026 dự kiến diễn ra tại London ngày 26-10. Với Kane, đây có thể là thời điểm một sự nghiệp ghi bàn bền bỉ được ghi nhận bằng danh hiệu cá nhân danh giá nhất.

Anh đã có một mùa giải đủ sức thuyết phục về mặt chuyên môn. Câu hỏi còn lại là liệu giới bình chọn có đánh giá thành tích cá nhân vượt trội của Harry Kane cao hơn lợi thế danh hiệu của các đối thủ hay không. Câu trả lời sẽ quyết định liệu năm 2026 có trở thành bước ngoặt trong sự nghiệp của tiền đạo người Anh.

ĐĂNG HUY