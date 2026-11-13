Carrick bật khóc chia tay Man United: Niềm tin bị đánh mất

Michael Carrick đã bật khóc khi nói lời chia tay các cầu thủ Man United sau khi bị sa thải. Đằng sau cuộc chia tay đầy cảm xúc là những bất đồng về chuyển nhượng, chiến thuật và cách điều hành CLB, khiến phòng thay đồ ngày càng mất niềm tin vào ban lãnh đạo.

Carrick đã nói lời chia tay với các cầu thủ Man United. Ảnh: THX

HLV Michael Carrick đã có cuộc chia tay đầy xúc động với các cầu thủ Man United sau khi bị sa thải chỉ sau 10 tháng nắm quyền. Theo SunSport, nhà cầm quân 45 tuổi được triệu tập đến một cuộc họp tại trung tâm huấn luyện Carrington trước khi nhận quyết định chấm dứt hợp đồng.

Một nguồn tin tiết lộ Carrick đã không kìm được nước mắt khi nói lời tạm biệt các học trò. Ông chỉ nói ngắn gọn: “Tôi đi đây các chàng trai”, sau đó bắt tay một số cầu thủ, lên xe và rời khỏi trung tâm huấn luyện.

Thời điểm đó, nhiều thành viên đội một đang tập trung cùng đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, bốn cầu thủ đã tập luyện cùng đội U21 vào thứ Năm và có mặt trong giai đoạn cuối của cuộc chia tay.

Đáng chú ý, Carrick đã linh cảm về tương lai của mình từ đầu tuần. Dù những thông tin về khả năng bị sa thải liên tục xuất hiện, cựu tiền vệ Man United vẫn đến Carrington, tiếp tục công việc và hướng dẫn những cầu thủ còn lại trong đội hình.

Một nguồn tin cho biết các cầu thủ cũng hoang mang trước cách CLB xử lý tình hình. Họ đều đọc được những thông tin Carrick sắp mất việc, nhưng vẫn chứng kiến ông đến sân tập và hoàn thành trách nhiệm cho đến phút cuối.

Theo nguồn tin của SunSport, Carrick cùng các cộng sự sẽ nhận khoảng 5 triệu bảng tiền bồi thường. Nếu con số này được xác nhận, tổng chi phí Manchester United dành cho việc sa thải HLV kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu năm 2013 đã vượt mốc 100 triệu bảng.

Carrick không được hỗ trợ

Dù Bruno Fernandes và Lisandro Martinez từng có những phát biểu thẳng thắn về chiến thuật cũng như định hướng của CLB, các nguồn tin cho biết phần lớn cầu thủ vẫn dành sự ủng hộ cho Carrick.

Họ đánh giá cao nhà cầm quân người Anh bởi ông từng là một phần của Manchester United, hiểu rõ văn hóa đội bóng và có kinh nghiệm thi đấu ở đỉnh cao.

Tuy nhiên, sự ủng hộ ấy không thể giúp Carrick vượt qua những vấn đề về chuyên môn. Một số cầu thủ cho rằng ban lãnh đạo, đặc biệt là Giám đốc điều hành Omar Berrada và Giám đốc bóng đá Jason Wilcox, đã không cung cấp đủ lực lượng để HLV hoàn thành nhiệm vụ.

Trọng tâm của sự bất mãn nằm ở kỳ chuyển nhượng mùa hè. Manchester United chi 155 triệu bảng để đưa Youri Tielemans, Andrey Santos và Carlos Baleba về thay thế Casemiro. Tuy nhiên, đội bóng lại không tăng cường vị trí hậu vệ trái, dù Luke Shaw thường xuyên gặp vấn đề chấn thương.

Việc Man United không chiêu mộ Lewis Hall làm phương án dự phòng cho Shaw khiến nhiều cầu thủ khó hiểu. Ngay cả Shaw cũng không hài lòng khi CLB không bổ sung thêm nhân sự để tạo sự cạnh tranh ở vị trí của mình.

Trong một cuộc họp nội bộ, các cầu thủ đã đề cập đến sự thiếu cân đối trong chính sách chuyển nhượng: đội bóng đầu tư mạnh cho tuyến giữa nhưng bỏ trống những vị trí cũng cần được tăng cường, đặc biệt là hậu vệ trái và tiền đạo.

Carrick đã hứa những vấn đề này sẽ được giải quyết trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng. Tuy nhiên, sự thất vọng dành cho Berrada và Wilcox vẫn chưa được xoa dịu. Một số cầu thủ cảm thấy Carrick không được trao đủ công cụ để thành công, trong khi những người khác cho rằng ông chưa đủ cứng rắn để bảo vệ quan điểm của mình trước ban lãnh đạo.

Những sự việc liên tiếp cho thấy bất đồng không còn giới hạn trong phạm vi chuyên môn mà đã lan rộng đến quan hệ giữa cầu thủ, ban huấn luyện và bộ máy điều hành.

Carrick rời Man United trong cay đắng. Ảnh: THX

Man United lại trở về vạch xuất phát

Cuộc chia tay đầy nước mắt của Carrick phản ánh một nghịch lý tại Manchester United: người phải rời đi lại là HLV, trong khi những vấn đề về chuyển nhượng, nhân sự và quản trị vẫn chưa được giải quyết.

Nếu những thông tin từ phòng thay đồ là chính xác, Carrick đã không nhận được sự hỗ trợ cần thiết để xây dựng đội bóng theo định hướng của mình. Một HLV không thể chịu trách nhiệm hoàn toàn cho thành tích khi những khoảng trống nhân sự chưa được giải quyết, đặc biệt ở những vị trí có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng vận hành chiến thuật.

Tuy nhiên, Carrick cũng không thể đứng ngoài trách nhiệm chuyên môn. Việc kiên định với những thay đổi chiến thuật trong khi kết quả của Man United liên tục đi xuống cho thấy ông đã không tìm được phương án điều chỉnh phù hợp. Một nhà cầm quân cần có nguyên tắc, nhưng cũng phải đủ linh hoạt để thích ứng với chất lượng nhân sự và tình hình thực tế.

Đáng lo hơn, Manchester United đang đối diện nguy cơ lặp lại vòng luẩn quẩn quen thuộc: thay HLV, thay đổi chiến thuật, xây dựng lại đội hình rồi tiếp tục sa sút. Sự ra đi của Carrick có thể giải quyết áp lực trước mắt, nhưng không bảo đảm những bất cập trong bộ máy điều hành sẽ biến mất.

Khi HLV Mauricio Pochettino đến Old Trafford, ông sẽ phải đối mặt với chính những vấn đề mà người tiền nhiệm chưa thể giải quyết. Đó là xây dựng lại niềm tin, thống nhất quan điểm chiến thuật và quan trọng nhất là nhận được sự hậu thuẫn thực chất từ ban lãnh đạo.

Manchester United lại trở về vạch xuất phát có lẽ đã phản ánh chính xác nhất tình cảnh hiện tại của đội bóng. HLV mới, ý tưởng mới, chiến thuật mới, nhưng chưa có gì bảo đảm kết quả sẽ khác.

Tại Old Trafford, vấn đề không còn đơn thuần là ai ngồi trên ghế huấn luyện. Điều Manchester United cần là một bộ máy biết chịu trách nhiệm, có chiến lược chuyển nhượng nhất quán và đủ năng lực hỗ trợ người được giao nhiệm vụ dẫn dắt đội bóng. Nếu không, những cuộc chia tay như Carrick sẽ còn tiếp diễn, bất kể người kế nhiệm là ai.

PHẠM QUANG