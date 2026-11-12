HLV Kim Sang-sik và cuộc hẹn chưa biết ngày trở lại

Trận gặp Kyrgyzstan ngày 17-11 khép lại năm thi đấu 2026 của đội tuyển Việt Nam. Nhưng với HLV Kim Sang-sik, cuộc đối đầu này có thể mang ý nghĩa đặc biệt hơn khi hợp đồng của ông sắp hết hạn, còn Asian Cup 2027 đã thay đổi lịch tổ chức.

Ông Kim chào khán giả trên sân Thiên Trường sau trận thắng Đài Loan (TQ) đêm 11-11. Ảnh: DƯƠNG MINH HOÀNG

Khi Asian Cup 2027 dời lịch, và khi hợp đồng của HLV Kim Sang-sik với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chỉ còn hơn 3 tháng, người hâm mộ bắt đầu tự hỏi: Liệu đây có phải trận đấu cuối cùng của nhà cầm quân người Hàn Quốc?

Trận cuối của năm 2026 và nỗi băn khoăn

Nhớ trong cuộc họp báo ngày 10-11, HLV Kim Sang-sik nói về mong muốn cùng đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng trước Đài Loan (Trung Quốc) và Kyrgyzstan. Ông cũng không giấu sự tiếc nuối khi Asian Cup 2027 thay đổi thời gian tổ chức, nhưng vẫn muốn các học trò tập trung vào những trận đấu trước mắt.

Đó là cách tiếp cận quen thuộc của một nhà cầm quân, dù lần này câu chuyện có phần đặc biệt bởi chính tương lai của ông Kim cũng đang bỏ ngỏ.

Theo lịch, trận gặp Kyrgyzstan lúc 19 giờ ngày 17-11 trên sân Thiên Trường (Ninh Bình) là cuộc đối đầu cuối cùng của đội tuyển Việt Nam trong năm 2026. Đáng nói hơn, đây cũng có thể là lần cuối ông Kim đứng trong khu kỹ thuật đội tuyển quốc gia nếu hai bên không tiếp tục gia hạn hợp đồng.

Mọi chuyện bắt nguồn từ việc Asian Cup 2027 phải điều chỉnh lịch thi đấu. Giải vốn dự kiến diễn ra từ ngày 7-1 đến 5-2-2027, nay được đề xuất chuyển sang khoảng thời gian từ ngày 23-12-2027 đến 21-1-2028. Sự thay đổi này khiến kế hoạch của nhiều đội tuyển quốc gia châu Á bị xáo trộn, và tuyển Việt Nam không nằm ngoài vòng xoáy đó.

Ông thầy người Hàn Quốc chỉ đạo học trò trong trận tuyển Việt Nam thắng Đài Loan (TQ) 2-0 trên sân Thiên Trường đêm 11-11. Ảnh: DƯƠNG MINH HOÀNG

Với ông Kim, điều đáng quan tâm hơn cả là thời hạn hợp đồng. Theo thỏa thuận hiện tại với VFF, nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ kết thúc hợp đồng vào tháng 2-2027, thời điểm ban đầu được tính toán sau khi Asian Cup khép lại. Nhưng khi giải đấu lùi gần một năm, ông Kim có thể hết hạn hợp đồng trước ngày bóng lăn khoảng 10 tháng.

Vậy ông có tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Việt Nam dự Asian Cup hay không? Đến lúc này, chưa ai có câu trả lời chắc chắn.

Tất nhiên, hợp đồng sắp hết hạn không đồng nghĩa hai bên sẽ chia tay. VFF vẫn có thể tiếp tục đặt niềm tin vào ông Kim và nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng có lý do để gắn bó với bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, khi chưa có thỏa thuận mới, trận gặp Kyrgyzstan bỗng mang một ý nghĩa khác. Một trận giao hữu cuối năm có thể trở thành dấu mốc khép lại hành trình hơn hai năm của ông Kim cùng đội tuyển quốc gia.

Những điều còn dang dở

Nhìn lại chặng đường từ tháng 5-2024, HLV Kim Sang-sik đã có những kỷ niệm khó quên cùng bóng đá Việt Nam. Chức vô địch ASEAN Cup 2024 là dấu ấn đáng nhớ nhất trong giai đoạn đầu ông cầm quân. Những chiến thắng, cảm xúc trên đường biên và cách ông chia vui cùng học trò dần trở nên quen thuộc với người hâm mộ.

Khuất Văn Khang (11) cùng đồng đội tuyển quốc gia đang chơi giải cuối cùng trong năm 2026. Ảnh: DƯƠNG MINH HOÀNG

Dĩ nhiên, bóng đá không phải lúc nào toàn màu hồng. Bên cạnh thành công, đội tuyển Việt Nam vẫn trải qua những trận đấu chưa như mong đợi. Năm 2026 cũng để lại nhiều điều phải suy nghĩ, đặc biệt sau kết quả chưa đạt kỳ vọng tại FIFA ASEAN Cup. Việc bổ sung lực lượng, cải thiện lối chơi và chuẩn bị cho những mục tiêu lớn hơn vẫn là công việc ông Kim đang theo đuổi.

Đợt tập trung tháng 11 phần nào cho thấy những tính toán ấy. Olaha Mạnh Đức, Lương Chí Khải được trao cơ hội, trong khi Nguyễn Đình Bắc tiếp tục nhận sự tin tưởng. Chiến thắng 2-0 trước Đài Loan (Trung Quốc) tối 11-11, với các bàn thắng của Mạnh Đức và Đình Bắc, mang đến tín hiệu tích cực.

Trận gặp Kyrgyzstan sẽ giúp ông Kim kiểm tra thêm lực lượng, nhất là khả năng phối hợp giữa những cầu thủ mới và nhóm trụ cột. Đây cũng là dịp để đội tuyển hoàn thiện cách tổ chức tấn công, giữ sự chắc chắn trong phòng ngự và tìm kiếm những phương án phù hợp cho các giải đấu tiếp theo.

Điều đáng nói là những công việc ấy vẫn diễn ra bình thường, dù tương lai của người đứng đầu ban huấn luyện chưa rõ ràng. Ông Kim vẫn lên giáo án, theo dõi cầu thủ và chuẩn bị chiến thuật. Còn chuyện hợp đồng, có lẽ phải chờ thêm một thời gian nữa.

Theo kế hoạch, VFF có thể tiến hành đàm phán gia hạn với HLV Kim Sang-sik sau Đại hội VFF khóa X, dự kiến vào đầu tháng 1-2027. Nếu tiếp tục hợp tác, hai bên sẽ có điều kiện duy trì những kế hoạch đang triển khai, hướng đến Asian Cup và vòng loại World Cup 2030. Trong khi đó, bóng đá Việt Nam sẽ phải tính đến một cuộc chuyển giao trên băng ghế huấn luyện.

Ông Kim vẫn chưa biết có tiếp tục gắn bó với bóng đá Việt Nam trong tương lai hay không. Ảnh: DƯƠNG MINH HOÀNG

Với người hâm mộ, hơn hai năm qua đã đủ để hình ảnh ông Kim trở nên quen thuộc. Đó là một HLV thường xuyên đứng sát đường biên, chăm chú theo dõi từng pha bóng, đôi khi bộc lộ cảm xúc mạnh mẽ và thường ôm chầm lấy học trò trong chiếc áo đẫm mồ hôi sau những chiến thắng.

Ngày 17-11, sau trận đấu cuối cùng trong năm 2026 của tuyển Việt Nam khép lại trên sân Thiên Trường, các cầu thủ sẽ trở về CLB, còn ông Kim không rõ phía trước của mình ra sao. Và biết đâu vài tháng nữa, ông vẫn trở lại với những buổi tập quen thuộc, tiếp tục chuẩn bị cho Asian Cup. Nhưng cũng có thể, trận gặp Kyrgyzstan sẽ trở thành một kỷ niệm đặc biệt khi người yêu bóng đá nhìn lại hành trình của ông.

Bóng đá vốn có những cuộc chia tay khó báo trước. Và với HLV Kim Sang-sik, điều người hâm mộ chờ đợi sau trận đấu cuối cùng của năm là một chiến thắng, là một câu trả lời về tương lai của ông thầy người Hàn Quốc với bóng đá Việt Nam.

GIA HUY