Nhiều sân chơi bóng đá trẻ: Chuẩn bị lực lượng cho tương lai

Cùng trong tháng 11 đang diễn ra các giải đấu bóng đá trẻ: U17 tranh tài World Cup, U19 dự Panda Cup và U23 giao hữu quốc tế. 3 cấp độ, 3 sân chơi cùng hướng đến mục tiêu tích lũy kinh nghiệm, kiểm chứng năng lực và chuẩn bị lực lượng cho tương lai bóng đá nước nhà.

"Làn sóng" cọ xát đỉnh cao

Đội tuyển U17 Việt Nam đã tạo dấu ấn đáng khích lệ trong loạt trận đấu tập tại Hàn Quốc và UAE. Trong trận giao hữu cuối cùng tại UAE trước khi sang Qatar dự World Cup, thầy trò HLV Cristiano Roland thắng Fiji 2-0.

Minh Tâm (18) lập cú đúp giúp U23 Việt Nam thắng đậm Thái Lan 3-0 ở giải quốc tế tại Gia Lai

﻿đêm 10-11. Ảnh: HOÀNG TÙNG

Trước đó ở Hàn Quốc, đội có chiến thắng 5-0 trước U17 Cheonan City FC và 4-2 trước CLB thuộc trường cấp 3 Shinpyeong. HLV Cristiano Roland đang định hình lối chơi kiểm soát chủ động cho học trò và giúp họ giải tỏa áp lực tâm lý trước sân chơi lớn nhất hành tinh.

Việc tranh tài tại bảng G cùng các đối thủ mạnh như U17 Bỉ, U17 Mali và U17 New Zealand là cột mốc lịch sử, mang lại trải nghiệm thi đấu và áp lực chuyên môn cao nhất cho các tài năng trẻ.

Cùng thời điểm, ở cấp độ châu lục và khu vực, dòng chảy thi đấu quốc tế cũng diễn ra sôi động không kém. Chiều 11-11, đội tuyển U19 do HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt có trận ra quân đầu tiên tại giải quốc tế Panda Cup ở Thành Đô (Trung Quốc) gặp đội chủ nhà. Các đối thủ còn lại của U19 Việt Nam sẽ là Hàn Quốc (ngày 14-11) và Tajikistan (ngày 17-11).

Với U23, giải giao hữu Gia Lai Cup 2026 khởi đầu bằng chiến thắng 3-0 trước U23 Thái Lan. Đội hình ra quân ở trận thắng đậm này gồm nhiều cầu thủ từng dự ASIAD 2026, được HLV Đinh Hồng Vinh định hình bộ khung hướng đến vòng loại U23 châu Á 2028 và SEA Games 34. Đội trẻ U23 Việt Nam còn gặp Singapore (ngày 12-11) và Qatar (ngày 14-11) để trải nghiệm những phong cách bóng đá khác nhau.

Rà soát cho mục tiêu trong năm 2027

Sau khi Asian Cup 2027 lùi đến cuối năm, bóng đá Việt Nam có khoảng thời gian đủ dài để tập trung trẻ hóa lực lượng ở cả đội tuyển quốc gia lẫn U23. Trọng tâm của năm 2027 sẽ dồn vào tuyến U23 với SEA Games, U23 Đông Nam Á và vòng loại U23 châu Á 2028, quan trọng hơn là chiến dịch săn vé tham dự Olympic 2028.

Cuối cùng, những gì mà các cầu thủ trẻ thể hiện trong năm 2027 là cơ sở hình thành bộ khung cho chiến lược trẻ hóa đội tuyển quốc gia phục vụ mục tiêu World Cup 2030.

Năm 2027 được đánh giá là thời điểm “bùng nổ” cuối cùng của lứa cầu thủ từng đoạt hạng 3 giải U23 châu Á 2026. Theo kế hoạch của HLV Kim Sang-sik, phân nửa lứa cầu thủ này sẽ được đưa thẳng lên đội tuyển quốc gia.

Trong khi đó, đội U23 sẽ ưu tiên cho nhiều cầu thủ U19, qua đó tạo một sự liền mạch có tính kế thừa về chuyên môn. Các đội tuyển trẻ cũng được giao cho các HLV có kinh nghiệm và thành công nhất định ở bóng đá trẻ. Từ HLV Cristiano Roland đến Hoàng Anh Tuấn và Đinh Hồng Vinh đều có những cam kết gắn bó lâu dài với từng đội tuyển U.

Việc đồng loạt xuất quân của 3 cấp độ đội tuyển trẻ trong cùng một tháng cho thấy chiến lược phát triển bền vững của bóng đá Việt Nam đang dần thành hình.

Thông qua uy tín đã được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam xây dựng nhiều năm qua, các đội tuyển trẻ Việt Nam có cơ hội được thi đấu với những đối thủ chất lượng, có những chuyến tập huấn ở điều kiện tốt nhất.

Những trải nghiệm quốc tế sẽ giúp cầu thủ trẻ trưởng thành nhanh chóng và tạo ra sự liên kết giữa các cấp độ, hướng tới mục tiêu xây dựng một thế hệ kế cận đủ sức gánh vác đội tuyển quốc gia.

Bên cạnh sự chuyển động mạnh mẽ ở các cấp độ U, đội tuyển quốc gia dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik cũng đang trình làng diện mạo mới đầy sức trẻ tại đợt tập trung FIFA Days trong tháng 11. Điểm khác biệt lớn nhất là đội tuyển mở cửa chào đón các gương mặt đang chơi tốt tại V-League, dù có thể chưa từng đá chính ở U23 và bất kể ngoại binh nhập tịch hay cầu thủ Việt kiều.

YẾN PHƯƠNG