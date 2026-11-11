HLV đội Đài Loan (TQ) đánh giá cao Olaha Mạnh Đức

Các cầu thủ Đài Loan (TQ) khởi đầu giải đấu bằng kết quả thua 0-2 trước đội chủ nhà Việt Nam. HLV Matthew Ross đã đánh giá cao các cầu thủ Việt Nam, đặc biệt là Olaha Mạnh Đức và Đình Bắc.

Olaha Mạnh Đức và Đình Bắc đã làm khuynh đảo hàng phòng ngự Đài Loan (TQ). Ảnh: QUANG ĐƯƠNG

Phát biểu sau trận đấu, HLV Matthew Ross nói: “Chúc mừng đội tuyển Việt Nam với trận thắng này. Tôi cho rằng tỷ số chưa phản ánh sức mạnh của đội chủ nhà. Họ kiểm soát bóng và có thế trận tốt. Đây cũng mới là trận thứ 2 của chúng tôi trong năm nay, trong đó có 5-6 cầu thủ lần đầu tiên ra mắt trong trận này”.

Ông Matthew Ross đặc biệt khen ngợi hàng tấn công 3 người của đội tuyển Việt Nam: “Hậu vệ của chúng tôi được giao nhiệm vụ kèm Olaha dù mới có trận đầu tiên khoác áo đội tuyển quốc gia nhưng rất vất vả. Olaha rất mạnh khi có bóng và khai thác khoảng trống sau lưng hậu vệ, chúng tôi phải bố trí 2 lớp phòng ngự để đối phó với anh ấy.

HLV Matthew Ross

Phong độ của Olaha đã giúp cách chơi của đội tuyển Việt Nam đa dạng hơn nhiều. Về cơ bản tôi thấy cách đá của đội tuyển Việt Nam không thay đổi dù có nhiều cầu thủ mới. Tôi tin việc VCK Asian Cup dời lịch sẽ giúp cho đội tuyển Việt Nam có thêm thời gian chuẩn bị và còn chơi tốt hơn nữa.

Với Đình Bắc, đây là cầu thủ chơi rất kỹ thuật và thông minh. Cậu ấy rất tài năng, chơi bóng đầu óc và luôn gây ra nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự của chúng tôi, khiến các trung vệ không muốn đối đầu”.

KHÁNH VÂN