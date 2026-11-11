Thêm một cầu thủ Việt kiều Australia nhập quốc tịch Việt Nam

Ngày 11-11, CLB Thể Công Viettel chính thức thông báo thủ môn Caruso Minh Khang có thể thi đấu cho Thể Công Viettel dưới dạng nội binh kể từ giai đoạn hai V-League 2026-2027.

Caruso Minh Khang tại lễ nhận quyết định nhập quốc tịch Việt Nam tại Sở Tư pháp TP Hà Nội sáng 11-11. Ảnh: TCVT FC

Lễ trao quyết định diễn ra vào ngày 11-11 tại Sở Tư pháp TP Hà Nội. Qua đó, thủ môn Lawrence Caruso chính thức trở thành công dân Việt Nam với tên gọi mới là Caruso Minh Khang.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Phạm Thị Thanh Hương, Phó giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội nói: "Quyết định nhập quốc tịch hôm nay là sự ghi nhận của Nhà nước đối với nguyện vọng của anh Caruso Minh Khang. Chúng tôi kỳ vọng trong thời gian tới, với tư cách công dân Việt Nam, anh sẽ tiếp tục phát huy năng lực và có những đóng góp thiết thực cho bóng đá nước nhà".

Xúc động nhận quyết định, Caruso Minh Khang chia sẻ: "Việt Nam luôn hiện diện trong tôi một cách đặc biệt. Đó là nguồn cội, là gia đình, là ngôn ngữ, văn hóa và những giá trị qua nhiều thế hệ. Dù trưởng thành ở đâu, tôi chưa bao giờ quên nguồn cội Việt Nam của mình.

Với tôi, quốc tịch không đơn thuần là một tờ giấy công nhận. Đó là pháp lý nhưng cũng là trách nhiệm, gắn bó với những giá trị tôi muốn chia sẻ. Tôi muốn được sống và cống hiến cho đội bóng Thể Công Viettel nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung".

Ông Ngô Quang Tùng, Phó Giám đốc Công ty Thể thao Viettel trao hoa chúc mừng Caruso Minh Khang tại buổi lễ.

Mới đây, Caruso Minh Khang đã được trao cơ hội bắt chính trong trận đấu với Seoul FC tại Hàn Quốc ở đấu trường AFC Champions League Two. Anh trở thành cầu thủ Việt kiều Australia thứ hai nhập quốc tịch Việt Nam và thi đấu tại V-League mùa này. Trước đó là Ngô Đăng Khoa ở CLB Công an TPHCM.

Việc trở thành công dân Việt Nam giúp điều này khả thi hơn một chút với Caruso Minh Khang, khi từ giai đoạn sau của mùa giải, anh có thể ra sân với tư cách nội binh.

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