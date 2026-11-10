U23 Việt Nam thắng đậm Thái Lan 3-0, Minh Tâm lập cú đúp

Hai pha đánh đầu của Nguyễn Minh Tâm cùng bàn thắng trên chấm phạt đền của Williams Minh Hoàng giúp U23 Việt Nam tạo khoảng cách ba bàn trước U23 Thái Lan trong trận mở màn Giải giao hữu quốc tế U23 Gia Lai VTV Cup 2026 trên sân Pleiku tối 10-11.

U23 Việt Nam có khởi đầu thuận lợi tại giải tứ hùng quốc tế. Ảnh: HOÀNG TÙNG

Minh Tâm và cái duyên trên sân Pleiku

Được thi đấu trên sân nhà trước đông đảo cổ động viên trên sân Pleiku, U23 Việt Nam nhập cuộc với tinh thần chủ động, nhanh chóng đẩy cao đội hình và gây sức ép lên phần sân đối phương. Các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh tích cực khai thác hai hành lang cánh, kết hợp những pha phối hợp ngắn ở trung lộ nhằm tìm khoảng trống trước hàng phòng ngự Thái Lan.

Sau những phút đầu tạo ra một số cơ hội đáng chú ý, đội chủ nhà có bàn mở tỷ số ở phút 17. Nguyễn Minh Tâm chọn vị trí thuận lợi trong vòng cấm, bật cao đánh đầu đưa bóng vào góc cao khung thành, khiến thủ môn Sirassawut không thể cản phá.

Bàn thắng giúp U23 Việt Nam thêm tự tin trong triển khai thế trận. Các cầu thủ tấn công Ngô Đăng Khoa, Lê Văn Thuận, Minh Tâm hay Cao Hoàng Minh liên tục khuấy đảo hàng phòng ngự đối phương. Riêng Văn Thuận có những pha xử lý kỹ thuật trong phạm vi hẹp, hay sự xoay trở nhanh nhẹn của Khoa Ngô gây bối rối cho đối phương và tạo ra không ít tình huống nguy hiểm.

Cũng cần biết các cầu thủ trẻ Thái Lan chỉ có 24 giờ hội quân và bay hai chặng sang Việt Nam để tham dự giải nên không thể có sự phối hợp lẫn sức khỏe như ý muốn. Các học trò của HLV Thawatchai phối hợp không tốt, thường có những đường chuyền sai và không có nhiều đột biến ở các pha bóng quyết định bên phần sân đối phương.

Chân sút Minh Tâm của HAGL ghi 2 bàn thắng cho tuyển U23 Việt Nam trong hiệp 1. Ảnh: HOÀNG TÙNG

Sức ép của đội chủ sân Pleiku tiếp tục được cụ thể hóa ngay trước giờ nghỉ. Phút 45, từ đường chuyền của Cao Hoàng Minh ở biên phải, Minh Tâm lao người trước mũi giày của hậu vệ Thái Lan đánh đầu tầm thấp. Bóng chạm cột dọc rồi đi vào lưới, giúp U23 Việt Nam bước vào giờ nghỉ với cách biệt hai bàn. Cú đúp của tiền đạo HAGL quen thuộc trên mặt sân nhà Pleiku cũng là điểm nhấn nổi bật nhất trong 45 phút đầu tiên.

Williams Minh Hoàng ấn định cách biệt 3 bàn

Sang hiệp hai, U23 Việt Nam vẫn tạo được những cơ hội đáng chú ý. Quang Duyệt có pha dứt điểm từ ngoài vòng cấm ở phút 50, trong khi Hoàng Minh bỏ lỡ cơ hội đối mặt thủ môn sau đường chuyền thuận lợi của Văn Thuận ở phút 58.

Phía bên kia, đội khách U23 Thái Lan cố gắng đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn rút ngắn tỷ số. Giữa hiệp hai, Siradanai có cú sút phạt nguy hiểm nhưng thủ môn Cao Văn Bình kịp thời đổ người cứu thua. Hàng phòng ngự Việt Nam cũng có những thời điểm phải chịu sức ép, đặc biệt khi đối thủ tăng cường các pha phối hợp ở khu vực trước vòng cấm.

Nhận thấy cần làm mới hàng công, HLV Đinh Hồng Vinh lần lượt đưa Gia Bảo, Bá Đạt, Williams Minh Hoàng và Hoàng Anh vào sân. Những điều chỉnh này giúp U23 Việt Nam có thêm phương án tấn công trong giai đoạn cuối trận.

Williams Minh Hoàng sút thắng phạt đền vào lưới U23 Thái Lan. Ảnh: HOÀNG TÙNG

Phút 85, Gia Bảo có pha đột phá vào vòng cấm và bị thủ môn Sirassawut phạm lỗi. Trọng tài lập tức cho đội chủ nhà hưởng phạt đền. Trên chấm 11m ở phút 87, Williams Minh Hoàng thực hiện cú sút quyết đoán, đánh bại thủ môn đối phương, nâng tỷ số lên 3-0.

Chiến thắng cách biệt trước Thái Lan là khởi đầu thuận lợi cho U23 Việt Nam tại giải đấu trên sân nhà. Màn thể hiện của Minh Tâm, Williams Minh Hoàng cùng những nhân tố trẻ khác mang đến thêm dữ liệu chuyên môn để ban huấn luyện tiếp tục đánh giá lực lượng, hướng đến các nhiệm vụ quốc tế trong năm 2027.

GIA HUY