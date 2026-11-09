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Gia Lai: Họp báo Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 VTV Cup 2026

SGGPO

Chiều 9-11, tại phường Pleiku, Ban Tổ chức Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026 đã tổ chức họp báo trước thềm giải đấu.

Tham dự buổi họp báo có đại diện Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, huấn luyện viên trưởng, đại diện cầu thủ các đội bóng tham gia giải cùng các cơ quan truyền thông.

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Đại diện các đơn vị tham gia họp báo

Giải đấu có 4 đội bóng tham dự gồm U23 Việt Nam, U23 Qatar, U23 Singapore và U23 Thái Lan. Các trận đấu diễn ra từ ngày 10 đến 14-11, tại sân vận động Pleiku. Theo lịch thi đấu, đội bóng U23 Việt Nam sẽ đá trận khai mạc gặp đội bóng Thái Lan lúc 19 giờ ngày 10-11, sau đó lần lượt gặp các đội bóng Singapore vào 19 giờ ngày 12-11, gặp Qatar vào 19 giờ ngày 14-11.

Giải đấu là dịp để các đội tuyển trẻ giao lưu, cọ xát chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm thi đấu, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh, văn hóa và con người Gia Lai đến bạn bè quốc tế.

Tại buổi họp báo, đại diện các đội bóng bày tỏ sự sẵn sàng, quyết tâm thi đấu hết mình, cống hiến những trận cầu hấp dẫn cho khán giả và người hâm mộ.

HỮU PHÚC

Từ khóa

Họp báo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam U23 VTV Cup 2026

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