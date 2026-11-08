Bóng đá trong nước

AFC Women’s Champions League và sức mạnh từ các đội Đông Á

SGGPO

Vòng đấu bảng AFC Women’s Champions League 2026-2027 khép lại và danh sách 8 đội ghi tên vào vòng tứ kết đã được xác định.

CLB nữ TPHCM lần đầu tiên bị loại từ vòng bảng sau 3 mùa liên tiếp tham dự AFC Womens Champions League. Ảnh: HMCWC FC
CLB nữ TPHCM lần đầu tiên bị loại từ vòng bảng sau 3 mùa liên tiếp tham dự AFC Womens Champions League. Ảnh: HMCWC FC

Khu vực Đông Á tiếp tục khẳng định sức mạnh ở đấu trường CLB nữ châu Á khi cả 5 đại diện tham dự đều vượt qua vòng đấu bảng. CHDCND Triều Tiên có 2 CLB tham dự là đương kim vô địch Naegohyang FC và 4.25 SC. Cả hai đều gây ấn tượng với ngôi đầu bảng sau 3 trận toàn thắng.

Naegohyang FC dẫn đầu bảng A, trong khi 4.25 SC dẫn đầu bảng B – bảng đấu có sự tham dự của CLB nữ TPHCM. Ba suất còn lại của khu vực Đông Á góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp gồm: Inac Kobe Leonessa (Nhật Bản) – nhì bảng A, Hwacheon KSPO (Hàn Quốc – nhì bảng B) và Bejing Jingta (Trung Quốc - ba bảng C).

Tương tự như Bejing Jingta, đội chủ nhà bảng B là East Bengal kịp giành vé đi tiếp dành cho 2/3 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất. Hai vé còn lại vào tứ kết thuộc bảng C dành cho Nasaff và Melbourne City.

Cả 3 đại diện của Đông Nam Á đều dừng bước ở vòng bảng. Nếu như Ayeyawady FC (Myanmar) có 3 điểm thì hai đội còn lại là CLB TPHCM và Kaya FC (Philippines) không có điểm nào khi thua cả 3 trận.

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Xếp hạng chung cuộc vòng bảng AFC Women's Champions League 2026-2027. Đồ họa: Aseanfootball
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KHÁNH VÂN

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Đương kim Đông Nam Tương Myanmar TP.HCM Philippines

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