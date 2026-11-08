Cổ động viên tràn xuống sân Long An chụp ảnh kỷ niệm trước ngày chia tay

Sau trận hòa 1-1 giữa Long An và Bình Minh Sài Gòn chiều 7-11, nhiều cổ động viên đã tràn xuống sân, tranh thủ chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc cuối cùng tại nơi từng được xem là “chảo lửa” của bóng đá miền Tây.

Đội bóng đá Long An chụp ảnh kỷ niệm trong trận đấu cuối cùng trên sân Long An. ẢNH: ANH TUẤN

Chiều 7-11, khoảng 2.500 khán giả đã đến sân Long An theo dõi trận đấu giữa đội chủ nhà gặp Bình Minh Sài Gòn thuộc vòng 7 Giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027.

Đây là trận đấu cuối cùng của Long An trên sân vận động cùng tên trước khi chuyển sang địa điểm thi đấu mới. Vì vậy, bên cạnh sự quan tâm dành cho trận đấu, nhiều người hâm mộ còn đến sân để nói lời chia tay với địa điểm đã gắn bó cùng bóng đá địa phương suốt hơn 40 năm.

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc để khép lại trận hòa 1-1, nhiều cổ động viên đã ùa xuống sân. Người tranh thủ chụp ảnh cùng bạn bè, người tìm đến khung thành, người đứng giữa thảm cỏ lưu lại những khoảnh khắc cuối cùng tại sân bóng thân thuộc.

Không còn những tiếng hò reo cuồng nhiệt như trong trận đấu, mặt sân Long An lúc này trở thành không gian lưu giữ kỷ niệm. Nhiều cổ động viên nán lại khá lâu, chụp ảnh từ nhiều góc khác nhau trước khi rời sân. Với họ, đây có thể là lần cuối được đặt chân đến nơi từng chứng kiến biết bao trận cầu và cảm xúc khó quên.

Trận đấu cuối cùng trên sân Long An còn có sự góp mặt của nhiều cựu cầu thủ từng khoác áo đội bóng, trong đó có Phạm Hoàng Lâm.

Cựu tuyển thủ U23 Việt Nam trải lòng: “Tôi trở lại sân Long An không chỉ để theo dõi CLB mà còn để nhìn lại nơi lưu giữ những kỷ niệm tuổi trẻ của mình, từ những trận đấu trước đông đảo khán giả đến tình cảm mà người hâm mộ dành cho cầu thủ. Cảm xúc trong tôi vô cùng bồi hồi và xúc động, tôi nghĩ đông đảo người hâm mộ cũng vậy. Vì sân Long An từ lâu được người dân ở đây xem là biểu tượng của địa phương”.

Cổ động viên Long An tràn xuống sân sau trận đấu cuối cùng trên sân Long An

Sân Long An được xây dựng và hoàn thành năm 1984, có sức chứa thiết kế khoảng 20.000 chỗ ngồi. Đây là nơi chứng kiến một trong những giai đoạn huy hoàng nhất của bóng đá địa phương, khi Đồng Tâm Long An dưới thời HLV Henrique Calisto 2 lần liên tiếp đăng quang V-League vào các năm 2005 và 2006. Thời điểm ấy, sân Long An thường xuyên đón lượng lớn khán giả đến cổ vũ. Những khán đài rộn ràng tiếng trống, tiếng hò reo cùng các trận cầu đỉnh cao đã tạo nên hình ảnh một “chảo lửa” đặc trưng của bóng đá miền Tây.

Sau hơn 40 năm khai thác, nhiều hạng mục sân Long An đã xuống cấp. Tương lai khu đất gần 7,5ha của địa điểm này đang được Uỷ ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh tính toán, với định hướng nghiên cứu phương án xây dựng công viên, quảng trường phục vụ cộng đồng.

Theo kế hoạch, từ ngày 1-12-2026, Long An dự kiến chuyển sang thi đấu tại sân thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao cơ sở 2 ở xã Châu Thành (tỉnh Tây Ninh), với cuộc tiếp đón Lâm Đồng tại vòng 10 Giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027.

HỮU THÀNH