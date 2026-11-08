Phạm Lý Đức nhận thẻ đỏ, CAND thua Becamex TPHCM trận "chung kết"

Tấm thẻ đỏ trực tiếp của tuyển thủ Phạm Lý Đức ở phút 75 trở thành bước ngoặt, khiến CAND chơi thiếu người và nhận thất bại 0-1 trước chủ nhà Becamex TPHCM ở vòng 7 Giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027.

Các cầu thủ Becamex TPHCM ăn mừng bàn thắng ở phút 90+2. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Trước vòng 7, Becamex TPHCM có 13 điểm, bằng điểm với 2 đội dẫn đầu là Hưng Yên và Thái Nguyên, còn CAND kém 3 điểm. Thành thử, thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng đối diện áp lực phải chiến thắng trước đối thủ trực tiếp, nếu không muốn bất lợi trong cuộc đua giành 2 suất thăng hạng V-League.

Với tính chất quan trọng của trận đấu, cả hai đội đều nhập cuộc thận trọng. Phải đến phút 28, trận đấu mới xuất hiện tình huống dứt điểm đáng chú ý đầu tiên. Nguyễn Thanh Nhàn của CAND xử lý kỹ thuật, đột phá vào vòng cấm trước khi tung cú sút xa đưa bóng đi vọt xà ngang. Năm phút sau, khó khăn đến với đội khách khi tiền đạo Nguyễn Hoàng Anh phải rời sân vì chấn thương.

Bên cạnh đó, cơn mưa lớn tại Bình Dương khiến mặt sân xuất hiện nhiều vũng nước đọng, ảnh hưởng đáng kể đến khả năng triển khai bóng của hai đội.

HLV Nguyễn Đức Thắng của CAND nhiều lần không hài lòng về các quyết định của trọng tài Nguyễn Kim Việt Bảo. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Đến phút 75, bước ngoặt trận đấu xuất hiện. Nguyễn Trần Việt Cường vượt qua cặp trung vệ CAND và có cơ hội thoát xuống đối mặt với thủ môn Nguyễn Đình Triệu. Tuy nhiên, tiền đạo Becamex TPHCM bị Lý Đức tác động và ngã xuống ngay trước vòng cấm. Trọng tài Nguyễn Kim Việt Bảo liền rút thẻ đỏ trực tiếp với Lý Đức. Quyết định này lập tức vấp phải sự phản ứng dữ dội từ CAND, khiến một thành viên ban huấn luyện đội khách cũng phải nhận thẻ vàng.

Mất Lý Đức trong thời điểm trận đấu bước vào những phút cuối, CAND chỉ biết co cụm phòng ngự. Còn Becamex TPHCM chủ động đẩy cao đội hình, gia tăng sức ép về phía khung thành đối phương.

Đội bóng đất Thủ phải chờ đến phút 90+2 mới tìm được bàn thắng quyết định. Thủ môn Đình Triệu băng ra phán đoán không chính xác, mở ra cơ hội cho Việt Cường đệm bóng ở cự ly gần làm tung lưới CAND. Thầy trò HLV Albadalejo Gerard vỡ òa cảm xúc khi giành trọn 3 điểm trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Các cầu thủ Lâm Đồng và Khánh Hòa chia điểm nhau trên sân Đà Lạt. ẢNH:QUỲNH MAI

Becamex TPHCM nâng tổng điểm lên 16 và tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng, đồng thời tạo sức ép lên Thái Nguyên và Hưng Yên, hai đội sẽ thi đấu muộn ở vòng 7 vào ngày 8-11. Ngược lại, CAND vẫn giậm chân ở mức 10 điểm. Thất bại trong trận cầu được xem như "chung kết" khiến thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng gặp thêm khó khăn trong cuộc đua giành vé thăng hạng V-League.

Hai trận đấu sớm ngày 7-11, Lâm Đồng hòa Khánh Hòa 1-1, trong khi Long An cũng chia điểm với Bình Minh Sài Gòn sau trận hòa cùng tỉ số. Long An và Lâm Đồng cùng có 4 điểm, lần lượt tạm xếp thứ 12 và 13, nhưng có nguy cơ bị đội cuối bảng Phú Thọ (2 điểm) vượt mặt nếu đối thủ giành chiến thắng ở vòng 7.

Trong khi đó, Bình Minh Sài Gòn có 13 điểm và tạm xếp thứ 4, còn Khánh Hòa đứng thứ 5 với 12 điểm.

HỮU THÀNH