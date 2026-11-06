Trận cầu “6 điểm” của Becamex TPHCM và CAND

Đội chủ nhà Becamex TPHCM tiếp đón CAND trong trận cầu tâm điểm vòng 7 Giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027, khi cả 2 đều chịu áp lực phải giành chiến thắng để tiếp tục nuôi hy vọng trong cuộc đua thăng hạng V-League.

Cao Văn Triền (áo xanh) cùng các cầu thủ Becamex TPHCM có trận đấu dự báo đầy khó khăn trước CAND. ẢNH: VPF

Becamex TPHCM và CAND (tiền thân là PVF-CAND) đều là những đội bóng vừa xuống hạng từ V-League. Vì vậy, cả 2 thể hiện quyết tâm trở lại sân chơi cao nhất bằng việc nâng cấp lực lượng, đồng thời đưa ra những mức thưởng lớn nhằm kích thích tinh thần thi đấu của các cầu thủ.

Sau 6 vòng, Becamex TPHCM có 13 điểm, bằng điểm với 2 đội dẫn đầu là Hưng Yên và Thái Nguyên nhưng xếp sau do kém hơn về chỉ số phụ. Trong khi đó, CAND mới có 10 điểm, tạm đứng thứ 8. Khoảng cách 3 điểm khiến trận đấu này trở thành cơ hội để đội bóng ngành công an thu hẹp cách biệt, còn Becamex TPHCM muốn tạo thêm lợi thế trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

HLV Albadalejo Gerard của Becamex TPHCM đã có sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng cho cuộc đối đầu này. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha trực tiếp đến theo dõi trận đấu mà CAND thất bại 0-1 trước CLB TPHCM ở vòng trước. Việc tận mắt quan sát đối thủ thi đấu giúp ông có thêm dữ liệu về cách vận hành chiến thuật, những điểm mạnh cũng như hạn chế trong lối chơi của CAND.

Đây có thể là cơ sở quan trọng để HLV Albadalejo Gerard xây dựng phương án khai thác những điểm yếu của đối phương, đặc biệt là ở hệ thống phòng ngự. Bởi dù sở hữu nhiều cầu thủ có chất lượng và kinh nghiệm như thủ môn kỳ cựu Nguyễn Đình Triệu, trung vệ nhập tịch Đỗ Phi Long hay tuyển thủ Phạm Lý Đức, CAND vẫn chưa có trận nào giữ sạch lưới kể từ đầu giải.

Sự thiếu chắc chắn của hàng thủ đang là vấn đề đáng lo ngại với đội bóng ngành công an. Những tình huống phòng ngự thiếu tập trung, khả năng bọc lót chưa tốt cùng phong độ thiếu ổn định khiến CAND thường xuyên phải trả giá. Với CLB đặt mục tiêu thăng hạng, đây là hạn chế cần sớm khắc phục với HLV dạn dày kinh nghiệm như Nguyễn Đức Thắng.

Becamex TPHCM đang cho thấy họ không phụ thuộc vào một cá nhân trong khâu ghi bàn. Tiền đạo Dos Anjos đã có 5 pha lập công từ đầu mùa, là mũi nhọn đáng chú ý nhất trên hàng công. Tuy nhiên, đội bóng đất Thủ còn sở hữu những nhân tố có khả năng tạo đột biến từ tuyến dưới.

Các cầu thủ CAND (áo đỏ) đối diện áp lực chiến thắng ở cuộc so tài với Becamex TPHCM. ẢNH: VPF

Đội trưởng Ngô Tùng Quốc, dù thi đấu ở hàng phòng ngự, luôn sẵn sàng tham gia hỗ trợ tấn công và đã có siêu phẩm vào lưới Phú Thọ ở vòng trước. Trong khi đó, tiền vệ Nguyễn Trần Việt Cường cũng có 2 pha lập công.

Không chỉ vậy, Việt Cường và tiền vệ Võ Hoàng Minh Khoa còn có thêm động lực sau khi được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên đội tuyển Việt Nam trong đợt tập trung FIFA Days tháng 11. Sự ghi nhận ở cấp độ đội tuyển hứa hẹn tiếp thêm sự tự tin cho 2 cầu thủ này trước trận đấu quan trọng với CAND.

Tuy nhiên, đội chủ nhà cũng cần đề phòng khả năng phản công của đối thủ, nhất là khi CAND đang rất cần một chiến thắng để trở lại cuộc đua. Lợi thế sân nhà Bình Dương cũng là điểm tựa quan trọng để thầy trò HLV Albadalejo Gerard hướng tới 3 điểm. Nếu hoàn thành mục tiêu chiến thắng, Becamex TPHCM không chỉ duy trì vị thế trong nhóm đầu mà còn tạo sức ép lên hai đối thủ Hưng Yên và Thái Nguyên.

Ở vòng đấu này, Hưng Yên tiếp đón Quy Nhơn United, còn Thái Nguyên làm khách trên sân Thép Cần Thơ. Trên lý thuyết, hai đội đều gặp những đối thủ bị đánh giá thấp hơn. Tuy nhiên, thất bại ở vòng trước của Hưng Yên và Thái Nguyên cho thấy cuộc đua mùa này rất khó lường và không CLB nào được phép chủ quan.

Lịch thi đấu vòng 7 Giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027. ẢNH: VPF

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HỮU THÀNH