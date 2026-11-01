Ba đại diện TPHCM cùng tạo "cơn địa chấn" ở giải hạng Nhất

Bình Minh Sài Gòn quật ngã đội đầu bảng Hưng Yên dù chơi thiếu người, CLB TPHCM cùng Đại học Văn Hiến đánh bại 2 ứng viên vô địch CAND và Thái Nguyên ngay trên sân khách tại vòng 6 Giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027.

Bình Minh Sài Gòn tạo nên cơn địa chấn tại vòng 6. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Chiều tối 1-11, vòng 6 Giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027 diễn ra 5 trận đấu còn lại với sự thăng hoa của các đại diện đến từ TPHCM. Trên sân Bà Rịa, Bình Minh Sài Gòn tạo nên bất ngờ lớn khi đánh bại đội đầu bảng Hưng Yên với tỉ số 2-1, dù phải chơi thiếu người trong toàn bộ hiệp 2.

Phút 29, Bình Minh Sài Gòn tổ chức phản công nhanh với bốn đường chuyền, đưa Bùi Duy Nam xâm nhập vòng cấm. Tiền đạo này dứt điểm đánh bại thủ môn Huỳnh Tuấn Linh trong thế đối mặt, mở tỉ số trận đấu. Khó khăn đến với đội chủ nhà ở phút 45+2, khi Lê Văn Đạt nhận thẻ vàng thứ 2 sau tình huống vật Tạ Xuân Trường.

Chơi với 10 người, Bình Minh Sài Gòn phải chịu sức ép lớn từ Hưng Yên. Phút 63, Trịnh Văn Hà để bóng chạm tay trong vòng cấm, khiến đội chủ nhà phải nhận phạt đền. Trên chấm 11m, Joseph Khalio đánh bại thủ môn Nguyễn Quang Trường, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Các cầu thủ Bình Minh Sài Gòn (áo xanh) và Hưng Yên (áo đỏ) tạo nên trận đấu hấp dẫn. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Tuy nhiên, Bình Minh Sài Gòn vẫn không chấp nhận chia điểm. Phút 86, đội chủ nhà tổ chức lên bóng bên cánh phải. Ngoại binh Jok Atem chuyền thuận lợi để Hồ Minh Quyền xâm nhập vòng cấm rồi đánh bại Huỳnh Tuấn Linh trong thế đối mặt, ấn định chiến thắng 2-1.

Các cầu thủ Bình Minh Sài Gòn vỡ òa trong niềm vui sau bàn thắng quyết định, đồng thời cũng chấm dứt chuỗi trận bất bại của Hưng Yên. Với 12 điểm, Bình Minh Sài Gòn vươn lên vị trí thứ tư, chỉ còn kém đội đầu bảng Hưng Yên đúng 1 điểm.

Cùng thời điểm, CLB TPHCM gây ấn tượng khi đánh bại ứng viên nặng ký CAND với tỉ số 1-0 trên sân PVF, với bàn thắng của Trịnh Quang Trường ở phút 11. Thầy trò HLV Nguyễn Minh Phương nâng tổng số điểm lên 10, vươn lên vị trí thứ bảy trên bảng xếp hạng. CAND cũng có 10 điểm nhưng xếp ngay phía sau.

Đại học Văn Hiến cũng góp phần tạo nên ngày thi đấu thành công của bóng đá TPHCM khi đánh bại Thái Nguyên 2-0 ngay trên sân khách. Nguyễn Văn Ngọc mở tỉ số cho đoàn quân của HLV Nguyễn Đình Hưng ở phút 20. Đến phút 86, Nguyễn Văn Văn ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0, khiến Thái Nguyên đứt mạch bất bại. Với 11 điểm, Đại học Văn Hiến vươn lên vị trí thứ 6, tiếp tục áp sát nhóm đầu bảng.

Trước đó một ngày, Becamex TPHCM đã mở màn cho vòng đấu thành công của các đội bóng thành phố bằng màn ngược dòng đánh bại Phú Thọ 2-1 ngay trên sân khách. Chiến thắng giúp đội bóng này nâng tổng số điểm lên 13, vươn lên vị trí thứ 2.

Các cầu thủ Khánh Hòa (áo cam) thắng chủ nhà Huế. ẢNH: QUỲNH MAI

Như vậy, cả bốn đại diện TPHCM gồm Becamex TPHCM, Bình Minh Sài Gòn, CLB TPHCM và Đại học Văn Hiến đều giành chiến thắng ở vòng 6.

Trong các trận đấu còn lại, Khánh Hòa đánh bại đội chủ nhà Huế tỷ số 2-1 để có 11 điểm, qua đó vươn lên hạng 5. Trận đấu giữa Quy Nhơn United và Long An khép lại với tỉ số hòa 0-0.

Ở nhóm cuối bảng, Quy Nhơn United có 5 điểm, Long An và Lâm Đồng cùng có 3 điểm. Huế và Phú Thọ đang chia nhau 2 vị trí cuối với 2 điểm.

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HỮU THÀNH