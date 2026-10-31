Châu Ngọc Quang giúp Becamex TPHCM ngược dòng thắng Phú Thọ

Châu Ngọc Quang góp dấu ấn trong bàn thắng quyết định, giúp Becamex TPHCM ngược dòng thắng đội chủ nhà Phú Thọ 2-1 ở trận đấu sớm vòng 6, qua đó cân bằng điểm số với 2 đội dẫn đầu Giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027.

Các cầu thủ Becamex TPHCM tạm cân bằng điểm số với 2 đội dẫn đầu Giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027. ẢNH: BECAMEX TPHCM

Dù được đánh giá cao hơn Phú Thọ ở trận đấu diễn ra trên sân Việt Trì tối 31-10, thầy trò HLV Albadalejo Gerard bất ngờ nhận bàn thua ngay phút thứ 9. Từ quả đá phạt bên cánh phải của Đoàn Thanh Trường, hàng phòng ngự Becamex TPHCM lúng túng để Ly Brandon thoát xuống trong tư thế không bị ai kèm. Tiền đạo Việt kiều Ireland dễ dàng đánh bại thủ môn Trần Minh Toàn trong pha đối mặt, mở tỉ số trận đấu.

Bị dẫn bàn, Becamex TPHCM nhanh chóng đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Phút 19, Ngô Tùng Quốc tung cú sút căng từ khoảng cách hơn 20m, đưa bóng vào góc cao khung thành. Thủ môn Chu Văn Tấn dù nỗ lực bay người nhưng không thể cứu thua, giúp đội khách san bằng tỉ số 1-1.

Sau bàn gỡ, đại diện đất Thủ tiếp tục kiểm soát thế trận và gia tăng sức ép. Bên ngoài đường biên, HLV Albadalejo Gerard liên tục điều chỉnh chiến thuật lẫn nhân sự nhằm tìm kiếm bàn thắng quyết định.

Những nỗ lực tấn công của Becamex TPHCM được đền đáp ở phút 67. Châu Ngọc Quang khởi xướng đợt tấn công bên cánh trái, phối hợp với Daniel Dos Anjos trước khi ngoại binh này làm tường, nhả bóng vừa tầm cho Nguyễn Trần Việt Cường băng lên dứt điểm tung lưới Phú Thọ để ấn định chiến thắng ngược dòng 2-1 cho đội khách.

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Cần Thơ. ẢNH: VPF

Chiến thắng thứ 2 liên tiếp giúp Becamex TPHCM có 13 điểm sau 7 vòng đấu, qua đó cân bằng điểm số với 2 đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng là Hưng Yên và Thái Nguyên. Tuy nhiên, hai đội bóng này vẫn còn 1 trận chưa đấu diễn ra vào ngày 1-11. Ở chiều ngược lại, Phú Thọ tiếp tục chìm sâu ở vị trí cuối bảng khi mới có 2 điểm sau 6 vòng.

Trong trận đấu cùng giờ trên sân Cần Thơ, đội chủ nhà dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Văn Đàn đã giành chiến thắng 2-0 trước Lâm Đồng. Hai bàn thắng của Cần Thơ đều đến trong những phút cuối trận, lần lượt do công Nguyễn Văn Vinh ở phút 81 và ngoại binh Santos Thaileon ở phút 90+1. Chiến thắng giúp Cần Thơ tạm vươn lên vị trí thứ 8 với 8 điểm. Trong khi đó, Lâm Đồng tiếp tục đứng thứ 11 với 3 điểm.

Vòng 6 Giải hạng Nhất quốc gia 2026-2026 còn 4 cặp đấu diễn ra vào ngày 1-11 giữa Huế - Khánh Hòa (15g30), Bình Minh Sài Gòn - Hưng Yên (17 giờ), Thái Nguyên - Đại học Văn Hiến (18 giờ), CAND - CLB TPHCM (18 giờ) và Quy Nhơn United - Long An (18 giờ).

HỮU THÀNH