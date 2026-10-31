Chờ chiến thắng thuyết phục của Becamex TPHCM tại Phú Thọ

Dù phải làm khách tại vòng 7 Giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027, nhưng việc chỉ phải gặp đội cuối bảng Phú Thọ mở ra cơ hội để Becamex TPHCM hướng đến chiến thắng, qua đó nuôi hy vọng bám đuổi nhóm dẫn đầu trong cuộc đua giành vé thăng hạng V-League.

Các cầu thủ Becamex TPHCM đã có mặt tại Phú Thọ. ẢNH: KHẢ HÒA

Phú Thọ là một trong 3 đội chưa có chiến thắng tại giải. Sau 6 vòng, thầy trò HLV Lê Quốc Vượng mới có 2 điểm và đang xếp cuối bảng. Việc hàng thủ Phú Thọ chưa có trận nào giữ sạch lưới là cơ hội để hàng công Becamex TPHCM tiếp tục phát huy phong độ đang lên.

Tiền đạo ngoại Daniel Dos Anjos, người đã ghi đến 5 bàn trong 4 vòng đấu gần nhất, đang trở thành niềm hy vọng lớn của đội bóng đất Thủ. Những chân sút nội khác như Nguyễn Trần Việt Cường và Bùi Văn Bình cũng đã tìm lại cảm giác ghi bàn, giúp Becamex TPHCM có thêm nhiều phương án tấn công.

Ở vòng đấu trước, Becamex TPHCM đã có màn trình diễn ấn tượng khi đánh bại Cần Thơ với tỉ số 4-0. Chiến thắng này không chỉ giúp thầy trò HLV Albadalejo Gerard lấy lại sự tự tin mà còn tiếp thêm động lực trong cuộc đua thăng hạng. Hiện Becamex TPHCM có 10 điểm, kém hai đội dẫn đầu Hưng Yên và Thái Nguyên 3 điểm.

Vòng này, Hưng Yên (13 điểm) phải làm khách trên sân Bình Minh Sài Gòn (9 điểm). Đây là trận đấu tiềm ẩn không ít khó khăn cho đội đầu bảng. Vì vậy, Ngô Tùng Quốc cùng các đồng đội càng có thêm động lực để hoàn thành mục tiêu 3 điểm trước Phú Thọ, qua đó tiếp tục gây sức ép lên nhóm dẫn đầu.

Cả Phú Thọ và Becamex TPHCM đều chỉ có 4 ngày chuẩn bị cho vòng đấu tiếp theo. Dù vậy, với chất lượng và chiều sâu đội hình nhỉnh hơn, đại diện đất Thủ có nhiều lựa chọn trong việc bố trí nhân sự, đặc biệt là khả năng xoay tua để duy trì sức tấn công.

CLB TPHCM tự tin trước chuyến làm khách của CAND. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Một ứng viên khác là CAND (10 điểm) sẽ trở về sân PVF tiếp đón CLB TPHCM (7 điểm). Thử thách dành cho HLV Nguyễn Đức Thắng là giải quyết bài toán nhân sự nơi hàng phòng ngự khi trung vệ nhập tịch Đỗ Phi Long phải vắng mặt vì án treo giò.

Thực tế, hàng thủ CAND chưa mang lại sự yên tâm khi đối đầu với những đội bóng có thực lực hoặc đang tạo bất ngờ như Hưng Yên, Khánh Hòa... Trong khi đó, hàng công CLB TPHCM đang có dấu hiệu khởi sắc với 5 bàn thắng trong 3 trận gần nhất, trong đó cựu tiền đạo V-League Jymier Lynch là nhân tố mang đến nhiều kỳ vọng.

Ở vòng trước, CLB TPHCM đã chấm dứt chuỗi 3 trận hòa và thua bằng chiến thắng trước Quy Nhơn United. Kết quả này giúp đội bóng của HLV Nguyễn Minh Phương có thêm sự tự tin trước chuyến làm khách được dự báo đầy khó khăn. Với tương quan lực lượng hiện tại, mục tiêu giành 1 điểm cũng có thể xem là kết quả chấp nhận được đối với đội khách.

Trong khi đó, Thái Nguyên (13 điểm) được đánh giá cao hơn Đại học Văn Hiến (8 điểm) ở vòng đấu này. Với lợi thế sân nhà cùng phong độ ổn định, thầy trò HLV Phạm Minh Đức có nhiều cơ hội giành trọn 3 điểm để tiếp tục duy trì vị trí trong nhóm dẫn đầu, đồng thời tạo khoảng cách với các đối thủ cạnh tranh.

Ở những cặp đấu còn lại, Cần Thơ (5 điểm) được kỳ vọng sẽ vượt qua Lâm Đồng (3 điểm). Quy Nhơn United (4 điểm) cũng đứng trước cơ hội cải thiện thứ hạng khi tiếp đón Long An (2 điểm), đội đang nằm trong nhóm cuối bảng.

Khánh Hòa (8 điểm), dù phải làm khách trên sân của đội áp chót Huế (2 điểm), vẫn được đánh giá cao hơn nhờ sự vượt trội về thực lực và kinh nghiệm. Nếu tận dụng tốt cơ hội, đội bóng phố biển có thể giành thêm 3 điểm để tiếp tục bám đuổi nhóm đầu.

Lịch thi đấu vòng 7 Giải hạng Nhất quốc gia 2026-2026: Ngày 31-10, Cần Thơ - Lâm Đồng (18 giờ) và Phú Thọ - Becamex TPHCM (18 giờ). Ngày 1-11, Huế - Khánh Hòa (15g30), Bình Minh Sài Gòn - Hưng Yên (17 giờ), Thái Nguyên - Đại học Văn Hiến (18 giờ), CAND - CLB TPHCM (18 giờ) và Quy Nhơn United - Long An (18 giờ).

HỮU THÀNH