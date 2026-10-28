Siêu phẩm ở phút 90+3 mang về chiến thắng đầy cảm xúc cho CLB TPHCM

Bàn thắng đẹp mắt của Bùi Huy Hoàng ở phút 90+3 giúp CLB TPHCM đánh bại đội khách Quy Nhơn United 2-1 ở vòng 5 Giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027, qua đó chấm dứt chuỗi 3 trận liên tiếp không thắng.

Các cầu thủ CLB TPHCM giành chiến thắng đầy cảm xúc trước Quy Nhơn United. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Trên sân nhà Bà Rịa vào chiều 28-10, CLB TPHCM nhập cuộc với quyết tâm giành trọn 3 điểm để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Đội chủ nhà sớm có bàn mở tỉ số ở phút thứ 10. Từ quả tạt bên cánh phải của Trịnh Quang Trường, Điểu Quy bật cao đánh đầu đưa bóng về góc xa, đánh bại thủ môn Võ Văn Sơn.

Bị dẫn bàn, Quy Nhơn United đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Những nỗ lực của thầy trò HLV Hứa Hiền Vinh được đền đáp ở phút 60. Từ quả phạt góc bên cánh phải, ngoại binh Alexander Jakobsen chọn vị trí thuận lợi, đánh đầu tung lưới CLB TPHCM, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát với tỉ số 1-1.

Khi trận đấu trôi về những phút cuối và nhiều người nghĩ hai đội sẽ chia điểm, nhưng Bùi Huy Hoàng bất ngờ trở thành người hùng của CLB TPHCM. Phút 90+3, nhận bóng bên cánh trái, Huy Hoàng đi bóng vào trung lộ rồi tung cú sút đưa bóng về góc xa khung thành. Thủ môn Võ Văn Sơn dù chạm được tay vào bóng nhưng vẫn không thể cứu thua trước pha dứt điểm hiểm hóc của tiền vệ CLB TPHCM.

Siêu phẩm của Huy Hoàng làm sân Bà Rịa vỡ òa. HLV Nguyễn Minh Phương cùng các thành viên CLB TPHCM ôm nhau ăn mừng đầy cảm xúc. Chiến thắng này giúp CLB TPHCM có 7 điểm, vươn lên vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, Quy Nhơn United vẫn đứng thứ 10 với 4 điểm.

Các cầu thủ CLB TPHCM và Quy Nhơn United đã cống hiến cho người hâm mộ trận đấu hấp dẫn. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Ở trận đấu diễn ra trên sân Tân An, Long An cho thấy những tín hiệu khởi sắc sau khi đưa HLV kỳ cựu Huỳnh Ngọc San lên thay đồng nghiệp Trịnh Văn Hậu. Tiếp đón đội đầu bảng Thái Nguyên, các cầu thủ Long An thi đấu quyết tâm dù sớm bị Nguyễn Trung Thành ghi bàn mở tỉ số cho đội khách ở phút 19.

Tuy nhiên, Long An không buông xuôi mà tiếp tục nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ. Phút 66, ngoại binh Romario Alves đánh đầu chính xác, ấn định tỉ số hòa 1-1. Kết quả này giúp Long An có 2 điểm, vươn lên vị trí thứ 12 và thắp thêm hy vọng trong cuộc đua trụ hạng.

Tiền vệ Huỳnh Thế Hiếu của Hưng Yên không ăn mừng khi ghi bàn vào lưới đội bóng quê hương Huế. ẢNH: QUỲNH MAI

Trong khi đó, Thái Nguyên dù có cùng 13 điểm với Hưng Yên nhưng đã mất ngôi đầu bảng do kém đối thủ về chỉ số phụ.

Ở trận đấu muộn nhất ngày 28-10, Hưng Yên tận dụng cơ hội để vượt lên chiếm ngôi đầu khi đánh bại đội áp chót Huế với tỉ số 4-1. Thầy trò HLV Bùi Đoàn Quang Huy không gặp quá nhiều khó khăn trước đối thủ đang chật vật ở nhóm cuối bảng. Thất bại khiến Huế tiếp tục đứng áp chót với 2 điểm.

HỮU THÀNH