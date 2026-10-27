Becamex TPHCM thắng trận đậm nhất từ đầu mùa giải 2026-2027

Becamex TPHCM đánh bại Cần Thơ 4-0 trên sân Bình Dương thuộc vòng 5 Giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027, để mang về chiến thắng đậm nhất kể từ đầu mùa và tạm vươn lên tốp 3.

Becamex TPHCM có chiến thắng đậm nhất của họ tại Giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027

Sau thất bại trước đội đầu bảng Thái Nguyên ở vòng đấu trước, Becamex TPHCM rất cần một chiến thắng ở cuộc tiếp đón Cần Thơ vào tối 27-10 để lấy lại tinh thần. Quyết tâm của đội chủ nhà sớm được cụ thể hóa bằng thế trận tấn công chủ động.

Nguyễn Trần Việt Cường tung cú sút xa ở phút 30, mở tỉ số 1-0 cho Becamex TPHCM. Đến phút 42, từ quả tạt bên cánh phải của Võ Hoàng Hưng, Hoàng Vũ Samson dứt điểm một chạm trong vòng cấm nhưng bị thủ môn Dương Văn Cường cản phá. Bóng bật ra đúng vị trí của Daniel Dos Anjos và tiền đạo này dễ dàng đệm bóng vào lưới trống, nhân đôi cách biệt.

Sang hiệp 2, Becamex TPHCM tiếp tục duy trì sức ép. Phút 75, nỗ lực ngăn cản đường căng ngang của Dos Anjos hướng đến Samson khiến Đặng Khánh Duy vô tình đưa bóng vào lưới nhà, giúp đội chủ sân Bình Dương nâng tỉ số lên 3-0.

Trước khi trận đấu khép lại, tiền đạo vào sân thay người Bùi Văn Bình ghi thêm bàn thắng, ấn định chiến thắng 4-0 cho Becamex TPHCM. Kết quả này đánh dấu trận thắng có cách biệt lớn nhất của đội bóng đất Thủ tại Giải hạng Nhất quốc gia mùa 2026-2027 tính đến thời điểm hiện tại.

Cao Văn Triền cùng các cầu thủ Becamex TPHCM tiếp tục cuộc đua thăng hạng. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Với 3 điểm có được, Becamex TPHCM tạm vươn lên vị trí thứ 3 với 10 điểm, tạo sức ép lên 2 đội dẫn đầu là Thái Nguyên (12 điểm) và Hưng Yên (10 điểm), trước khi cả 2 ra sân thi đấu muộn vòng 5 vào ngày 28-10.

Cùng có 10 điểm nhưng xếp sau Becamex TPHCM do kém chỉ số phụ là Công an Nhân dân. Ở trận đấu sớm cùng ngày, đội bóng của HLV Nguyễn Đức Thắng giành chiến thắng 2-1 ngay trên sân Lâm Đồng nhờ cú đúp của Trần Đình Tiến.

Một bất ngờ khác là thất bại 0-1 của chủ nhà Khánh Hòa trước Bình Minh Sài Gòn. Chiến thắng giúp Bình Minh Sài Gòn vươn lên vị trí thứ 5 với 9 điểm, trong khi Khánh Hòa tụt một bậc do kém đối thủ 1 điểm.

Công an Nhân dân (áo đỏ) có chiến thắng trên sân Đà Lạt của Lâm Đồng. ẢNH: QUỲNH MAI

Đại học Văn Hiến cũng bỏ lỡ cơ hội giành trọn 3 điểm khi bị đội cuối bảng Phú Thọ cầm hòa 1-1 ngay trên sân nhà. Đại học Văn Hiến có cùng số điểm với Khánh Hòa nhưng xếp sau một bậc. Trong khi đó, Phú Thọ tạm vươn lên vị trí thứ 13 với 2 điểm, đẩy Long An xuống cuối bảng.

Vòng 5 Giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027 còn 3 cặp đấu diễn ra ngày 28-10 giữa Long An - Thái Nguyên (15g30), CLB TPHCM - Quy Nhơn United (17 giờ) và Hưng Yên - Huế (18 giờ).

HỮU THÀNH