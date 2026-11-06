Huế có chiến thắng đầu tiên sau 7 trận

Sau 7 vòng đấu chỉ biết hòa và thua, Huế đã có chiến thắng đầu tiên tại Giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027 khi đánh bại Đại học Văn Hiến 1-0 ngay trên sân khách.

Các cầu thủ Huế (áo trắng) có chiến thắng đầu tiên tại Giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027. ẢNH: THU THUỶ

Chiều 6-11, Đại học Văn Hiến tiếp đón Huế, đội đang xếp áp chót, trên sân Bà Rịa thuộc trận đấu sớm vòng 7 Giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027. Với lợi thế sân nhà, Đại học Văn Hiến nhập cuộc chủ động và tạo ra một số cơ hội đáng chú ý.

Phút 25, Trương Văn Thái Quý xử lý kỹ thuật trước vòng cấm rồi tung cú sút từ khoảng cách gần 16m50, nhưng không thắng được thủ môn Võ Đức Bảo. Sáu phút sau, Thái Quý tiếp tục có cơ hội dứt điểm trước vòng cấm nhưng đưa bóng đi vọt xà.

Phía bên kia, Huế không tạo được nhiều sức ép. Phút 39, Hoàng Công Hậu đi bóng rồi tung cú sút xa từ khoảng cách hơn 20m, nhưng thủ môn Nguyễn Thanh Tuấn đã ôm gọn bóng. Đây cũng là tình huống dứt điểm đáng chú ý nhất của đội khách trong hiệp 1.

Trọng tài rút thẻ đỏ cho Trần Anh Thi của Đại học Văn Hiến. ẢNH: THU THUỶ

Sang hiệp 2, Đại học Văn Hiến tiếp tục kiểm soát bóng nhỉnh hơn. Tuy nhiên, bước ngoặt trận đấu xuất hiện ở phút 64 khi đội chủ nhà phải chơi thiếu người. Từ đường phất bóng dài của Vi Đình Thượng, Nguyễn Mạnh Lâm Sơn thoát xuống và có cơ hội đối mặt hàng phòng ngự Đại học Văn Hiến. Trong tình thế thất thế, Trần Anh Thi kéo người ngăn cản Lâm Sơn và lập tức nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài Trần Văn Trọng.

Chơi hơn người, Huế đẩy cao đội hình và gia tăng sức ép tìm kiếm bàn thắng. Dù vậy, đội khách cũng suýt phải trả giá ở phút 83 khi Lương Quốc Thắng bên phía Đại học Văn Hiến có cơ hội đánh đầu trong tư thế không bị ai kèm ở khu vực 5m50, nhưng lại bỏ lỡ đáng tiếc.

Đến phút 90, Nguyễn Bá Đức thực hiện pha đá phạt tạo ra tình huống bóng nguy hiểm trong vòng cấm Đại học Văn Hiến. Tận dụng cơ hội, Lê Xuân Đăng dứt điểm cận thành, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, mang về chiến thắng 1-0 đầy cảm xúc cho Huế.

Đây là chiến thắng đầu tiên của Huế sau 7 trận tại Giải hạng Nhất quốc gia mùa này. Với 3 điểm có được, thầy trò HLV Lê Chí Nguyện nâng tổng điểm lên 5, tạm vươn lên vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, Đại học Văn Hiến vẫn có 11 điểm và đứng thứ 6.

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HỮU THÀNH