HLV đội CAND mang băng ghi hình vào họp báo, phản ứng trọng tài V-League

Sau thất bại 0-1 trước Becamex TPHCM ở vòng 7 Giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027, HLV Nguyễn Đức Thắng đã mang băng ghi hình tình huống dẫn đến thẻ đỏ của Phạm Lý Đức vào phòng họp báo để thể hiện sự không hài lòng với quyết định của tổ trọng tài.

HLV Nguyễn Đức Thắng mang băng ghi hình tình huống dẫn đến thẻ đỏ của Lý Đức vào phòng họp báo. ẢNH: QUỐC ANH

Cuộc so tài giữa Becamex TPHCM và CAND vào tối 7-11 mang tính chất quan trọng trong cuộc đua giành vé thăng hạng V-League. Vì thế, Ban Trọng tài Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã đưa trọng tài Nguyễn Kim Việt Bảo (sinh năm 1987, quê Bình Thuận) từ V-League xuống giải hạng Nhất điều khiển trận đấu. Ngoài ra, công nghệ VAR cũng được áp dụng với một trọng tài V-League khác là Trần Ngọc Nhớ ngồi điều hành.

Bước ngoặt xuất hiện ở phút 75, khi trung vệ Phạm Lý Đức nhận thẻ đỏ trực tiếp sau tình huống phạm lỗi với Nguyễn Trần Việt Cường trước vòng cấm đội khách. Quyết định từ trọng tài chính Nguyễn Kim Việt Bảo khiến các thành viên CAND phản ứng dữ dội. Đội khách cho rằng, trọng tài đã quá nặng tay khi rút thẻ đỏ thay vì chỉ nên thẻ vàng.

Chơi thiếu người trong những phút cuối, đại diện đến từ Hưng Yên không thể đứng vững và để Việt Cường ghi bàn thắng duy nhất ở phút 90+2, giúp Becamex TPHCM giành chiến thắng 1-0.

Sau trận đấu, HLV Nguyễn Đức Thắng đã mang theo băng ghi hình chính tình huống dẫn đến thẻ đỏ của Lý Đức vào phòng họp báo. Ông phát biểu: “Đây là một trận đấu hay, kịch tính. Trước hết, tôi xin chúc mừng chiến thắng của Becamex TPHCM. Chúng tôi đã đánh mất lợi thế khi phải thi đấu thiếu người”.

HLV Nguyễn Đức Thắng nhiều lần phàn nàn về quyết định của tổ trọng tài. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

HLV Nguyễn Đức Thắng nhấn mạnh: “Tôi không đổ lỗi cho trọng tài, nhưng với tình huống dẫn đến thẻ đỏ, chúng tôi không hài lòng về cách điều khiển cũng như nhận định của trọng tài. Đây là băng hình chúng tôi mang vào phòng họp báo để mọi người thấy rõ. Ngoài ra, khá nhiều lần tôi phản ứng với trọng tài việc cầu thủ Becamex TPHCM dùng cùi chỏ hay dùng tay ôm cầu thủ CAND. Nhưng theo nhận định, tôi nghĩ trọng tài không nhìn thấy”.

Theo HLV Nguyễn Đức Thắng, các cầu thủ CAND đã chơi nỗ lực và tạo ra nhiều cơ hội khi hai đội còn duy trì được sự cân bằng về quân số. Tuy nhiên, Becamex TPHCM đã tận dụng tốt lợi thế hơn người để tạo sức ép và tìm được bàn thắng quyết định ở những phút bù giờ.

Ông Thắng nhận xét: “Trời mưa ảnh hưởng đến cả hai đội, đội nào tận dụng lợi thế tốt hơn thì thắng. Becamex TPHCM tận dụng được lợi thế hơn người, chứ khi quân số bằng nhau, họ không gây ra nhiều khó khăn cho chúng tôi”.

Thất bại này khiến CAND tiếp tục giậm chân ở 10 điểm, trong khi Becamex TPHCM nâng tổng điểm lên 16 và tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng đang gặp nhiều khó khăn trong cuộc đua giành một trong 2 suất thăng hạng V-League, khi kém 3 điểm so với tốp 2 nhưng đã thi đấu nhiều hơn 1 trận.

HLV Nguyễn Đức Thắng đã nhận thẻ vàng ở phút 31 vì phản ứng trọng tài trong tình huống Đỗ Phi Long được cho là bị cầu thủ Becamex TPHCM giẫm vào chân. Sau tình huống thẻ đỏ của Lý Đức, một thành viên khác trong ban huấn luyện CAND tiếp tục nhận thẻ vàng.

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HỮU THÀNH