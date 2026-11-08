Hai Long, Văn Vĩ lỡ hẹn cùng đội tuyển Việt Nam

Ngày 8-11, HLV Kim Sang-sik tiếp tục bổ sung lực lượng cho đội tuyển Việt Nam trước thềm giải giao hữu quốc tế tới đây. Nhà cầm quân người Hàn Quốc có những tính toán khi một số trường hợp bị chấn thương nhẹ không kịp phục hồi trong những ngày tới.

Chấn thương không kịp phục hồi khiến Hai Long lỡ hẹn cùng đội tuyển Việt Nam ở đợt tập trung sắp đến. Ảnh: ANH KHOA

Qua đó, trước tình hình chấn thương ở mức độ khác nhau của một số cầu thủ sau vòng 7 V-League, HLV Kim Sang-sik quyết định tạo điều kiện để các cầu thủ này nghỉ ngơi, hồi phục, đồng thời bổ sung hai gương mặt mới là tiền vệ Hoàng Vĩnh Nguyên (CLB Hoàng Anh Gia Lai) và hậu vệ Nguyễn Hồng Phúc (CLB SHB Đà Nẵng).

Theo thông tin từ các CLB, có 5 cầu thủ gặp chấn thương ở những mức độ khác nhau sau khi vòng 7 V-League khép lại, gồm Nguyễn Hai Long (Hà Nội FC), Nguyễn Văn Vĩ (Nam Định), Trương Tiến Anh, Nguyễn Lê Phát và Lê Ngọc Bảo (Ninh Bình). Ban huấn luyện tuyển Việt Nam quyết định không triệu tập 5 trường hợp này trong đợt tập trung hiện tại để các cầu thủ có thời gian nghỉ ngơi, điều trị và phục hồi thể trạng, qua đó hạn chế nguy cơ quá tải.

Ở chiều ngược lại, hai sự bổ sung mới mang đến thêm lựa chọn cho ban huấn luyện. Hoàng Vĩnh Nguyên sinh năm 2002, trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ HAGL và từng được triệu tập vào đội tuyển U23 Việt Nam năm 2023. Tiền vệ này từng có cơ hội tập huấn tại CLB Cádiz B của Tây Ban Nha trong 5 tuần. Sau thời gian thi đấu cho CLB TPHCM, Vĩnh Nguyên trở lại khoác áo HAGL kể từ mùa giải 2025-2026 đến nay.

Hoàng Vĩnh Nguyên và Nguyễn Hồng Phúc được triệu tập vào tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF

Trong khi đó, Nguyễn Hồng Phúc sinh năm 2003, trưởng thành từ hệ thống đào tạo Thể Công Viettel. Hậu vệ này từng khoác áo các đội tuyển trẻ Việt Nam, trong đó có U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á 2024. Sau khi chuyển đến SHB Đà Nẵng, Hồng Phúc thường xuyên góp mặt trong đội hình chính của đội bóng sông Hàn tại V-League 2025-2026. Kinh nghiệm thi đấu trong màu áo các đội tuyển trẻ cùng quá trình tích lũy tại môi trường bóng đá chuyên nghiệp là cơ sở để hậu vệ này được trao thêm cơ hội ở cấp độ ĐTQG.

Hàng loạt cầu thủ kỳ cựu không có tên ở đợt tập trung lần này trở thành cơ hội cho các cầu thủ mới, trẻ thể hiện.

ĐOÀN NHẬT