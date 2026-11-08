Tài năng trẻ Nguyễn Lê Phát tỏa sáng trước ngày lên tuyển Việt Nam

Tiền vệ Nguyễn Lê Phát tỏa sáng trước ngày tập trung đội tuyển Việt Nam. ẢNH: TÂM HÀ

Trên sân Ninh Bình Arena tối 7-11, Ninh Bình tiếp đón Bắc Ninh trong bối cảnh cần một chiến thắng để nuôi tiếp hy vọng trong cuộc đua vô địch sau chuỗi trận không như mong đợi. Sau khoảng thời gian đầu tạo sức ép, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm khai thông thế bế tắc ở phút 30. Trung vệ Lucas Turci thực hiện cú sút phạt từ khoảng cách 27m, đưa bóng vượt qua hàng rào và làm tung lưới đội khách.

Tuy nhiên, Bắc Ninh cũng rất cần điểm để cải thiện vị trí và tránh rơi vào nhóm cuối bảng nên nhập cuộc với quyết tâm cao. Đội khách nhanh chóng đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát ở phút 40. Ngân Văn Đại xử lý khéo léo trong vòng cấm trước khi tạo cơ hội cho Brenner Marlos dứt điểm. Trong nỗ lực ngăn cản pha bóng, Nguyễn Đức Chiến của Ninh Bình vô tình phản lưới nhà để Bắc Ninh gỡ hòa 1-1.

Nhưng khi đội khách chưa kịp tận hưởng niềm vui, tiền vệ Lê Phát đã lên tiếng ở phút 43. Từ đường treo bóng bên cánh phải của Nguyễn Quốc Việt, tân binh của đội tuyển Việt Nam chọn vị trí thuận lợi, bật cao đánh đầu hiểm hóc đánh bại thủ môn kỳ cựu Nguyễn Văn Công.

Ninh Bình cắt chuỗi 3 trận không thắng để tạm vào tốp 3. ẢNH: TÂM HÀ

Pha lập công vào lưới Bắc Ninh đến ngay sau khi Lê Phát được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên đội tuyển Việt Nam trong đợt FIFA Days tháng 11-2026. Đây là lần đầu tiên cầu thủ quê Kon Tum có tên trong danh sách tập trung. Điều này tiếp động lực lẫn sự tự tin cho Lê Phát ở hành trình còn lắm gian truân ở phía trước.

Còn trước mắt, chính "bàn thắng vàng" của Lê Phát đã góp công lớn ấn định tỷ số chung cuộc 2-1 cho Ninh Bình ở cuộc so tài với Bắc Ninh. Thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm chấm dứt chuỗi 3 trận liên tiếp không thắng, vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 13 điểm sau 7 vòng đấu. Trong khi đó, Bắc Ninh vẫn có 8 điểm và tạm xếp thứ 11.

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HỮU THÀNH