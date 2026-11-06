Văn Vĩ giúp 10 cầu thủ Nam Định thắng Hà Tĩnh

Bàn thắng ở phút 90+4 của tuyển thủ Nguyễn Văn Vĩ giúp Nam Định đánh bại đội chủ nhà Hà Tĩnh sát nút 2-1, qua đó xây chắc ngôi đầu sau vòng 7 V-League 2026-2027.

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Nam Định. ẢNH: QUANG ĐƯƠNG

Trước trận đấu, Nam Định dẫn đầu bảng xếp hạng với 13 điểm, trong khi Hà Tĩnh đứng thứ 4 với 11 điểm. Đội khách nhập cuộc chủ động nhưng gặp nhiều khó khăn trước hệ thống phòng ngự chặt chẽ của Hà Tĩnh.

Phải đến phút 31, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt mới khai thông thế bế tắc. Từ tình huống phối hợp đá phạt góc, Felix Junior Gustave Eboa Eboa kiến tạo để Caio Cesar đánh đầu cận thành, đưa đội khách vượt lên dẫn 1-0. Có bàn thắng, Nam Định thi đấu tự tin hơn và bảo toàn lợi thế đến hết hiệp 1.

Đang tạo ra thế trận an toàn thì Nam Định bất ngờ chơi thiếu người ở phút 56. Sau tình huống phạm lỗi với Vương Văn Huy, hậu vệ Nguyễn Phong Hồng Duy bị trọng tài kiểm tra VAR và rút thẻ đỏ trực tiếp. Nam Định chỉ còn 10 người trên sân, căng sức chống 11 cầu thủ Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh đã không thể tận dụng lợi thế sân nhà cũng như thi đấu hơn người để giữ lại điểm số. ẢNH: QUANG ĐƯƠNG

Tận dụng tình thế này, đội chủ nhà liên tục gia tăng sức ép. Thủ môn Trần Nguyên Mạnh phải làm việc vất vả với những pha cứu thua trước các cú dứt điểm của Luiz Antonio và Floro Da Silva Daniel.

Đến phút 83, sức ép của Hà Tĩnh được cụ thể hóa bằng bàn gỡ hòa 1-1. Daniel làm tường thuận lợi để Antonio tung cú sút hiểm hóc, đánh bại Nguyên Mạnh.

Tưởng như Nam Định sẽ phải chấp nhận chia điểm sau quãng thời gian dài chống đỡ sức ép, nhưng đội khách bất ngờ tạo nên khác biệt ở những phút bù giờ. Phút 90+4, Caio Cesar có pha đi bóng đầy nỗ lực xuống sát đường biên ngang trước khi chuyền vào trong. Văn Vĩ xuất hiện đúng lúc, dứt điểm cận thành, ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1.

Với 3 điểm giành được, Nam Định nâng tổng điểm lên 16, xây chắc ngôi đầu bảng và nới rộng khoảng cách lên 4 điểm so với đội xếp thứ 2 SLNA, đồng thời hơn đội đứng thứ 3 CAHN 5 điểm. Trong khi đó, Hà Tĩnh vẫn đứng thứ 4 với 11 điểm.

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HỮU THÀNH