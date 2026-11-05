Đội đầu bảng Nam Định có giải mã được hiện tượng Hà Tĩnh?

Đội chủ nhà Hà Tĩnh đang thăng hoa với chuỗi 5 trận bất bại và liệu Nam Định có đủ sức giải mã hiện tượng này để bảo vệ ngôi đầu sau vòng 7 V-League 2026-2027 (18 giờ, ngày 6-11).

Các cầu thủ Nam Định dù phải làm khách tại Hà Tĩnh nhưng vẫn được đánh giá cao hơn. ẢNH: QUANG ĐƯƠNG

Sau thất bại trước đội Công An Hà Nội ở trận ra quân, Hà Tĩnh đã nhanh chóng tìm lại sự ổn định. Thầy trò HLV Phan Như Thuật trải qua 5 trận liên tiếp không thua, giành 11 điểm và chỉ kém 2 điểm so với đội đầu bảng Nam Định.

Không sở hữu đội hình quá nhiều ngôi sao, nhưng Hà Tĩnh đang cho thấy sự trưởng thành trong cách tổ chức lối chơi. Hàng công đội bóng núi Hồng ghi đến 8 bàn trong 4 trận gần nhất. Tiền đạo Daniel Da Silva là gương mặt nổi bật nhất với 5 pha lập công, trở thành điểm đến nguy hiểm nhất trong những đợt tấn công của đội chủ nhà.

Nhưng dưới sự dẫn dắt của HLV Phan Như Thuật, Hà Tĩnh không chỉ trông chờ vào khả năng săn bàn của các tiền đạo. Đại diện đến từ Bắc Trung bộ đang thể hiện sự đa dạng trong phương án tiếp cận khung thành đối phương, từ những cú sút xa đến các tình huống tuyến 2 băng lên dứt điểm.

Lát cắt tiền vệ Luiz Antonio đã có 2 bàn thắng, trong khi hậu vệ cánh Bùi Duy Thường cũng đóng góp 1 pha lập công. Atshimene Charles dù chưa ghi bàn nhưng vẫn giữ vai trò quan trọng nhờ khả năng làm tường, thu hút hậu vệ đối phương và tạo khoảng trống cho các đồng đội.

Bên cạnh sức mạnh tập thể, sân nhà Hà Tĩnh tiếp tục là điểm tựa đáng kể. Sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả địa phương có thể tạo ra áp lực không nhỏ cho bất kỳ đối thủ nào, kể cả một ứng viên vô địch như Nam Định.

Dù vậy, khả năng phòng ngự của Hà Tĩnh cần phải cải thiện. Ngoại trừ chiến thắng 1-0 trước Đồng Nai, thủ môn Nguyễn Thanh Tùng đều phải vào lưới nhặt bóng ở 5 trận còn lại, dù người gác đền sinh năm 1998 đã nhiều lần thể hiện khả năng cứu thua xuất sắc.

Trước một Nam Định sở hữu hàng công đa dạng và đang có hiệu suất ghi bàn cao, đây có thể là điểm yếu khiến Hà Tĩnh phải trả giá.

Hà Tĩnh có lợi thế được thi đấu trên sân nhà trong cuộc tiếp đón Nam Định. ẢNH: VPF

Ở phía đối diện, màn lội ngược dòng thắng Thể Công Viettel 3-1 đang tiếp thêm sự tự tin cho Nam Định. Sau 6 vòng, đoàn quân của HLV Vũ Hồng Việt có 13 điểm, tạm dẫn đầu bảng xếp hạng. Đội chủ sân Thiên Trường đang dần tìm lại hình ảnh của một ứng viên vô địch với lối chơi tấn công giàu sức sống.

Điểm tích cực lớn nhất của Nam Định nằm ở khả năng ghi bàn không phụ thuộc vào một cá nhân. Ngay cả khi thiếu vắng chân sút chủ lực Nguyễn Xuân Son, CLB vẫn duy trì được sức tấn công nhờ sự đóng góp của nhiều vị trí. Chín cầu thủ Nam Định đã lập công từ đầu mùa, trải đều ở các tuyến. Trong đó, tài năng trẻ sinh năm 2003 Trần Ngọc Sơn đang nổi lên với 3 bàn thắng. Riêng 4 trận gần nhất, đội chủ sân Thiên Trường ghi đến 10 bàn.

Sự đa dạng trong cách tổ chức tấn công giúp Nam Định trở nên khó lường. Đối thủ không thể chỉ tập trung phong tỏa một chân sút mà còn phải dè chừng những tình huống phối hợp của đối phương hành lang 2 cánh. Đây rõ ràng là thử thách lớn cho hàng phòng ngự Hà Tĩnh, nhất là khi đội chủ nhà chưa cho thấy sự ổn định trong việc bảo vệ khung thành.

Tuy nhiên, Nam Định cũng có những nỗi lo riêng. Khả năng ra sân của tiền đạo Phạm Tuấn Hải vẫn chưa chắc chắn, điều có thể ảnh hưởng đến những phương án tấn công của HLV Vũ Hồng Việt. Trong bối cảnh phải thi đấu trên sân khách, việc thiếu nhân tố có khả năng tạo đột biến như Tuấn Hải cũng là điều đội bóng thành Nam cần tính đến.

Vòng 7 cũng là lượt trận cuối cùng trước khi V-League tạm nghỉ, nhường chỗ cho đợt tập trung của đội tuyển Việt Nam trong dịp FIFA Days tháng 11. Vì vậy, cả Hà Tĩnh lẫn Nam Định đều có thêm động lực để hướng đến một kết quả tích cực.

Dự đoán: Hà Tĩnh 1-2 Nam Định

HỮU THÀNH