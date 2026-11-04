V-League 2026-2027 thi đấu đến Tết, tính phương án kết thúc trong tháng 4

Chiều 4-11, Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã gửi công văn đến 28 CLB chuyên nghiệp tại V-League và Giải hạng Nhất quốc gia về phương án dự kiến điều chỉnh kế hoạch thi đấu mùa giải 2026-2027.

Các đội V-League và hạng Nhất dự kiến thi đấu đến vòng 17 sẽ nghỉ Tết Nguyên đán 2027. ẢNH: QUANG ĐƯƠNG

Việc VPF điều chỉnh xuất phát từ thay đổi lịch tổ chức Asian Cup 2027. Theo Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), ngày hội lớn của bóng đá châu lục sẽ diễn ra từ ngày 23-12-2027 đến 21-1-2028 tại Saudi Arabia.

Trước đó, hệ thống các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc mùa 2026-2027 được xây dựng với quãng nghỉ kéo dài từ cuối tháng 12-2026 đến giữa tháng 2-2027, nhằm phục vụ kế hoạch của đội tuyển Việt Nam và kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Tuy nhiên, khi Asian Cup 2027 được dời sang cuối năm 2027, khoảng thời gian dự kiến dành cho đội tuyển Việt Nam vào đầu năm 2027 không còn cần thiết như kế hoạch ban đầu. Đây là cơ sở để VPF đề xuất điều chỉnh lịch thi đấu các giải chuyên nghiệp quốc gia.

Theo phương án mới, V-League, Giải hạng Nhất quốc gia và Cúp quốc gia mùa 2026-2027 sẽ được sắp xếp lại lịch thi đấu, bắt đầu từ các vòng đấu lượt về.

Riêng V-League, việc điều chỉnh được tính toán từ vòng 14, có thể thi đấu liên tục từ sau FIFA Days tháng 11-2026 đến trước Tết Nguyên đán 2027, thay vì tạm nghỉ kéo dài qua thời điểm cuối năm và đầu năm mới. Điều này đồng nghĩa các CLB sẽ phải chuẩn bị cho khả năng thi đấu đến Tết.

Các CLB chuyên nghiệp sẽ thi đấu với mật độ khoảng 1 trận/tuần nếu VFF thông qua việc điều chỉnh lịch thi đấu. ẢNH: KIM PHỤNG

Theo SGGPO tìm hiểu, các giải đấu sẽ duy trì mật độ khoảng 1 vòng/tuần và thi đấu đến vòng 17 sẽ tạm dừng cho các CLB đón Tết. Khép lại kỳ nghỉ Tết, Cúp quốc gia trở lại với vòng 1/8, rồi sau đó V-League và hạng Nhất lăn bóng. Nếu được thông qua, lịch thi đấu mới sẽ giúp các cầu thủ có thêm thời gian hồi phục, tạo điều kiện cho CLB chuẩn bị lực lượng cũng như thuận lợi trong công tác tổ chức, truyền hình và khai thác thương mại.

VPF cũng đề xuất điều chỉnh thời điểm kết thúc mùa giải 2026-2027 sớm hơn khoảng 2 tuần so với kế hoạch hiện hành. Trên cơ sở phương án tổ chức mới, mốc kết thúc V-League lẫn Giải hạng Nhất quốc gia trong tháng 4-2027 đang là khoảng thời gian cần được tính toán và cân nhắc.

Bên cạnh đó, VPF đề xuất Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) điều chỉnh thời gian đăng ký cầu thủ ở giai đoạn 2 mùa giải 2026-2027 lên sớm hơn so với kế hoạch hiện hành, nhằm phù hợp với lịch thi đấu sau điều chỉnh. Hiện các nội dung trên mới dừng ở mức đề xuất của VPF và đang chờ VFF xem xét, phê duyệt.

VPF cho biết sẽ thông báo kế hoạch thi đấu chính thức đến các CLB ngay sau khi có ý kiến chấp thuận từ VFF.

HỮU THÀNH