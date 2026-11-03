Đình Bắc thoát án treo giò nhờ Asian Cup 2027 dời lịch?

Việc Asian Cup 2027 được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) điều chỉnh thời gian tổ chức giúp tiền đạo Nguyễn Đình Bắc có thêm cơ hội góp mặt đầy đủ ở vòng bảng, thay vì phải vắng mặt trong 2 trận đầu do án treo giò.

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đứng trước cơ hội không phải thực hiện án treo giò tại vòng bảng Asian Cup 2027. ẢNH: ANH KHOA

Ngày 3-11, AFC chính thức thông báo Asian Cup 2027 tại Saudi Arabia sẽ diễn ra từ ngày 23-12-2027 đến 21-1-2028. Lịch thi đấu mới thay thế kế hoạch ban đầu, từ ngày 7-1 đến 5-2-2027.

Việc giải đấu được lùi gần 1 năm có thể mang đến tin vui cho Đình Bắc cũng như con tính về nhân sự với HLV Kim Sang-sik.

Đình Bắc đang đối mặt án treo giò 2 trận sau khi nhận thẻ đỏ trong trận tranh hạng 3 vòng chung kết U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc.

Theo mục 38.2.2 Quy định kỷ luật và đạo đức của AFC, tại các giải đấu cấp độ trẻ châu Á, cầu thủ bị truất quyền thi đấu ở trận cuối sẽ phải thực hiện án treo giò ở trận tiếp theo của đội cùng nhóm tuổi. Nếu không còn điều kiện thi đấu ở nhóm tuổi đó, án phạt có thể được chuyển lên cấp độ tuổi cao hơn, với trường hợp Đình Bắc là đội tuyển quốc gia.

Lưu ý, các trận đấu được tính để Đình Bắc thực hiện án phạt phải thuộc hệ thống giải đấu chính thức do AFC hoặc FIFA tổ chức và cùng loại hình bóng đá. Điều này đồng nghĩa chân sút xứ Nghệ phải nghỉ 2 trận ở cấp độ tương đương hoặc đội tuyển quốc gia, nếu không còn đủ điều kiện khoác áo U23 Việt Nam.

Trước đó, ở trận tuyển Việt Nam gặp Malaysia thuộc lượt cuối bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027 hôm 31-3, HLV Kim Sang-sik đã không đăng ký Đình Bắc thi đấu. Nhiều khả năng đây là động thái nhằm giúp tiền đạo này thực hiện 1 phần án treo giò. Tuy nhiên, trận đấu trên không được tính vào thời gian chấp hành án phạt.

HLV Kim Sang-sik cũng có thể chờ tiền đạo Nguyễn Xuân Son bình phục chấn thương. ẢNH: MINH HOÀNG

Theo cách áp dụng quy định của AFC, tại thời điểm đó, Đình Bắc vẫn chưa đủ 23 tuổi. Cầu thủ sinh ngày 19-8-2004 khi ấy mới 21 tuổi 7 tháng 17 ngày. Nếu Asian Cup 2027 vẫn diễn ra vào tháng 1-2027 như kế hoạch ban đầu, Đình Bắc cũng chưa bước qua tuổi 23. Tuy nhiên, với lịch thi đấu mới kéo dài đến cuối năm 2027, câu chuyện đã có sự thay đổi đáng kể.

Cụ thể, Đình Bắc sẽ tròn 23 tuổi vào ngày 19-8-2027, tức trước thời điểm Asian Cup 2027 khởi tranh hơn 4 tháng. Đây là cơ sở để Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) hy vọng AFC xem xét chuyển án treo giò của tiền đạo này sang các trận đấu tiếp theo ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Nếu được chấp thuận, Đình Bắc có thể không phải vắng mặt ở 2 trận đầu Asian Cup 2027 và được thi đấu đầy đủ cả 3 trận vòng bảng cùng tuyển Việt Nam.

Trong trường hợp đó, án treo giò có thể được chuyển sang các trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2030 tổ chức dịp FIFA Days. Những đợt FIFA Days trong tháng 9-10 và tháng 11 của năm 2027 là các khoảng thời gian có thể được tính đến. Theo lịch dự kiến, đợt FIFA Days từ ngày 29-9 đến 5-10 có thể tổ chức tối đa 4 trận, trong khi đợt từ ngày 8 đến 16-11 có thể diễn ra 2 trận.

Dù vậy, khả năng Đình Bắc thoát án treo giò tại Asian Cup 2027 vẫn cần được AFC xem xét và xác nhận. Đồng thời, cầu thủ sinh năm 2004 cũng phải duy trì phong độ, tránh chấn thương và chờ lịch thi đấu vòng loại World Cup 2030 được xác định phù hợp với các đợt FIFA Days nói trên.

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HỮU THÀNH