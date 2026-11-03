Nóng: AFC đổi thời gian tổ chức Asian Cup 2027, VFF lên tiếng

Tuyển Việt Nam phải thay đổi kế hoạch chuẩn bị vì Asian Cup 2027 dời lịch tổ chức đến cuối năm. Ảnh: ANH KHOA

Theo thông tin chính thức từ AFC hôm nay 3-11, sau các cuộc thảo luận sâu rộng và tham vấn chặt chẽ với Ban Tổ chức Địa phương (LOC) của Giải vô địch bóng đá châu Á (AFC Asian Cup Saudi Arabia 2027) và Liên đoàn bóng đá Saudi Arabia (SAFF), Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) xác nhận giải đấu danh giá nhất châu Á sắp tới, vốn ban đầu dự kiến ​​​​diễn ra từ ngày 7-1 đến ngày 5-2 năm 2027, sẽ được dời sang diễn ra từ ngày 23-12 năm 2027 đến ngày 21-1 năm 2028.

Ban Tổ chức thông qua việc dời lịch thi đấu Asian Cup 2027 trong bối cảnh những diễn biến đặc biệt hiện nay trong khu vực, bao gồm những khó khăn đáng kể về hậu cần và gián đoạn đi lại. Lịch thi đấu mới sẽ được trình lên liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) để phê duyệt.

Cũng theo AFC, những tình huống bất thường phát sinh khiến việc thay đổi kế hoạch ban đầu trở nên cần thiết, vì lợi ích của tất cả các đội tham gia, quan chức, khán giả và các bên liên quan khác.

AFC sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với LOC, các Liên đoàn thành viên, các nhà tài trợ, đối tác truyền hình và thương mại cùng tất cả các bên liên quan, đồng thời giảm thiểu tối đa tác động của việc hoãn giải.

“Các thông tin cập nhật tiếp theo sẽ được thông báo qua các kênh chính thức của AFC”, tuyên bố của AFC.

Trong khi đó, sau khi nhận được thông tin này, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết, việc điều chỉnh lịch thi đấu phần nào tác động đến kế hoạch hoạt động và chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam.

Theo VFF, ở góc độ chuyên môn, quỹ thời gian được kéo dài cũng mở ra thêm cơ hội để HLV trưởng Kim Sang Sik tiếp tục rà soát lực lượng, thử nghiệm nhân sự và xây dựng phương án chuẩn bị phù hợp. Đây cũng là điều kiện để ban huấn luyện cân đối khối lượng thi đấu, giảm tải cho các trụ cột, đồng thời trao thêm cơ hội cho những gương mặt mới và cầu thủ trẻ, qua đó tăng cường chiều sâu đội hình hướng tới các mục tiêu trọng điểm trong giai đoạn tới.

Trước đó, đội tuyển Việt Nam dự kiến hội quân từ ngày 8-11 để chuẩn bị tham dự Giải bóng đá giao hữu quốc tế – Casper Cup 2026, diễn ra từ ngày 11 đến 17-11 tại sân Thiên Trường (Ninh Bình). Giải đấu có sự góp mặt của hai đội khách mời là Đài Bắc Trung Hoa và Cộng hoà Kyrgyz.

PHẠM QUANG