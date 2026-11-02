Asian Cup 2027 đứng trước nguy cơ hoãn tổ chức

Asian Cup 2027 có nguy cơ không thể diễn ra theo đúng kế hoạch ban đầu do những diễn biến phức tạp về an ninh tại Saudi Arabia.

Tuyển Việt Nam đã giành vé dự Asian CUp 2027. Ảnh: ANH KHOA

Một số nguồn tin từ truyền thông Ả Rập cho biết Asian Cup 2027 có thể được lùi từ tháng 1 sang tháng 12-2027. Theo kế hoạch ban đầu, vòng chung kết Asian Cup 2027 sẽ diễn ra từ ngày 7-1 đến 5-2-2027 tại Saudi Arabia, với sự góp mặt của 24 đội tuyển, được chia thành 6 bảng. Trong đó, tuyển Việt Nam nằm ở bảng E cùng Hàn Quốc, UAE và Yemen.

Tuy nhiên, hãng thông tấn Erem News dẫn nguồn từ nhà báo thể thao Issa Said cho biết giải đấu có khả năng phải điều chỉnh thời gian tổ chức, với phương án chuyển sang tháng 12/2027.

Tương lai của Asian Cup 2027 sẽ được đưa ra thảo luận tại cuộc họp Ủy ban điều hành Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), dự kiến diễn ra ngày 18-11 tại Bangkok, Thái Lan.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) Erick Thohir cũng đã đề cập đến tình hình tổ chức Asian Cup 2027. Ông cho biết mình được mời tham dự cuộc họp sắp tới của AFC tại Bangkok và cần chờ kết quả thảo luận trước khi có những thông tin cụ thể hơn.

Trước đó, Saudi Arabia đã hứng chịu các cuộc tấn công từ lực lượng Houthi tại Yemen, khiến hàng chục người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Những diễn biến này làm dấy lên lo ngại về tình hình an ninh tại quốc gia đăng cai Asian Cup 2027.

Chủ tịch AFC Sheikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa khẳng định tổ chức này đang theo dõi sát tình hình tại Saudi Arabia và chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc điều chỉnh lịch thi đấu.

Đáng chú ý, AFC cân nhắc khả năng lùi giải đấu sang năm 2028. Dù vậy, người đứng đầu AFC nhấn mạnh ở thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho Asian Cup 2027 vẫn đang được triển khai theo đúng kế hoạch ban đầu.

Chủ tịch AFC Sheikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa cho biết, “Chúng ta có thể chờ đến cuối tháng 11 năm 2026. Tình hình trong khu vực có thể thay đổi rất nhanh chóng, theo chiều hướng tốt hơn hoặc xấu hơn.

Nếu cần phải đưa ra quyết định, chúng tôi sẽ làm. Chúng tôi có thể hoãn lại một năm, đến năm 2028 nếu cần thiết. Tuy nhiên, hiện tại chúng tôi vẫn tiếp tục theo dõi tình hình và mọi việc vẫn đang diễn ra theo đúng kế hoạch”.

Cuộc họp ngày 18-11 tới tại Bangkok là thời điểm quan trọng để AFC đánh giá tình hình và xem xét phương án tổ chức Asian Cup 2027A trong bối cảnh những lo ngại về an ninh tại Saudi Arabia vẫn chưa được giải quyết.

PHẠM QUANG