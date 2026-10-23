Asian Cup sẽ điều chỉnh năm tổ chức từ 2032

Ngày 23-10, tại Tokyo (Nhật Bản), Đại hội bất thường Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) năm 2026 đã thông qua một loạt sửa đổi quan trọng đối với Điều lệ AFC, nhằm bảo đảm tính liên tục trong công tác quản trị và sự đồng bộ với những thay đổi của lịch thi đấu bóng đá quốc tế.

Đội tuyển Việt Nam tích cực chuẩn bị cho Asian Cup 2027. Ảnh: ANH KHOA

Các sửa đổi được đưa ra trong bối cảnh lịch thi đấu quốc tế của FIFA có những điều chỉnh, đồng thời hướng tới việc duy trì sự phù hợp giữa chu kỳ bầu cử và lịch tổ chức các giải đấu của AFC. Trong đó, đáng chú ý là các quy định chuyển tiếp về quản trị, bảo đảm sự ổn định trong hoạt động điều hành của Liên đoàn.

Theo lộ trình mới, AFC Asian Cup sẽ chuyển từ chu kỳ tổ chức vào năm lẻ sang năm chẵn, bắt đầu từ kỳ giải năm 2032. Những điều chỉnh về điều lệ được thông qua nhằm bảo đảm chu kỳ bầu cử của AFC tiếp tục đồng bộ với giải đấu cấp đội tuyển quốc gia hàng đầu châu lục, đồng thời duy trì sự giám sát của Ban Chấp hành AFC đối với công tác tổ chức giải đấu tại những thời điểm quan trọng.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch AFC Shaikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa nhấn mạnh ý nghĩa của các sửa đổi đối với công tác quản trị và định hướng phát triển bóng đá châu Á.

Ông khẳng định: “Quyết định ngày hôm nay của các bạn củng cố thêm công tác quản trị của chúng ta, bảo đảm các quy định tiếp tục vững chắc, minh bạch và phù hợp với mục tiêu, qua đó duy trì tính liên tục và mở ra một tương lai tươi sáng hơn cho bóng đá châu Á”.

Đoàn đại biểu LĐBĐVN trao đổi cùng Chủ tịch AFC Shaikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa tại Đại hội

Chủ tịch AFC đồng thời kêu gọi các thành viên tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hướng tới lợi ích chung của bóng đá châu lục, xây dựng một tổ chức minh bạch trong quản trị, thống nhất về mục tiêu và có tầm nhìn bao quát.

Về công tác bầu cử, các vị trí lãnh đạo chủ chốt của AFC theo Điều 32.1(a) đến 32.1(e) của Điều lệ AFC sẽ được bầu vào năm 2027 theo kế hoạch. Tuy nhiên, theo quy định chuyển tiếp mới được thông qua, những người trúng cử sẽ chính thức bắt đầu nhiệm kỳ từ ngày 1-1-2028, kéo dài đến năm 2032.

Các thành viên được bầu cho nhiệm kỳ 2023–2027 tiếp tục đảm nhiệm chức vụ đến hết năm 2027, bảo đảm sự liên tục trong hoạt động quản trị và điều hành của AFC. Thông tin chi tiết về công tác bầu cử sẽ được AFC công bố trong thời gian tới.

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