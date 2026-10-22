Hội nghị Chủ tịch và Tổng Thư ký các Liên đoàn thành viên AFC 2026

Ngày 22-10, tại Tokyo (Nhật Bản), Hội nghị Chủ tịch và Tổng Thư ký các Liên đoàn thành viên (MA) và Liên đoàn khu vực (RA) của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) năm 2026 đã khai mạc, với sự tham dự của 120 đại biểu là các nhà lãnh đạo bóng đá hàng đầu châu lục.

Tổng Thư ký AFC Datuk Seri Windsor John phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VFF/AFC

Được tổ chức lần thứ tư và lần đầu tiên tại Nhật Bản, hội nghị là diễn đàn quan trọng để các Liên đoàn thành viên AFC nâng cao năng lực lãnh đạo, tăng cường tiêu chuẩn quản trị và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, hướng tới sự phát triển bền vững của bóng đá châu Á.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA) Tsuneyasu Miyamoto nhấn mạnh ý nghĩa của việc trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau trong quá trình phát triển bóng đá, đồng thời bày tỏ tin tưởng vào tương lai tươi sáng của bóng đá châu Á trên cơ sở tăng cường hợp tác và đoàn kết giữa các thành viên.

Tổng Thư ký AFC Datuk Seri Windsor John cũng khẳng định vai trò trung tâm của các Liên đoàn thành viên và Liên đoàn khu vực trong các hoạt động của AFC, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu hỗ trợ các thành viên, nâng cao tiêu chuẩn quản trị và thúc đẩy bóng đá châu Á phát triển cả trong và ngoài sân cỏ.

Toàn cảnh Hội nghị

Trong ngày làm việc đầu tiên, các đại biểu đã tham dự những phiên trình bày chuyên đề về hành trình phát triển bóng đá Nhật Bản, ứng dụng công nghệ trong phát hiện các hoạt động dàn xếp tỷ số, vai trò lãnh đạo trong bóng đá châu Á và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm nâng cao hiệu quả hoạch định chiến lược, quản lý và vận hành tại các tổ chức bóng đá.

Ngày 22-10, Hội nghị tiếp tục trao đổi các nội dung liên quan đến bóng đá nữ, phát triển trọng tài, ứng dụng AI, đóng góp của bóng đá đối với các mục tiêu xã hội và chiến lược tổ chức các giải đấu của AFC.

Sau hội nghị, Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam Trần Quốc Tuấn và Tổng Thư ký Nguyễn Văn Phú sẽ tiếp tục tham dự Đại hội bất thường AFC năm 2026, diễn ra ngày 23-10 tại Tokyo.

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