Tuyển Việt Nam tìm nhân sự cho Asian Cup từ giải U23 Quốc tế 2026

Giải giao hữu U23 Quốc tế 2026 không chỉ là cơ hội cọ xát cho các cầu thủ U23 Việt Nam mà còn giúp HLV Kim Sang-sik tìm kiếm nhân tố bổ sung cho đội tuyển Việt Nam hướng tới VCK Asian Cup 2027.

U23 Việt Nam có thêm cơ hội trải nghiệm qua giải quốc tế tại Gia Lai sắp đến. Ảnh: HẢI HOÀNG

Sáng 27-10, lễ công bố và hợp tác tổ chức Giải giao hữu U23 Quốc tế 2026 diễn ra tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF). Giải đấu sẽ được tổ chức từ ngày 10 đến 14-11 tại sân vận động Pleiku, Gia Lai, với sự tham dự của U23 Việt Nam, U23 Thái Lan, U23 Qatar và U23 Singapore. Sự kiện có sự phối hợp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cùng CLB HAGL.

Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú cho biết đây là dịp để U23 Việt Nam thi đấu với những đối thủ chất lượng, đồng thời đưa hình ảnh đội tuyển đến gần hơn với người hâm mộ Gia Lai và các tỉnh lân cận. Các đội khách cũng dành sự quan tâm đáng kể cho giải đấu, hứa hẹn tạo nên những trận đấu có chất lượng chuyên môn cao.

Ông Nguyễn Văn Phú, TTK VFF phát biểu tại buổi họp báo.

Đáng chú ý, giải giao hữu lần này còn mang ý nghĩa quan trọng đối với kế hoạch nhân sự của ĐT Việt Nam. Theo ông Tổng Thư ký, trong tháng 11, đội tuyển quốc gia sẽ có các trận giao hữu nhằm chuẩn bị cho Asian Cup 2027. Ban huấn luyện sẽ tận dụng cơ hội từ những đợt thi đấu này để đánh giá lực lượng, tìm kiếm những gương mặt phù hợp cho giải đấu diễn ra vào tháng 1-2027.

HLV Kim Sang-sik đã có mặt tại Việt Nam từ ngày 26/10 và bắt đầu công việc cùng ban huấn luyện U23 Việt Nam để chuẩn bị cho giải. Việc trực tiếp theo dõi các cầu thủ trẻ thi đấu sẽ giúp chiến lược gia người Hàn Quốc có thêm cơ sở đánh giá phong độ, năng lực và khả năng đáp ứng yêu cầu ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Về mục tiêu chuyên môn, U23 Việt Nam hướng tới việc thể hiện khả năng tốt nhất, qua đó tạo đà cho những giải đấu tiếp theo, trong đó có các sân chơi U23 châu Á và U23 Đông Nam Á.

Theo thể thức, bốn đội thi đấu vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc. U23 Việt Nam lần lượt gặp Thái Lan lúc 19h ngày 10-11, Singapore lúc 19h ngày 12-11 và Qatar lúc 19h ngày 14-11.

Đội vô địch nhận 100.000 USD, cúp và huy chương vàng. Các đội xếp thứ hai và thứ ba lần lượt nhận 40.000 USD và 20.000 USD. Giải còn có các danh hiệu cá nhân dành cho cầu thủ xuất sắc nhất, vua phá lưới, thủ môn xuất sắc nhất và tổ trọng tài xuất sắc.

Thông qua giải đấu, U23 Việt Nam có cơ hội tích lũy kinh nghiệm, trong khi HLV Kim Sang-sik cũng có thêm dữ liệu để hoàn thiện lực lượng cho những mục tiêu quan trọng của bóng đá Việt Nam trong thời gian tới.

HƯƠNG NGUYỄN