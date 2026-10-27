AFC Champions League Elite: CAHN chờ tạo bất ngờ tại Thượng Hải

Đang gây thất vọng trên cả hai mặt trận V-League và AFC Champions League Elite, thầy trò HLV Polking hướng mục tiêu giành điểm đầu tiên ở đấu trường châu Á qua chuyến làm khách tại Thượng Hải vào tối 27-10.

CLB CAHN tập nhẹ làm quen mặt sân thi đấu vào tối 26-10. Ảnh: CAHN FC

Sau hai trận toàn thua trước các đại diện của Nhật Bản là Gamba Osaka (1-4) và Kashima (0-1), CLB CAHN di chuyển sang Thượng Hải gặp đội chủ nhà Shanghai Port (Cảng Thượng Hải). Trận đấu mà các nhà đương kim vô địch V-League kỳ vọng sẽ làm nên lịch sử khi giành điểm số đầu tiên ở đấu trường này.

Cơ sở cho thầy trò ông Polking kỳ vọng là thực lực của đại diện Trung Quốc không quá… "dữ dằn" như các CLB của Nhật Bản. Và với dàn lực lượng hùng hậu từ nội đến ngoại binh, CAHN hy vọng sẽ làm nên chuyện.

Thực tế dàn quân của CAHN được xem là mạnh và có chiều sâu nhất ở V-League hiện nay. Không chỉ các ngoại binh chất lượng mà cả những cầu thủ trong nước với nhiều cái tên khoác áo đội tuyển Việt Nam đủ để đem lại sự tự tin.

Nhưng cũng với dàn tuyển thủ chất lượng đó, CAHN đang trải qua 2 trận không thắng ở đấu trường V-League ngay trên sân Hàng Đẫy. Những trận đấu mà dàn cầu thủ của đội này cho thấy nhiều vấn đề ở sức rướn, tâm lý thi đấu, như là một sự quá tải qua nhiều trận dồn dập trong thời gian qua. May cho CAHN là họ có sự khởi đầu thuận lợi trước đó nên dù bị “gãy” hai trận vừa qua cũng đảm bảo cho họ còn trụ vững trong tốp đầu.

HLV Polking có thể sử dụng lại đội hình xuất phát với 6 ngoại binh trong cuộc so tài cùng Cảng Thượng Hải. Ảnh: CAHN FC

Trở lại với hành trình sang Thượng Hải lần này, đây sẽ là trận tuy dễ nhưng… khó đối với CAHN. Cảng Thượng Hải không được đánh giá cao bằng các đại diện của Nhật Bản, nhưng nội lực của họ không phải dạng vừa. Cảng Thượng Hải đang sở hữu chuỗi 12 trận bất bại trên cả ba đấu trường gồm giải VĐQG Trung Quốc, Cúp FA Trung Quốc và AFC Champions League Elite, với thành tích 9 chiến thắng và 3 trận hòa.

Họ còn là đương kim vô địch Trung Quốc và trước cuộc so tài với CAHN đã thắng Ratchaburi 6-4 ngay tại Thái Lan và cầm hòa Daejon Hana 1-1 tại Hàn Quốc. Thống kê cho thấy đây là đối thủ không hề đơn giản mà mục tiêu giành điểm mà ông Polking đưa ra có thể chỉ là "lên giây cót" tinh thần để cầu thủ CAHN nỗ lực phấn đấu.

Dự đoán: 2-1

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